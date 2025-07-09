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РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Массированный обстрел 9 июля. Сколько целей сбила ПВО

Российские оккупанты в ночь на 9 июля 2025 года выпустили по Украине 741 средство воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Так, войска РФ атаковали:

  • 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ;
  • 7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл;
  • 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл.

Основное направление удара - Волынь, город Луцк.

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"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны:

- 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.

Читайте: Силы ПВО работали на Ровенщине: есть сбитые вражеские цели, пострадавших и повреждений нет

Массированный обстрел 9 июля. Сколько целей сбила ПВО

Автор: 

крылатые ракеты (890) обстрел (28420) ПВО (2926) Воздушные силы (2500) баллистические ракеты (425) Шахед (1271)


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Топ комментарии
+15
Хлопці і дівчата з ППО,ви неперевершені!
ДЯКУЄМО за врятовані життя!
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09.07.2025 09:15 Ответить
+9
Дуже добра робота наших ППО понад 90 % ворожих цілей знищено.
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09.07.2025 09:22 Ответить
+4
96.8% якщо, звісно, правда
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09.07.2025 09:30 Ответить
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Хлопці і дівчата з ППО,ви неперевершені!
ДЯКУЄМО за врятовані життя!
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09.07.2025 09:15 Ответить
Дуже добра робота наших ППО понад 90 % ворожих цілей знищено.
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09.07.2025 09:22 Ответить
96.8% якщо, звісно, правда
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09.07.2025 09:30 Ответить
728 шахедів... - шок! 🙏🇺🇦❤️
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09.07.2025 09:31 Ответить
ну не щахедов 700+ а с пустышками имитациями процентов 50-50,40-60
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09.07.2025 09:32 Ответить
Таке враження, що спонсор цієї навали - Трамп!?
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09.07.2025 09:37 Ответить
"чудовому" рудому донні та мудаку хегсету вітання за кінжали, млять...
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09.07.2025 09:39 Ответить
Нехай тепер ті, хто кажуть, що путін хоче "миру", порівняють з атаками в перший рік війни
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09.07.2025 10:08 Ответить
капець, скільки тих антирекордів ще буде...
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09.07.2025 10:22 Ответить
При Трампі Шахедів стало більше
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09.07.2025 10:25 Ответить
Впевнено рухаються до показника 1000 дронів за ніч. Як і передбачав Мадяр.
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09.07.2025 10:30 Ответить
Що буде коли за ніч залетить 5000?
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09.07.2025 11:00 Ответить
 
 