Удар РФ по ТЦК в Запорожье: пострадали военнослужащие роты охраны, двое военных госпитализированы
7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.
Об этом в Фейсбуке сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие - военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой", - говорится в сообщении.
Двух военнослужащих госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ранения различной степени тяжести получили также 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.
"Несмотря на все - продолжаем работать - комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", - добавили в ОТЦК.
Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.
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Хоча, постривайте...
Може й ви про Бучу чули? Що з жінками робили? А з дітьми?
Розкажи як там класно на тот...
От і все. Чому я повинен влаштовувати референдум в результаті якого в мене в країні буде правити параша???
Параша і її всі жителі - смердюча наволоч.
Хто ставленник параши? Можна прізвища?
Якщо нами правлять ставленики параші то чому вам стільки авіації недавно спалили? Чому Москву потопили? Чому стільки втрат у вас?
Чи в нас якісь неправильні ставленики параші? )
Ніхто не радіє ударам по Україні окрім свинособак.
Але дійсно є зменшений рівень співчуття і він обумовлений саме діями тцк.
Доречі, коли тцк діють с порушенням закону, вони тим самим дискредитують мобілізацію, що погіршує обороноздатність і збільшує вирогідність, як ти кажеш, приходу свинособак.
І жоден адекватний українець ніколи не використовуватиме слово "вкраїнчики".
Саме вони дискредитують ? А хто заважає громадянам не допускати її дискредитації ? Хтось когось силоміць не пускає на території тцк та цнапів ? Адже мобілізацію через військовий стан офіційно оголошено ще майже 3,5 роки тому. Може якби під час офіційно оголошеної мобілізації свідомі громадяни вчасно оновлювали свої дані, то не було би потреби перевірок на вулицях та бусиків з тими фізичними протистояннями, які періодично виринаюсь на відео у мережі ? Дії тцкашників на вулицях-це наслідки, а не причини.
Доброго дня, пройдете будь ласка в ТЦК... Відповідь: ти пі...р пішов на х....
Що далі? Як буть?
Результат обох відповідей один.
Люди сприймають картинку з телеграм каналів, які контролює параша.
Просто ядерна зима і всьо... До наступного разу якщо атмосферу не спалять
Ну і якщо просто запалити Чорнобиль...
Цього достатньо щоб Європа, центральна росія, Північна Африка, ще й трохи Азії, стали непридатними для життя років на 100...
Ну і ще ж куди буде напрямок вітру...
Що ядерні ракети, що атомні станції це все зброя дибілів і терористів. Але ж вона є, і питання коли нею скористаються, лише в часі...
Низька точність, низька летальність.
>Один фіг результат буде одинаковий - ядерна зима.
Ядерна зима можлива лише якщо ядерним вибухом підняти достатню кількість землі в небо, жоден підрив АЕС не дасть такого ефекту.
>Що ядерні ракети, що атомні станції це все зброя дибілів і терористів. Але ж вона є, і питання коли нею скористаються, лише в часі...
Так, тому і нам треба мати ядерну зброю.
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
У ваших близьких у всіх машини є?
На скільки швидко Угорщина, Словенія, Молдова закриють кордони?
Скільки десятків мільйонів впустить Польща і Румунія?
Джерело: https://censor.net/ua/n3561952
Особливо легко (морально) буде тікати тим, хто не переобтяжений майном та грошима.
Ну а хто дурний - хай помирає. Земля чистіше буде.
Обидва сценарії виключені з великою ймовірністю. А VX можна виробляти взагалі таємно в глибоких шахтах.
Коли це починає людям доходити,їх лякають бурятами .Буряти вони такі гурмани,що прийдуть тільки до простих українців.
Для підняття патріотичного духу кожного вечора відосик від косонюха,і нові корупційні скандали,що не день-нова серія
Тобі не набридло переказувати все, що ти побачив і почув із путлерівського зомбящика?