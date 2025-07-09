29 дронів знищено над Черкащиною: минулося без наслідків

Понад шість годин поспіль тривала тривога у Черкаській області. Ворожі атаки відбивали сили ППО та мобільні вогневі групи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом у черкаському небі знешкодили 29 російських БпЛА.

"Минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.

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Обстеження території триває", - уточнив очільник області.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.