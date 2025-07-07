Удар РФ по ТЦК в Запорожье: пострадали военнослужащие роты охраны, двое военных госпитализированы

7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.

Об этом в Фейсбуке сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадавшие - военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой", - говорится в сообщении.

Двух военнослужащих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Ранения различной степени тяжести получили также 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

"Несмотря на все - продолжаем работать - комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", - добавили в ОТЦК.

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Что известно об ударах войск РФ по ТЦК в Украине

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

7 июля войска РФ ударили дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье.

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