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Новини Росія хоче будувати порт і залізницю в Криму
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РФ хоче будувати порт і залізницю в анексованому Криму за допомогою Китаю, - СЗР

крим

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Які об'єкти розроблятимуть

За даними СЗРУ, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

  • Керченський морський порт (Росія його активно використовує для "сірого" експорту);
  •  інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ робить ставку на розкол Молдови напередодні саміту з ЄС, - Служба зовнішньої розвідки

З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Вартість будівництва

Загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів США.

Також читайте: Росія завозить до Криму рецидивістів під виглядом туристів, - Центр нацспротиву

Автор: 

Китай (4739) Крим (14200) порт (2062) СЗР Служба зовнішньої розвідки (133)


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Топ коментарі
+6
Плоскорилі кукурікають, що не помогають фюреру кацапі *****. А керченський міст, А іншщі новобудови в криму? Вірити китайцю також як і кацапу неможна, завжди збрешуть
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29.06.2025 12:22 Відповісти
+4
Мост построили, ЖД построили, и порт построят. Супроив Кетая никто не рыпнется. Такая вот правда жизни.
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29.06.2025 12:49 Відповісти
+3
...звичайна тактика мафії та терористів - пов'язати партньОра кров'ю чи грошима, а ще краще - усе разом..
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29.06.2025 12:39 Відповісти
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нічо - нам партнери пришлють стурбованість, а ми запишем відос - це буде відповідь нашої коаліції
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29.06.2025 12:19 Відповісти
Плоскорилі кукурікають, що не помогають фюреру кацапі *****. А керченський міст, А іншщі новобудови в криму? Вірити китайцю також як і кацапу неможна, завжди збрешуть
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29.06.2025 12:22 Відповісти
Допомога, це коли безоплатно. путлеру ніхто не допомагає.
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29.06.2025 12:38 Відповісти
Рашисти хочуть віддати частину криму Китаю щоб далі вже Китай лобіював і захищав окуповані території, Тому нам необхідно зробити на окупованих територіях Ад для всіх окупантів і всіх інших непрошених "гостей" щоб не допустити цього. Інакше ця повзуча чума буде наповзати все далі на захід
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29.06.2025 12:37 Відповісти
Китай повинен розуміти, що ЗСУ мають право знищувати будь-які об'єкти в Криму, котрі кацапський окупант намагатиметься використовувати для військових потреб.
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29.06.2025 13:05 Відповісти
Китайці такі ж під@раси як і рашисти. Поки їх не у ї б а ть вони не зрозуміють. А ми поки що в цьому сенсі жуємо споплі і показуємо китайцям і іншим рашистським союникам що ми в колготках. Зараз рашисти в окупованому Маріуполі, Бердянську і Енергодарі спокійно собі понавозили гастарбайтерів і розбудовують інфраструктуру і заселяють сотні тисяч болотяних мавп. А ми замість того щоб вдарити по будівництвах і гуртожитках з мавпами, жуємо соплі і констатуємо факти що рашисти щось вже побудували або щось вже вивезли або засвоїли
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29.06.2025 13:57 Відповісти
...звичайна тактика мафії та терористів - пов'язати партньОра кров'ю чи грошима, а ще краще - усе разом..
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29.06.2025 12:39 Відповісти
А що санкції за співпрацю з рашистами у Криму на Китай не діють??
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29.06.2025 12:45 Відповісти
США фактично зняли санкції. Єдине що лишилося то СВІФТ, з ним проблема бо той в Бельгії.
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29.06.2025 12:55 Відповісти
Мост построили, ЖД построили, и порт построят. Супроив Кетая никто не рыпнется. Такая вот правда жизни.
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29.06.2025 12:49 Відповісти
Допоки кнр не накриє криза/"перебудова"
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29.06.2025 13:19 Відповісти
Якщо хоче - то побудує.. порт, залізницю, усе...
Найпотужніша зе влада відосикі нагундосить
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29.06.2025 12:53 Відповісти
Сильних та озброєних всіма видами зброї бояться та поважають. І не згадують про закони, демократію та права людини. Прозріння також для багатьох євромрійників до речі.
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29.06.2025 12:53 Відповісти
Буданов зруйнує. Буданов вже 4 Кримські мости зруйнував.
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29.06.2025 13:08 Відповісти
Вони дуже впевнені у своїх силах. І "кнр" (комуняцька-комуніздична) їх підтримує, і тепер верховні МАГісти..
Чого не скажеш про нашу сторону - президента немає, генералів розігнали, керує пусте місце..
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29.06.2025 13:11 Відповісти
Тобто їх доб'ють звичайно, за допомогою заходу , але багато часу втрачено - через шрелерів, меркелів, кучмів, зєлі та іншої гидоти..
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29.06.2025 13:18 Відповісти
Дурень думкою богатеет. ( народна хохляцка байка)
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29.06.2025 13:26 Відповісти
Принаймні звичайна людина може протистояти цьому на своєму маленькому рівні не купуючи китайькі товпри, автомобілі, а бізнес не має організовувати роботу з китайськими товарами...
але що ми бачимо , рибки гупі тобто українці просто змітають все китайське , ростуть бізнеси з продажу китайськими товарами,,,, це сввдчення того що люди приречені, все інше то наслідок
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29.06.2025 13:38 Відповісти
 
 