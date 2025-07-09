УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
1 576 1

Через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району. ФОТОрепортаж

Цієї ночі під час російського обстрілу у Броварах Київської області постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалій надається вся необхідна допомога.

"Також о 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти вдарили по Степногірській громаді: поранено жінку, пошкоджено будинки

горить підприємство у Требухові
горить підприємство у Требухові
горить підприємство у Требухові
горить підприємство у Требухові
горить підприємство у Требухові
горить підприємство у Требухові

Наразі на місці ще працюють пожежники та комунальні служби.

Також читайте: ППО працює по ворожих дронах на Київщині, - ОВА

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

Автор: 

Бровари (280) Київська область (4147) обстріл (29745) Шахед (1280) Броварський район (25) Требухів (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаве інтервью що Китай зацікавлений у війні в Україні , тому що у разі припинення війни , США займуться тихоокеанським регіоном

Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
показати весь коментар
09.07.2025 08:48 Відповісти
 
 