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Новости Сотрудничество Китая и РФ Китай поставляет оружие России Отношения РФ и Китая
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Позиция Китая по войне РФ против Украины определит дальнейшие отношения ЕС с Пекином, - фон дер Ляйен

Отношения РФ и Китая Что говорят в Евросоюзе

Уровень участия Китая в поддержке военной экономики России, которая способствует агрессии Кремля против Украины, будет играть ключевую роль в формировании дальнейшей политики Европейского Союза в отношении КНР.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Непоколебимая поддержка России Китаем создает высокий уровень нестабильности и опасности для Европы. Можно сказать, что Китай де-факто способствует развитию военной экономики России, и мы не можем этого принять. Я всегда говорила: то, как Китай продолжит привлекаться к войне Путина, станет определяющим фактором для дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - сказала она во время выступления в Европарламенте.

По словам фон дер Ляйен, Китай должен "однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины и действовать соответственно", если уж он утверждает, что выступает за защиту международного порядка, основанного на правилах.

Напомним, ранее глава МИД Китая Ван И объяснил, что Пекин не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.

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Яка в них позиція? - путлєр це халясьо - Сі з цим уйобком парад приймав
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08.07.2025 11:32 Ответить
Китаю на справді теж зараз не позаздриш, з одної сторони їм подобається що ***** постачає сировину стабільно, але ***** замаленький ринок для товарів і є опосередкованим тригером за захоплені землі сибіру Китаю , а от Європа і Штати це ключове ...
Сидіти на 2 стільцях незручно але прийдеться обирати все ж таки. і з великою ймовірністю китай обере зрозуміліший їм союз убогих
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08.07.2025 11:34 Ответить
хєроватенько усе якось у сцяного пня зі здоров'ям, щось важкувате та не виліковне
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08.07.2025 11:44 Ответить
Сі підор
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08.07.2025 11:58 Ответить
 
 