Україна й Молдова взаємно визнаватимуть документи про освіту та наукові ступені

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені".

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляє урядовий портал.

Документ створює правові підстави для набрання чинності Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені, підписаної 25 січня 2025 року.

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Взаємне визнання дипломів

"Відтепер українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть в Молдові, і навпаки — молдовські документи про освіту будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою. Підписана угода — важливий крок для наших країн, адже відкриває нові можливості для навчання, працевлаштування й професійної та освітньої мобільності громадян обох країн", - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Це лише перший крок ширшого процесу роботи з визнання документів та підтримки наших громадян по обидва боки кордону. Українці зможуть легше навчатись, працювати й реалізовувати себе, не стикаючись з бюрократичними бар’єрами", — додає віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

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Що передбачає угода?

Угода передбачає взаємне визнання документів про освіту, періоди навчання та наукові ступені, видані в Україні та Республіці Молдова відповідно до національного законодавства