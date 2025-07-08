Позиція Китаю щодо війни РФ проти України визначить подальші відносини ЄС із Пекіном, - фон дер Ляєн

Рівень участі Китаю в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресії Кремля проти України, відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського Союзу щодо КНР.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Непохитна підтримка Росії Китаєм створює високий рівень нестабільності та небезпеки для Європи. Можна сказати, що Китай де-факто сприяє розвитку воєнної економіки Росії, і ми не можемо цього прийняти. Я завжди казала: те, як Китай продовжить залучатися до війни Путіна, стане визначальним фактором для подальших відносин між ЄС та Китаєм", - сказала вона під час виступу в Європарламенті.

За словами фон дер Ляєн, Китай має "однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету, територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів України та діяти відповідно", якщо вже він стверджує, що виступає за захист міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Китаю Ван Ї пояснив, що Пекін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України.

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