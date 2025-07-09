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Новини Атака безпілотників на Черкаську область
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29 дронів знищено над Черкащиною: минулося без наслідків

шахед над Черкащиною

Понад шість годин поспіль тривала тривога у Черкаській області. Ворожі атаки відбивали сили ППО та мобільні вогневі групи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом у черкаському небі знешкодили 29 російських БпЛА.

"Минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.

Також читайте: Рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини: є постраждалі

Обстеження території триває", - уточнив очільник області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Автор: 

ППО (3367) Шахед (1280) Черкаська область (93)


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вова, а не пора б тобі виконати передвиборчю обіцялку (на один срок) і ***** здриснути?
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09.07.2025 07:59 Відповісти
починаються з'їзди - формально неформально..
так стану війни і досі нема, є зелене военноє положеніє...
а ти, казлятина, не знав? не обізнаний?
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09.07.2025 08:14 Відповісти
псьов на за мацьквою
коли обирали і пороха і зелю не було воєнного стану, але дебілам "какая разница"
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09.07.2025 08:17 Відповісти
воно щє одлригловує тут мені, псьов ...
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09.07.2025 08:33 Відповісти
*ордлигловує
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09.07.2025 08:34 Відповісти
ну так шоби без ліворуций, а по домашньому зібрав шмотки і до мами беніної?
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09.07.2025 08:02 Відповісти
нагадую, а бубу ви не під час війни вибрали?
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09.07.2025 08:11 Відповісти
нагадую, так я к і Пороха - формально, не під час війни
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09.07.2025 08:15 Відповісти
а різницю між воєнним положнієм і станом війни знаєш?
а ну відрапортуй!
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09.07.2025 08:19 Відповісти
ні - не підчас війни - так я к і пороха
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09.07.2025 08:18 Відповісти
нагадую - під чяс военного положенія всі права мусорам.
під чяс воєнного стану - всі права армії...
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09.07.2025 08:21 Відповісти
льоха, тобі б перечитати Констітуцію України, ну як ти букви знаеєш...
там багато цікавого...
бо є сомневyха, що ти сів раніше ніж 3 клас закінчив,,,
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09.07.2025 08:42 Відповісти
 
 