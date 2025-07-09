Сили ППО працювали на Рівненщині: є збиті ворожі цілі, постраждалих та пошкоджень немає

Майже усю ніч тривала тривога на Рівненщині. Ворог намагався атакувати територію області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки успішним діям сил ППО є знешкоджені повітряні цілі ворога.

"За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професійну роботу.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - додав очільник області.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.