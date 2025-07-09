РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 9 липня 2025 року випустили по Україні 741 засіб повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Так, війська РФ атакували:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ;

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. – РФ;

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.

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"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені:



- 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

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