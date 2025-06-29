РФ хоче будувати порт і залізницю в анексованому Криму за допомогою Китаю, - СЗР

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Які об'єкти розроблятимуть

За даними СЗРУ, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Керченський морський порт (Росія його активно використовує для "сірого" експорту);

інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).

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З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Вартість будівництва

Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.

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