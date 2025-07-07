Удар РФ по ТЦК в Кременчуге: в помещении никого не было, а документы вывезли заранее, - спикер Полтавского ТЦК Истомин
В результате атаки по ТЦК в Кременчуге никто из военных не пострадал. В тот момент в помещении никто не находился, а документы вывезли заранее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
"Самое главное то, что целые наши люди. Они выполняют свои обязанности в интересах обороны Украины на новом месте. Конечно же, будут определенные задержки, неудобства, паузы в работе некоторых направлений, но критически это на комплектование Сил обороны Украины не повлияет", - сообщил Роман Истомин.
Помещение Кременчугского районного ТЦК и СП атаковали ударными БпЛА. По словам спикера, еще до удара из здания частично успели вывезти документы и имущество.
"В целом уже можно констатировать тот факт, что по старым, известным врагу, местам дислокации ТЦК и СП Полтавской области личного состава как военного, так и гражданского и материальных средств уже не осталось. Мы понимаем, что это может усложнить удобство нашей работы для граждан, но безопасность нашего личного состава для нас в приоритете", - добавил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.
Напомним, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапській боти, фас про людоловів та чорні бусики !
.
або дрон прилітає у підстанцію і нема світла і води, або в тцк.
погодьтеся, вибір "не очевидний"?
але, зелені дегенерати мародери домоглися свого. весь негатив не на зе!поца, який відповідальний за цей бєзпрєдєл, а на биков з тцк.
як так?
ета правал...
У мене є ідея.
Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне
Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
за пару годин, ти з броньованого перетворюєшся на "у розшуку".
і, тут головне як найшвидше переправити до полігону.
все, акти закриті. премія нарахована.
Конституція, аби мала руки, теж аплодувала б.
чи підірве, це нову імперію мародерів.
слідкуємо в наступних звітах про атаки.
до речі, а чому не збивають? звідки впевненість, що саме в тцк прилетить, а не в житловий будинок?
У нас своїх, вітчизняних "помічників" - хоч греблю гати.
вивезеніспалені заздалегідь