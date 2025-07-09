Фон дер Ляйен после массированного обстрела РФ по Украине: ЕС не может полагаться на других в защите Европы
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированной атаки РФ на Украину заявила, что Европейский Союз должен самостоятельно отвечать за свою безопасность, не полагаясь на сторонние силы.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, а угроза со стороны России остается", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что защита Европы - это внутренняя ответственность самого Евросоюза: "Мы не можем полагаться на других в защите Европы".
Руководительница Еврокомиссии также сообщила о планах увеличения расходов на оборону и военную индустрию. По ее словам, это будет способствовать как безопасности, так и развитию экономики, в частности созданию новых рабочих мест.
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І де живуть "афро-азійські королі? На сьомому континенті, в Афро-Азії?
Так, Євразіоафрика - єдиний континент, штучно виділена "географами" Євразія з'єднана з Африкою Суецькім перешийком. Наявність рукотворного каналу не відміняє цього факту.
Тільки, чур, без консенсунсосні. Бо мад'яри, для прикладу, заблокують будь-яке пересування солда, вже не кажучи за техніку.