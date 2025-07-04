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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні, - SCMP

Пекін не може допустити програшу Росії та пояснив причину

Глава МЗС Китаю Ван Ї пояснив Каї Каллас, що Пекін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише South China Morning Post із посиланням на джерела.

Так, Китай боїться, що в разі поразки Росії США скерують всю свою увагу на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово. За його словами, якби Пекін це робив, то війна б давно вже закінчилася, повідомили джерела.

Також читайте: РФ хоче будувати порт і залізницю в анексованому Криму за допомогою Китаю, - СЗР

Співрозмовники видання заявили, що китайський дипломат під час 4-годинної зустрічі прочитав Каллас кілька "уроків історії та лекцій" та дав "урок з реальної політики". Пекін переконаний, що Вашингтон незабаром зосередиться на Азії.

Деякі джерела були здивовані різкістю послання Ван Ї до європейців, зробленого за 3 тижнів до саміту ЄС та Китаю.

SCMP пише, що Ван Ї сказав європейській колезі, що дводенний саміт можуть скоротити. Дипломат натякнув, що Китай незадоволений тим, що два банки КНР можуть постраждати від 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Читайте: Глава МЗС Німеччини закликав Китай не сприяти російській агресії проти України

Автор: 

Китай (4744) росія (66545) Євросоюз (13808) Ван Ї (82)


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Топ коментарі
+27
Полигон из Украины сделали сами украинцы, когда в стадии помешательства голосовали за дважды судимого любителя ***** и за "надо просто перестать стрелять". Вот и перестали. Результат за окном.
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04.07.2025 08:55 Відповісти
+23
Наша війна реально перетворюється на вселенську боротьбу добра та зла.
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04.07.2025 08:47 Відповісти
+22
Розумні люди вже давно говорять, що "Третя Світова" уже йде! Просто вона ще на стадії дипломатії та поставок зброї з обох сторін...
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04.07.2025 08:50 Відповісти
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Ну ось і показали своє рило відкрито, а то ми не ми, і зброю не прстачаєм, і за дипломатичне врегулювання, ми пухнаста пандочка. А я весь час кажу, що китай нічим не кращий рашки - комуняки іцим все сказано.
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04.07.2025 09:13 Відповісти
Ну як завжди, гучний заголовок а в тексті трохи інше.

А і ще одне, Ван І трохи тупий, тому що США з Трампом почала виходити від війни в Україні як раз для того щоб сконцентруватися на стримані Пекіна.
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04.07.2025 09:13 Відповісти
Ну значить комуняки зроблять все щоб Америка не могла ігнор вати русню. Якщо Україна американців вже не хвилює, значить вони направлять своїх руснявих рабів на Європу і НАТО.
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04.07.2025 09:41 Відповісти
А пів країни стабільно купує китайський хлам на тему, алі… збагачуючи цих вилупків, які є співучасниками наших вбивств😡
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04.07.2025 09:17 Відповісти
А що купувати чохол для телефона за 1500 грн? Умнік
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04.07.2025 09:33 Відповісти
Відверто... Але як тоді реагувати Європі? Бо якщо Україна програє, її розірвуть раша, кітай та США фізично на зони впливу. Цей розрив буде супроводжуватись війною. Тоді зараз треба всіма силами діяти проти Кітаю, знижуючи його фінансову спроможність допомогати рашистам. ЄС найбільший торгівельний партнер жовтопиких і це дає змогу давити на них.
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04.07.2025 09:22 Відповісти
Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні, - "трамбон" теж не може допустити поразки свого рашистського фінансового спонсора і жертводавця куйла всія 3,14дерації
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04.07.2025 09:22 Відповісти
Це сигнал Європі! Перестаньте купувати рашистське і китайське! Хай вони повиздихають без ваших грошей!
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04.07.2025 09:25 Відповісти
Коротше кажучи, можете засунути собі в одне місце вислів "українська криза".
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04.07.2025 09:26 Відповісти
Може це й пердь в калюжу, але пропоную якомога менше купувати китайські товари, якими б вони дешевими не здавалися. А особливо не варто купувати китайського дрантя по типу Лабубу і взагалі не користуватися Temu.
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04.07.2025 09:28 Відповісти
щоб купувати лабуби треба бути повним дебілом. нажаль, 80% населення будь де - повні дебіли.
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04.07.2025 09:47 Відповісти
Багато ти зможеш показати в українських магазинах НЕ китайських ноутбуків, смартфонів, телевізорів, побутової та іншої техніки? Не говорячи вже про різний дріб"язок типу ліхтариків, запальничок та іншого мотлоху? Отож-бо...
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04.07.2025 10:42 Відповісти
лицемірні китайські пси.котрі благословили передолімпіадою в Пекіні куйла на війну в Україні...Щоб .курва.Вам рис 100 років не родився ,і всі змії котрих потвори жерете.що би вивелися до одної
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04.07.2025 09:30 Відповісти
Я дивлюся цього підара час від часу прориває на розкривання справжніх позицій китаю. Це ж він заявляв, що китай розглядає Україну як країну з обмеженим суверинітетом (чи якось так).
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04.07.2025 09:43 Відповісти
Десь читав, що Україна готовиться в Китай помимо ячменя ще й горох поставляти в цьому році. Я б їм буй на все жовте рило, а не продовольство.
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04.07.2025 09:44 Відповісти
А де заробляти гроші? Європі наша продукція не дуже потрібна. В Африки грошей немає.
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04.07.2025 10:44 Відповісти
От мудаки. Тоді програють разом з росією.
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04.07.2025 09:45 Відповісти
В такому випадку потрібно почати війну проти Китаю, та підтримати Тайвань у відновленні влади на материку!
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04.07.2025 09:49 Відповісти
Дурня якась . А якщо кацапстан переможе Україну то США про Китай забудуть чи шо ? З якого дива ??
Іржавий навпаки заявляє що мовляв - хоче якнайшвидше припинити війну між болотом і Україною ( і як бачимо , швидше - за рахунок нашої капітуляції ) щоб зосередитись на Китаї .!
Вань Ї - шо ти куриш .?
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04.07.2025 09:52 Відповісти
Та нічого він не курить; виконує те, шо йому партія (читай: тов. сі) доручила. Політик як політик; тобто, типове цинічне брехло.
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04.07.2025 10:13 Відповісти
Та я розумію що він не курить . Але складається враження що він не тільки курить , а ще й нюхає і колеться . Бо в його словах відсутня всяка логіка .
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04.07.2025 10:19 Відповісти
нарешті це було сказано в голос
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04.07.2025 10:00 Відповісти
Нібито зараз США зосереджені на Україні. Просто чергова маніпулятивна маячня для захисту агента Краснова
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04.07.2025 10:08 Відповісти
Вже десь чув" що якби ми вмішалися,то війна б закінчилася"((Ніби північні корейці не з одобрямса офіційно вступили у війну(ніби не китайські найманці з ними(ніби не китайські компоненти,обладнання в рашку йде(ніби не китайці нафту з газом купують((
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04.07.2025 10:09 Відповісти
Блд, вони вже прямим текстом кажуть
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04.07.2025 10:38 Відповісти
Китай вже відкрито заявляє що став на сторону Сосії а Європа і сша ще про якийсь мир мріють
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04.07.2025 10:40 Відповісти
МЗС України повинне негайно викликати китайського посла на ковер за підтримку війни і рашистських фашистів
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04.07.2025 10:42 Відповісти
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