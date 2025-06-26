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Новини Вплив РФ на вибори у Молдові Протидія гідридним загрозам РФ
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РФ робить ставку на розкол Молдови напередодні саміту з ЄС, - Служба зовнішньої розвідки

молдова,єс

Напередодні саміту Молдова – ЄС Росія посилила гібридні операції проти Молдови.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, координацію кампанії здійснює перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, відповідальний за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил. Його завданням є формування в Молдові проросійського уряду.

У ЗСР повідомляють, що операція Кремля охоплює кілька напрямів:

  • Медійні маніпуляції: мережа прокремлівських ботів "матрьошка" поширює фейкові відео, стилізовані під продукцію провідних європейських медіа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", з метою дискредитувати президентку Маю Санду.
  • Дипломатичний тиск: 25 червня Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. МЗС Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України та Молдови співпрацюватимуть для протидії гібридним загрозам РФ, - Сибіга

  • Створення безпекових загроз: під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в’їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. В'їзд 195 особам було заборонено, ще 176 не допустили до рейсів.

"Молдова заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні парламентських виборів 28 вересня. За словами прем’єра Доріна Речана, в разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тис. військових у Придністров’ї", - розповіли в службі.

Читайте: Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові, - Санду

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Молдова (2097) росія (66461) СЗР (133)


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Рашисти на розкол що Молдови, що ЄС та будь якої країни в ньому, України, інших, у т.ч. пострадянських країн, роблять ставку ЗАВЖДИ, а не лише перед якоюсь подією, тому надання цьому факту таке трактування це спроба створити вигляд що Кремль дія якось "епізодично", а це не так - він діє ПОСТІЙНО та беззупинно шкодячи іншим країнам чим може задля їх послаблення та доведення їх до залежності від забаганок роССійських нацистів!!!
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26.06.2025 16:47 Відповісти
Если Майя Санду и примар Кишинёва Ион Чабан пойдут на выборы разными колоннами и не будут друг другу мешать, то в будущем Парламенте Молдовы они образуют проевропейскую коалицию, а }{уйло отсосёт.
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26.06.2025 16:48 Відповісти
Молдова має молитися за ЗСУ та Україну!! Це єдині гаранти суверенитету Молдови!!))
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26.06.2025 16:56 Відповісти
Молдаване давно должны были попросить Украину ввести войска в Приднестровье и прихлопнуть тамошних террористов...
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26.06.2025 16:57 Відповісти
Криптовалюта у Молдові, з московії…
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26.06.2025 17:08 Відповісти
Два смердючі гнійники Придристров'я та Казлінінград становлять смертельну загрозу європейській спільноті.
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26.06.2025 17:54 Відповісти
 
 