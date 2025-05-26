МЗС України та Молдови співпрацюватимуть для протидії гібридним загрозам РФ, - Сибіга

Очільники Міністерств закордонних справ України та Молдови – Андрій Сибіга та Міхай Попшой домовилися співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії.

Про це Сибіга повідомив в соцмережі Х за підсумками зустрічі з молдавським колегою, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч міністрів відбулася у Кишиневі.

Найперше Сибіга поінформував Попшоя про ситуацію на полі бою та останні масовані повітряні атаки Росії на Україну.

"Ці жорстокі удари демонструють, що Путін відкидає мирні зусилля та натомість прагне лише війни, вбивств та руйнувань. Я наголосив на важливості просування миру через силу, включаючи посилення санкцій та політичного тиску на Кремль, а також оборонну та фінансову допомогу Україні", - розповів Сибіга.

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Також дипломати обговорили, як міжнародна спільнота може змусити російський режим погодитися на негайне й безумовне припинення вогню.

Окрім цього, вони обмінялися думками щодо спільного прогресу на шляху до вступу України та Молдови до ЄС.

"Ми домовилися тісніше співпрацювати для протидії спільним гібридним загрозам з боку Росії. Ми також висловили спільне бажання розвивати добросусідські відносини в межах трикутника Україна-Молдова-Румунія", - додав Сибіга.

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