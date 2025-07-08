Позиция Китая по войне РФ против Украины определит дальнейшие отношения ЕС с Пекином, - фон дер Ляйен
Уровень участия Китая в поддержке военной экономики России, которая способствует агрессии Кремля против Украины, будет играть ключевую роль в формировании дальнейшей политики Европейского Союза в отношении КНР.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Непоколебимая поддержка России Китаем создает высокий уровень нестабильности и опасности для Европы. Можно сказать, что Китай де-факто способствует развитию военной экономики России, и мы не можем этого принять. Я всегда говорила: то, как Китай продолжит привлекаться к войне Путина, станет определяющим фактором для дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - сказала она во время выступления в Европарламенте.
По словам фон дер Ляйен, Китай должен "однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины и действовать соответственно", если уж он утверждает, что выступает за защиту международного порядка, основанного на правилах.
Напомним, ранее глава МИД Китая Ван И объяснил, что Пекин не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.
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Сидіти на 2 стільцях незручно але прийдеться обирати все ж таки. і з великою ймовірністю китай обере зрозуміліший їм союз убогих