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Новости Атака беспилотников на Черкасскую область
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29 дронов уничтожено над Черкасской областью: обошлось без последствий

шахед над Черкасской областью

Более шести часов подряд продолжалась тревога в Черкасской области. Вражеские атаки отражали силы ПВО и мобильные огневые группы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всего в черкасском небе обезвредили 29 российских БпЛА.

"Прошло без пострадавших. Обращений от населения о повреждении имущества пока тоже нет.

Также читайте: Рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области: есть пострадавшие

Обследование территории продолжается", - уточнил глава области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Автор: 

ПВО (2926) Шахед (1271) Черкасская область (90)


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Топ комментарии
+1
вова, а не пора б тобі виконати передвиборчю обіцялку (на один срок) і ***** здриснути?
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09.07.2025 07:59 Ответить
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вова, а не пора б тобі виконати передвиборчю обіцялку (на один срок) і ***** здриснути?
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09.07.2025 07:59 Ответить
починаються з'їзди - формально неформально..
так стану війни і досі нема, є зелене военноє положеніє...
а ти, казлятина, не знав? не обізнаний?
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09.07.2025 08:14 Ответить
псьов на за мацьквою
коли обирали і пороха і зелю не було воєнного стану, але дебілам "какая разница"
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09.07.2025 08:17 Ответить
воно щє одлригловує тут мені, псьов ...
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09.07.2025 08:33 Ответить
*ордлигловує
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09.07.2025 08:34 Ответить
ну так шоби без ліворуций, а по домашньому зібрав шмотки і до мами беніної?
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09.07.2025 08:02 Ответить
нагадую, а бубу ви не під час війни вибрали?
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09.07.2025 08:11 Ответить
нагадую, так я к і Пороха - формально, не під час війни
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09.07.2025 08:15 Ответить
а різницю між воєнним положнієм і станом війни знаєш?
а ну відрапортуй!
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09.07.2025 08:19 Ответить
ні - не підчас війни - так я к і пороха
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09.07.2025 08:18 Ответить
нагадую - під чяс военного положенія всі права мусорам.
під чяс воєнного стану - всі права армії...
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09.07.2025 08:21 Ответить
льоха, тобі б перечитати Констітуцію України, ну як ти букви знаеєш...
там багато цікавого...
бо є сомневyха, що ти сів раніше ніж 3 клас закінчив,,,
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09.07.2025 08:42 Ответить
 
 