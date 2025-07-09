Через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району. ФОТОрепортаж

Цієї ночі під час російського обстрілу у Броварах Київської області постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалій надається вся необхідна допомога.

"Також о 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

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Наразі на місці ще працюють пожежники та комунальні служби.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.