Через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району. ФОТОрепортаж
Цієї ночі під час російського обстрілу у Броварах Київської області постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовано до місцевої лікарні.
Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалій надається вся необхідна допомога.
"Також о 4.15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові. За даними ДСНС - без потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці ще працюють пожежники та комунальні служби.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.
Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.
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