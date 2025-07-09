29 дронов уничтожено над Черкасской областью: обошлось без последствий

Более шести часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области. Вражеские атаки отражали силы ПВО и мобильные огневые группы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в черкасском небе обезвредили 29 российских БпЛА.

"Прошло без пострадавших. Обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет.

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Обследование территории продолжается", - уточнил глава области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.