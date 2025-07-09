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Силы ПВО работали в Ривненской области: есть сбитые вражеские цели, пострадавших и повреждений нет.

Атака шахидов на Ровенскую область

Почти всю ночь длилась тревога на Ривненщине. Враг пытался атаковать территорию области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря успешным действиям сил ПВО есть обезвреженные воздушные цели врага.

"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Спасибо военным за профессиональную работу.

На месте работают представители Сил обороны и других служб", - добавил глава области.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий.

Автор: 

ПВО (2926) Шахед (1271) Ровенская область (1263)


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