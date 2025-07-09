Фон дер Ляйен после массированного обстрела РФ по Украине: ЕС не может полагаться на других в защите Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированной атаки РФ на Украину заявила, что Европейский Союз должен самостоятельно отвечать за свою безопасность, не полагаясь на сторонние силы.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень четко видим, что война все еще продолжается, а угроза со стороны России остается", - подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что защита Европы - это внутренняя ответственность самого Евросоюза: "Мы не можем полагаться на других в защите Европы".

Руководительница Еврокомиссии также сообщила о планах увеличения расходов на оборону и военную индустрию. По ее словам, это будет способствовать как безопасности, так и развитию экономики, в частности созданию новых рабочих мест.

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