29 дронов уничтожено над Черкасской областью: обошлось без последствий
Более шести часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области. Вражеские атаки отражали силы ПВО и мобильные огневые группы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, всего в черкасском небе обезвредили 29 российских БпЛА.
"Прошло без пострадавших. Обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет.
Обследование территории продолжается", - уточнил глава области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.
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так стану війни і досі нема, є зелене военноє положеніє...
а ти, казлятина, не знав? не обізнаний?
коли обирали і пороха і зелю не було воєнного стану, але дебілам "какая разница"
а ну відрапортуй!
під чяс воєнного стану - всі права армії...
там багато цікавого...
бо є сомневyха, що ти сів раніше ніж 3 клас закінчив,,,