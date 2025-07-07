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Новости Удары РФ по ТЦК
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Удар РФ по ТЦК в Запорожье: пострадали военнослужащие роты охраны, двое военных госпитализированы

Запорожье после обстрела

7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.

Об этом в Фейсбуке сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие - военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой", - говорится в сообщении.

Двух военнослужащих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Личный состав Винницкого областного ТЦК рассредоточен, мероприятия по мобилизации продолжаются

Ранения различной степени тяжести получили также 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

"Несмотря на все - продолжаем работать - комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", - добавили в ОТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по ТЦК в Кременчуге: в помещении никого не было, а документы вывезли заранее, - представитель Полтавского ТЦК Истомин

Враг нанес удар по ТЦК Запорожья: есть пострадавшие военнослужащие

Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ТЦК Львовщины усилили меры безопасности, - СМИ

Автор: 

Запорожье (2703) обстрел (28385) Запорожская область (3281) военнослужащие (6215) ТЦК (648) Запорожский район (167)


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Топ комментарии
+17
Мабуть, змусять всіх чоловіків призивного віку з'явитись у військомат, а тих хто не захоче - будуть ловити на вулицях і силоміць туди доставляти.
Хоча, постривайте...
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07.07.2025 15:12 Ответить
+9
стаття покликана визвати у читачів жаль та співчуття,і рівно в цьому місці в пам'ті випливають усі оті викинуті з вікон,з інфарктами,епілепсією та іншими причинами надати допомогу і часто просто проігноровану героями тцк,я навіть нне згадую ті випадки побиття та зламані кістки,я згадую мерзотні і цинічні видписки речників і їх підсосів про тих громадян,тому як кажуть-буває....
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07.07.2025 15:19 Ответить
+7
Першими з міста втекли ТЦК(військомат) і поліція,героїчні втікачі
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07.07.2025 15:28 Ответить
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Перед тим як радіти, подумайте, що буде з вами коли прийдуть свинособаки... А вони прийдуть.
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07.07.2025 15:08 Ответить
Мабуть, змусять всіх чоловіків призивного віку з'явитись у військомат, а тих хто не захоче - будуть ловити на вулицях і силоміць туди доставляти.
Хоча, постривайте...
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07.07.2025 15:12 Ответить
а з жінками і дітьми? хочете розповім як орки з ними у Бахмуті поступали?
Може й ви про Бучу чули? Що з жінками робили? А з дітьми?
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07.07.2025 16:50 Ответить
Тупа лякалка? Ти за мир? Так йди організовуй референдум за мир і за раісю.
Розкажи як там класно на тот...
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07.07.2025 16:52 Ответить
Организуй референдум против зелёной власти и за восстановление конституционного порядка, а потом рассказывай как классно в местах не столь отдалённых.
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07.07.2025 16:55 Ответить
А я не проти влади української я за Україну. І проти параші.
От і все. Чому я повинен влаштовувати референдум в результаті якого в мене в країні буде правити параша???
Параша і її всі жителі - смердюча наволоч.
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07.07.2025 17:02 Ответить
Кто топит за нынешнюю власть-то против Украины априори. Сейчас, кстати, ставленники параши страной и управляют, смарагдовый вы наш.
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07.07.2025 17:11 Ответить
Серйозно? А кто топит за хутина тот маладец? ))
Хто ставленник параши? Можна прізвища?
Якщо нами правлять ставленики параші то чому вам стільки авіації недавно спалили? Чому Москву потопили? Чому стільки втрат у вас?
Чи в нас якісь неправильні ставленики параші? )
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07.07.2025 17:35 Ответить
Я что-то писал за пыню? Милейший, мир не делится только на черное и белое.
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07.07.2025 17:39 Ответить
Не видавай бажане за дійсне.
Ніхто не радіє ударам по Україні окрім свинособак.
Але дійсно є зменшений рівень співчуття і він обумовлений саме діями тцк.
Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію, що погіршує обороноздатність і збільшує вирогідність, як ти кажеш, приходу свинособак.
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07.07.2025 15:22 Ответить
звідки ти це притарабанив, убогий?
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07.07.2025 15:44 Ответить
Ти спалилося безмозке. Сидиш на москальських помийках, чи ще й підпрацьовуєш там?
І жоден адекватний українець ніколи не використовуватиме слово "вкраїнчики".
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07.07.2025 16:02 Ответить
"Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію"
Саме вони дискредитують ? А хто заважає громадянам не допускати її дискредитації ? Хтось когось силоміць не пускає на території тцк та цнапів ? Адже мобілізацію через військовий стан офіційно оголошено ще майже 3,5 роки тому. Може якби під час офіційно оголошеної мобілізації свідомі громадяни вчасно оновлювали свої дані, то не було би потреби перевірок на вулицях та бусиків з тими фізичними протистояннями, які періодично виринаюсь на відео у мережі ? Дії тцкашників на вулицях-це наслідки, а не причини.
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07.07.2025 16:06 Ответить
Окей.
Доброго дня, пройдете будь ласка в ТЦК... Відповідь: ти пі...р пішов на х....
Що далі? Як буть?
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07.07.2025 16:54 Ответить
А почему стали им так отвечать?
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07.07.2025 16:56 Ответить
Окей. Давайте по вашому: вибачте будь ласка, я з вами нікуди не піду у мене є конституційні права...
Результат обох відповідей один.
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07.07.2025 17:00 Ответить
Вы не ответили на вопрос-почему им стали так отвечать?
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07.07.2025 17:13 Ответить
Через іпсо з за поребрика... Ми програємо інформаційну війну.
Люди сприймають картинку з телеграм каналів, які контролює параша.
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07.07.2025 17:30 Ответить
У вас нарушены причинно-следственные связи. Я, кстати, не пользуюсь телегой, равно как и не смотрю телемарафон.
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07.07.2025 17:37 Ответить
Проблема в тім, що однієї мобілізації мало для того, щоб зупинити русню. Треба ще мати стратегічні засоби стримування, типу ядерної та хімічної зброї.
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07.07.2025 15:25 Ответить
Та да... При наявності ядерної зброї - мобілізація стає непотрібною.
Просто ядерна зима і всьо... До наступного разу якщо атмосферу не спалять
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07.07.2025 16:49 Ответить
Мобілізація теж потрібна, але принаймі буде існувати зброя помсти - на випадок, якщо русня прорве фронт.
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07.07.2025 16:54 Ответить
Зброя помсти існує. Рівне, Запоріжжя, Хмельницький, Южноукраїнськ.
Ну і якщо просто запалити Чорнобиль...
Цього достатньо щоб Європа, центральна росія, Північна Африка, ще й трохи Азії, стали непридатними для життя років на 100...
Ну і ще ж куди буде напрямок вітру...
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07.07.2025 16:58 Ответить
Це зброя дебілів, бо умовний VX краще. Більше того, є досить велика ймовірність, що русня погодиться на заморозку війни, якщо ми створимо яз та хімзброю.
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07.07.2025 17:02 Ответить
А чим ця зброя дибілів відрізняється від сатани чи трайденту? Один фіг результат буде одинаковий - ядерна зима.
Що ядерні ракети, що атомні станції це все зброя дибілів і терористів. Але ж вона є, і питання коли нею скористаються, лише в часі...
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07.07.2025 17:32 Ответить
>А чим ця зброя дибілів відрізняється від сатани чи трайденту?

Низька точність, низька летальність.

>Один фіг результат буде одинаковий - ядерна зима.

Ядерна зима можлива лише якщо ядерним вибухом підняти достатню кількість землі в небо, жоден підрив АЕС не дасть такого ефекту.

>Що ядерні ракети, що атомні станції це все зброя дибілів і терористів. Але ж вона є, і питання коли нею скористаються, лише в часі...

Так, тому і нам треба мати ядерну зброю.
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07.07.2025 17:38 Ответить
" коли прийдуть свинособаки..." , якщо прийдуть, то тим хто не дурний - нічого не буде. Бо вони втечуть до того як свинособаки прийдуть.
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
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07.07.2025 15:33 Ответить
І таке можливо... В на чім втікати будуть? Скільки ваших сусідів мають машини? Ті що не мають, всі дурні?
У ваших близьких у всіх машини є?
На скільки швидко Угорщина, Словенія, Молдова закриють кордони?
Скільки десятків мільйонів впустить Польща і Румунія?
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07.07.2025 16:47 Ответить
стаття покликана визвати у читачів жаль та співчуття,і рівно в цьому місці в пам'ті випливають усі оті викинуті з вікон,з інфарктами,епілепсією та іншими причинами надати допомогу і часто просто проігноровану героями тцк,я навіть нне згадую ті випадки побиття та зламані кістки,я згадую мерзотні і цинічні видписки речників і їх підсосів про тих громадян,тому як кажуть-буває....
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07.07.2025 15:19 Ответить
Поранення різного ступеня тяжкості дістали також 14 цивільних громадян, пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3561952
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07.07.2025 15:25 Ответить
а цим людям можна поспівчувати та побажати здоров'я та найбистрішого одужання,бо в цій країні допомогти можемо лише ми самі,нікому ми не потрібні живі та в скаргах
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07.07.2025 15:30 Ответить
Першими з міста втекли ТЦК(військомат) і поліція,героїчні втікачі
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07.07.2025 15:28 Ответить
це я бачив сам в Сумах,бо живу на околиці,бігли організовано колонами,так ще і притримували громадський транспорт бо в колонах була еліта,чинуші з діточками
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07.07.2025 15:32 Ответить
по дворах стояли відкриті кинуті дастери з люстрами,діти з місяць по ниих лазили,і що цікаво навіть колеса не вкрали,наводить на думки що крімінал увесь рядом з полімернополіспідорами крутиться
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07.07.2025 15:54 Ответить
Дивно, я бачив зовсім інші місця влучання.
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07.07.2025 15:30 Ответить
Хоча я міг бачити не все.
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07.07.2025 15:37 Ответить
Ще раз кажу: " коли прийдуть свинособаки..." , якщо прийдуть, то тим хто не дурний - нічого не буде. Бо вони втечуть до того як свинособаки прийдуть.
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
Ну а хто дурний - хай помирає. Земля чистіше буде.
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07.07.2025 15:36 Ответить
див. вище, навіть мобілізації жінок та чоловіків, хоч з 14 років, мало для стримування русні, треба мати технічні засоби, фортифікації та стратегічні засоби, у вигляді ядерної та хімічної зброї. Влада цим не займається, люди цього не вимагають. Тож який сенс йти ризикувати, якщо можна виїхати за кордон?
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07.07.2025 15:36 Ответить
Це ж типова маніпуляція: ти все одно помреш, можна обрати лише в якій армії. Про варіант виїхати зумисно "забувають".
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07.07.2025 15:40 Ответить
Жека, як там травичка у Об'єднаних Провінціях?
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07.07.2025 15:42 Ответить
Нормальна, але я в Україні.
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07.07.2025 15:47 Ответить
Так, з тот - саме тому й пропагую створення стратегічних засобів стримування русні, у вигляді VX та ядерної зброї.
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07.07.2025 16:01 Ответить
Саме так. Бо всі притомні люди розуміють що це неможливо. Не дадуть.
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07.07.2025 16:02 Ответить
То якщо не дадуть, а звичайними засобами кацапів не стримати, то може відкрити кордони, хай люди спасаються хто захоче, а не гинуть в посадках або чекають на окупацію
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07.07.2025 16:05 Ответить
Це ти під...к ватний пропонуєш державі Україна підняти руки і здатись рашистам припинивши своє існування? Заради того щоб така сволота як ти зїлась кудись? Так можеш пи...ти Тиса та Карпати чекають. Як тебе під...са ватного ще не забанили ти ж явний сепаратис.
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07.07.2025 16:54 Ответить
О, ще один ментальний раб. Що "вони" зможуть зробити, аби зупинити створення яз? Будуть бомбити реактори, щоб засипати європу радіоактивним пилом? Чи будуть вводити санкції, щоб русня швидше окупувала Україну та пішла далі на захід?

Обидва сценарії виключені з великою ймовірністю. А VX можна виробляти взагалі таємно в глибоких шахтах.
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07.07.2025 16:07 Ответить
А можна виїхати за кордон?
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07.07.2025 16:04 Ответить
Залежить від грошей, бажання та юридичних мікромоментів.
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07.07.2025 16:08 Ответить
чому ти агітуєш тут а не на сайтах так званих держорганів та правоохоронців??згідно Конституції вони перші повинні вставати на захист країни!!!4тий рік ВІЙНИ то де ті захисники??зайди до них розкажи їм про бурятів та за сумісний похід на польшу та прибалтику!!!
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07.07.2025 15:48 Ответить
Я їм в очі це розповідаю.
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07.07.2025 15:59 Ответить
Чомусь бурятів мають боятися лише кляті ухилянти, яких десь максимум 20% від дорослого чоловічого населення. Всі решта чоловіки, а також жінки та пенсіонери в казку про бурята вже не вірять
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07.07.2025 16:03 Ответить
Буча, Ірпінь, Ізюм це у тебе "казка"? Ох ти ж і наволоч кінчена.
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07.07.2025 16:57 Ответить
і що??слабий з тебе агітатор??це ж не простим роботягам у яких людяність з совістю залишилися мозги пісочити)))
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07.07.2025 16:09 Ответить
хоча вибачай я тобі навіть не вірю...як і всім подібним до тебе нафронтникам
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07.07.2025 16:11 Ответить
Коли у людей забрали права та свободу,перетворивши на рабів,розтоптавши конституцію,виникає логічне питання,а що захищати?Чиновників,мусорів,прокурорів,суддів,військових тиловиків?
Коли це починає людям доходити,їх лякають бурятами .Буряти вони такі гурмани,що прийдуть тільки до простих українців.
Для підняття патріотичного духу кожного вечора відосик від косонюха,і нові корупційні скандали,що не день-нова серія
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07.07.2025 16:25 Ответить
№608516
Тобі не набридло переказувати все, що ти побачив і почув із путлерівського зомбящика?
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07.07.2025 17:26 Ответить
 
 