Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні, - SCMP
Глава МЗС Китаю Ван Ї пояснив Каї Каллас, що Пекін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише South China Morning Post із посиланням на джерела.
Так, Китай боїться, що в разі поразки Росії США скерують всю свою увагу на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово. За його словами, якби Пекін це робив, то війна б давно вже закінчилася, повідомили джерела.
Співрозмовники видання заявили, що китайський дипломат під час 4-годинної зустрічі прочитав Каллас кілька "уроків історії та лекцій" та дав "урок з реальної політики". Пекін переконаний, що Вашингтон незабаром зосередиться на Азії.
Деякі джерела були здивовані різкістю послання Ван Ї до європейців, зробленого за 3 тижнів до саміту ЄС та Китаю.
SCMP пише, що Ван Ї сказав європейській колезі, що дводенний саміт можуть скоротити. Дипломат натякнув, що Китай незадоволений тим, що два банки КНР можуть постраждати від 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.
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А і ще одне, Ван І трохи тупий, тому що США з Трампом почала виходити від війни в Україні як раз для того щоб сконцентруватися на стримані Пекіна.
Іржавий навпаки заявляє що мовляв - хоче якнайшвидше припинити війну між болотом і Україною ( і як бачимо , швидше - за рахунок нашої капітуляції ) щоб зосередитись на Китаї .!
Вань Ї - шо ти куриш .?