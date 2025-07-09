29 дронів знищено над Черкащиною: минулося без наслідків
Понад шість годин поспіль тривала тривога у Черкаській області. Ворожі атаки відбивали сили ППО та мобільні вогневі групи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом у черкаському небі знешкодили 29 російських БпЛА.
"Минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.
Обстеження території триває", - уточнив очільник області.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.
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так стану війни і досі нема, є зелене военноє положеніє...
а ти, казлятина, не знав? не обізнаний?
коли обирали і пороха і зелю не було воєнного стану, але дебілам "какая разница"
а ну відрапортуй!
під чяс воєнного стану - всі права армії...
там багато цікавого...
бо є сомневyха, що ти сів раніше ніж 3 клас закінчив,,,