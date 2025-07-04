Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні, - SCMP

Глава МЗС Китаю Ван Ї пояснив Каї Каллас, що Пекін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише South China Morning Post із посиланням на джерела.

Так, Китай боїться, що в разі поразки Росії США скерують всю свою увагу на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово. За його словами, якби Пекін це робив, то війна б давно вже закінчилася, повідомили джерела.

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Співрозмовники видання заявили, що китайський дипломат під час 4-годинної зустрічі прочитав Каллас кілька "уроків історії та лекцій" та дав "урок з реальної політики". Пекін переконаний, що Вашингтон незабаром зосередиться на Азії.

Деякі джерела були здивовані різкістю послання Ван Ї до європейців, зробленого за 3 тижнів до саміту ЄС та Китаю.

SCMP пише, що Ван Ї сказав європейській колезі, що дводенний саміт можуть скоротити. Дипломат натякнув, що Китай незадоволений тим, що два банки КНР можуть постраждати від 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

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