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Новини Співпраця Китаю та РФ Китай постачає зброю Росії Відносини РФ та Китаю
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Позиція Китаю щодо війни РФ проти України визначить подальші відносини ЄС із Пекіном, - фон дер Ляєн

Відносини РФ та Китаю Що кажуть в Євросоюзі

Рівень участі Китаю в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресії Кремля проти України, відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського Союзу щодо КНР.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Непохитна підтримка Росії Китаєм створює високий рівень нестабільності та небезпеки для Європи. Можна сказати, що Китай де-факто сприяє розвитку воєнної економіки Росії, і ми не можемо цього прийняти. Я завжди казала: те, як Китай продовжить залучатися до війни Путіна, стане визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм", - сказала вона під час виступу в Європарламенті.

За словами фон дер Ляєн, Китай має "однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету, територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів України та діяти відповідно", якщо вже він стверджує, що виступає за захист міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Китаю Ван Ї пояснив, що Пекін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України.

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Автор: 

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Яка в них позиція? - путлєр це халясьо - Сі з цим уйобком парад приймав
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08.07.2025 11:32 Відповісти
Китаю на справді теж зараз не позаздриш, з одної сторони їм подобається що ***** постачає сировину стабільно, але ***** замаленький ринок для товарів і є опосередкованим тригером за захоплені землі сибіру Китаю , а от Європа і Штати це ключове ...
Сидіти на 2 стільцях незручно але прийдеться обирати все ж таки. і з великою ймовірністю китай обере зрозуміліший їм союз убогих
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08.07.2025 11:34 Відповісти
хєроватенько усе якось у сцяного пня зі здоров'ям, щось важкувате та не виліковне
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08.07.2025 11:44 Відповісти
Сі підор
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08.07.2025 11:58 Відповісти
Піньсюну наплювати.
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08.07.2025 13:36 Відповісти
 
 