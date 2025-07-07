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Удар РФ по Запорожью: ликвидированы последствия массированного обстрела, 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Запорожье спасатели ликвидировали последствия массированного российского обстрела утром 7 июля. Пострадали 20 человек, среди которых - 12 женщин и 8 мужчин.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Спасатели одновременно работали на трех локациях. Горели жилые дома, админздание, корпус одного из высших учебных заведений города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. В данное время продолжается разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных возгораний.

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В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля
В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля

Психологи ГСЧС оказали помощь 28 людям, из них двое - маломобильны.

Всего к ликвидации последствий российских обстрелов привлекали 118 спасателей и 26 единиц техники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Количество травмированных уточняется.

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В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля
В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля
В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля
В Запорожье 20 пострадавших из-за утреннего обстрела 7 июля

Автор: 

Запорожье (2703) обстрел (28385) Запорожская область (3281) ГСЧС (5065) Запорожский район (167)


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07.07.2025 15:59 Ответить
 
 