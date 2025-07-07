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Новости Удары РФ по ТЦК
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Удар РФ по ТЦК в Кременчуге: в помещении никого не было, а документы вывезли заранее, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

Роман Истомин об ударе по ТЦК в Кременчуге

В результате атаки по ТЦК в Кременчуге никто из военных не пострадал. В тот момент в помещении никто не находился, а документы вывезли заранее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Самое главное то, что целые наши люди. Они выполняют свои обязанности в интересах обороны Украины на новом месте. Конечно же, будут определенные задержки, неудобства, паузы в работе некоторых направлений, но критически это на комплектование Сил обороны Украины не повлияет", - сообщил Роман Истомин.

Помещение Кременчугского районного ТЦК и СП атаковали ударными БпЛА. По словам спикера, еще до удара из здания частично успели вывезти документы и имущество.

"В целом уже можно констатировать тот факт, что по старым, известным врагу, местам дислокации ТЦК и СП Полтавской области личного состава как военного, так и гражданского и материальных средств уже не осталось. Мы понимаем, что это может усложнить удобство нашей работы для граждан, но безопасность нашего личного состава для нас в приоритете", - добавил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Напомним, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.

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Автор: 

Кременчуг (370) ТЦК (648) Полтавская область (1220) Кременчугский район (34)


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Топ комментарии
+12
вони тепер кінці своєї ,,діяльності,, кожного дня підчищають,як заправські криминальники с довгим стажем
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07.07.2025 13:13 Ответить
+6
Знали заздалегідь, ну тепер будуть як цигани мабуть кочувати!
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07.07.2025 13:10 Ответить
+6
Мабуть перфокарти

У мене є ідея.

Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне

Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
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07.07.2025 13:23 Ответить
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Знали заздалегідь, ну тепер будуть як цигани мабуть кочувати!
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07.07.2025 13:10 Ответить
вони тепер кінці своєї ,,діяльності,, кожного дня підчищають,як заправські криминальники с довгим стажем
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07.07.2025 13:13 Ответить
Зіграли на випередження
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07.07.2025 13:11 Ответить
бо кацапи прості як двері їхніх воєнкоматів - їх можна програмувати на три хода наперед
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07.07.2025 13:15 Ответить
Кацапи тупі, але влада і військові два роки гигикали з Арестовичем. А тепер ніхто не знає, що робити з "шахедами". Мабуть ви підкажете
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07.07.2025 13:19 Ответить
нєнє! над арєстовічем не можна гигикати. можна, або любити, або заздрити!

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07.07.2025 13:29 Ответить
Йой! Най буде...
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07.07.2025 13:42 Ответить
удари радистів по ТЦК це зрив мобілізації та прорив нашої оборони

кацапській боти, фас про людоловів та чорні бусики !

.
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07.07.2025 13:13 Ответить
так що, удари русні по тцк то позитив? поясніть
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07.07.2025 13:28 Ответить
тут, дуже складний вибір.
або дрон прилітає у підстанцію і нема світла і води, або в тцк.
погодьтеся, вибір "не очевидний"?
але, зелені дегенерати мародери домоглися свого. весь негатив не на зе!поца, який відповідальний за цей бєзпрєдєл, а на биков з тцк.
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07.07.2025 13:34 Ответить
Це в будь-якому випадку трагедія, бо влучання по тцк відбуваються в містах, поряд з іншими людьми.
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07.07.2025 13:37 Ответить
до речі, про загиблих тцкашників не пишуть. а загиблі цивільні є.
як так?
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07.07.2025 13:39 Ответить
Не зовсім так. Зелена шантрапа створила банди цепних псів ТЦКунів, які створені для дії конвеєру смерті українців. Так, все, що творится в Україні лягає на узурпатора зеленського і його братву.
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07.07.2025 14:00 Ответить
В моєму коменті, який успішно "зник" такого не було, нащо вигадувати?
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07.07.2025 13:35 Ответить
Не було, але мені просто цікаво було запитати у вас.
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07.07.2025 13:39 Ответить
Знаєте, я навіть задовольню вашу цікавість, хоча питання зовсім недоречне - ні не позитив.
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07.07.2025 13:44 Ответить
Радистка Кет, це ти?
ета правал...
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07.07.2025 13:26 Ответить
То х#йло з нашими тцкашниками в долі, що навіть свої шахеди по їх приміщеннях запускає ? Абсурд дописів тих, що боїться бусифікаторів-людоловів ніколи не впаде. Так тримати.
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07.07.2025 13:22 Ответить
Спитайте у Борисова, з ким він в долі. А також, в принципі, будь-якого начальника будь-якого ТЦК.
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07.07.2025 13:28 Ответить
Слухайте, я ані краплі ну сумніваюся, що серед високопосадовців тцк та влк повно хабарників, тому що багато наших мужніх громадян готові навіть по $5-10к за надувне гумове коло через Тису платити. "Попит народжує пропозицію". Але в даному випадку шахеди прилетіли у тцк, а дехто розповідає, що так самі тцкашники замітають сліди. Хіба це не абсурд ?
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07.07.2025 13:45 Ответить
Жаль може хоча б Кремень звільнивсь від цих гестаповців.
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07.07.2025 13:17 Ответить
Про які документи іде мова, якщо все оцифровано і інформація зберігається на серверах?
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07.07.2025 13:18 Ответить
Мабуть перфокарти

У мене є ідея.

Молодці, оперативно спрацювали! Люди живі - це саме головне

Я би поміркував над придбанням автобусів, переобладнаних в приймальні та кабінети. Автобус зупиняється, до нього "запрошують" громадянина. Він заходить, а в автобусі одразу: і начальник, і лікар сидить з обладнанням, і речник і сейф стоїть. І навіть біотуалет. Автобус не буде мати постійного місця перебування. І назвати можна так, щоб ніхто не здогадався. Наприклад: "Автобус незламності". "Робін Гуд". "Чорний Плащ", або інші назви. Не дякуйте
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07.07.2025 13:23 Ответить
Судя по их методам работы с гражданами, им традиционно стоит использовать фургоны с надписью "Хлеб".
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07.07.2025 14:06 Ответить
мало того.
за пару годин, ти з броньованого перетворюєшся на "у розшуку".
і, тут головне як найшвидше переправити до полігону.
все, акти закриті. премія нарахована.
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07.07.2025 13:26 Ответить
До того ж - "у розшуку за адмінпорушення". Юристи аплодують стоячи.
Конституція, аби мала руки, теж аплодувала б.
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07.07.2025 13:31 Ответить
ТЦК попередили агенти зі стану ворога куди прилетить шахед. А чому людей не попереджають, в який черговий будинок буде приліт?
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07.07.2025 13:22 Ответить
новий клас мільйонерів отримує удар з неочікуваного боку!
чи підірве, це нову імперію мародерів.
слідкуємо в наступних звітах про атаки.
до речі, а чому не збивають? звідки впевненість, що саме в тцк прилетить, а не в житловий будинок?
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07.07.2025 13:23 Ответить
А чи не допомагає русня тцк цими обстрілами ховати кінці в воду? Спробуй потім доведи факти хабарництва, бусифікації, викрадення і утримання людей коли приміщення тецека з усіма документами і речовими доказами "фсьо".
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07.07.2025 13:30 Ответить
Про що мова, коли розслідування по справі Борисова слідчі ДБР завершили рік тому. І що?
У нас своїх, вітчизняних "помічників" - хоч греблю гати.
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07.07.2025 13:34 Ответить
В рриміщенні нікого не було..документи вивезені спалені заздалегідь
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07.07.2025 13:35 Ответить
Харе фуфло гнати
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07.07.2025 13:46 Ответить
Таке враження, що зеленні зачищають злочини ТЦКунів. Їх даже не спиняє смерть людей.
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07.07.2025 13:53 Ответить
 
 