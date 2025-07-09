РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 9 июля 2025 года выпустили по Украине 741 средство воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Так, войска РФ атаковали:
- 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ;
- 7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл;
- 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл.
Основное направление удара - Волынь, город Луцк.
"По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 - сбито огневыми средствами, 415 - локационно потеряны:
- 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" - сбиты", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.
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