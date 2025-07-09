РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы Массированный ракетный обстрел
937 14

Фон дер Ляйен после массированного обстрела РФ по Украине: ЕС не может полагаться на других в защите Европы

фон,дер,ляен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированной атаки РФ на Украину заявила, что Европейский Союз должен самостоятельно отвечать за свою безопасность, не полагаясь на сторонние силы.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, а угроза со стороны России остается", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что защита Европы - это внутренняя ответственность самого Евросоюза: "Мы не можем полагаться на других в защите Европы".

Руководительница Еврокомиссии также сообщила о планах увеличения расходов на оборону и военную индустрию. По ее словам, это будет способствовать как безопасности, так и развитию экономики, в частности созданию новых рабочих мест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция Китая по войне РФ против Украины определит дальнейшие отношения ЕС с Пекином, - фон дер Ляйен

Автор: 

Европа (1954) Урсула фон дер Ляйен (561) война в Украине (5124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Американські виробники зброї дуже потішаться тим фактом, що їх поступово витискають з Європейського ринку зброї - дякуючи їх прекрасному енергійному лідеру, найкращому в світі укладачу угод
показать весь комментарий
09.07.2025 12:15 Ответить
+2
Так - на Трампа де вилізеш - там і злізеш
показать весь комментарий
09.07.2025 12:09 Ответить
+2
Відповідати самостійно, відповідальним призначити когось іншого, типу України.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так - на Трампа де вилізеш - там і злізеш
показать весь комментарий
09.07.2025 12:09 Ответить
Американські виробники зброї дуже потішаться тим фактом, що їх поступово витискають з Європейського ринку зброї - дякуючи їх прекрасному енергійному лідеру, найкращому в світі укладачу угод
показать весь комментарий
09.07.2025 12:15 Ответить
Навпаки, Трамп забезпечив їх роботою.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:20 Ответить
яким чином?
показать весь комментарий
09.07.2025 12:42 Ответить
Тим що європейці будуть вимушені купувати у штатів те що не можуть зробити самі- зрк, літаки останніх літаків, і навіть ті ж снаряди.
показать весь комментарий
09.07.2025 14:37 Ответить
Американські виробники зброї без замовлень не залишаться. Зброя потрібна кожному афро-азійському королю та племінному вождю, а Кєтай поки що не може задовольнити всіх.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:27 Ответить
А чим "племінний вождь" (він типу племінний бик-виробник?) буде розраховуватись за поставлену зброю? Бананами?
І де живуть "афро-азійські королі? На сьомому континенті, в Афро-Азії?
показать весь комментарий
09.07.2025 12:41 Ответить
Розраховуватись будуть алмазами, нафтою, "жидкозємєльнимі" металами...

Так, Євразіоафрика - єдиний континент, штучно виділена "географами" Євразія з'єднана з Африкою Суецькім перешийком. Наявність рукотворного каналу не відміняє цього факту.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:50 Ответить
Відповідати самостійно, відповідальним призначити когось іншого, типу України.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:19 Ответить
а що, вже пора створювати власні європейські збройні сили?
Тільки, чур, без консенсунсосні. Бо мад'яри, для прикладу, заблокують будь-яке пересування солда, вже не кажучи за техніку.
показать весь комментарий
09.07.2025 12:53 Ответить
 
 