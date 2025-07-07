Удар РФ по ТЦК в Кременчуге: в помещении никого не было, а документы вывезли заранее, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

В результате атаки по ТЦК в Кременчуге никто из военных не пострадал. В тот момент в помещении никто не находился, а документы вывезли заранее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Самое главное то, что целые наши люди. Они выполняют свои обязанности в интересах обороны Украины на новом месте. Конечно же, будут определенные задержки, неудобства, паузы в работе некоторых направлений, но критически это на комплектование Сил обороны Украины не повлияет", - сообщил Роман Истомин.

Помещение Кременчугского районного ТЦК и СП атаковали ударными БпЛА. По словам спикера, еще до удара из здания частично успели вывезти документы и имущество.

"В целом уже можно констатировать тот факт, что по старым, известным врагу, местам дислокации ТЦК и СП Полтавской области личного состава как военного, так и гражданского и материальных средств уже не осталось. Мы понимаем, что это может усложнить удобство нашей работы для граждан, но безопасность нашего личного состава для нас в приоритете", - добавил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Напомним, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.

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