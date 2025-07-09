УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 961 1

РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Масований обстріл 9 липня. Скільки цілей збила ППО

Російські окупанти в ніч на 9 липня 2025 року випустили по Україні 741 засіб повітряного нападу. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Так, війська РФ атакували:

  • 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ;
  • 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. – РФ;
  • 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.

Читайте також: 29 дронів знищено над Черкащиною: минулося без наслідків

"За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені:

- 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Читайте: Сили ППО працювали на Рівненщині: є збиті ворожі цілі, постраждалих та пошкоджень немає

Масований обстріл 9 липня. Скільки цілей збила ППО

Автор: 

крилаті ракети (1082) обстріл (29745) ППО (3367) Повітряні сили (2844) балістичні ракети (455) Шахед (1280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці і дівчата з ППО,ви неперевершені!
ДЯКУЄМО за врятовані життя!
показати весь коментар
09.07.2025 09:15 Відповісти
 
 