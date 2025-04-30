Украина и Молдова будут взаимно признавать документы об образовании и ученые степени
Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об образовании и научных степенях".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственный портал.
Документ создает правовые основания для вступления в силу Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об образовании и научных степенях, подписанного 25 января 2025 года.
Взаимное признание дипломов
"Отныне украинские дипломы об образовании и научные степени будут признавать в Молдове, и наоборот - молдавские документы об образовании будут признаны в Украине по упрощенной процедуре. Подписанное соглашение - важный шаг для наших стран, ведь открывает новые возможности для обучения, трудоустройства и профессиональной и образовательной мобильности граждан обеих стран", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
"Это лишь первый шаг более широкого процесса работы по признанию документов и поддержки наших граждан по обе стороны границы. Украинцы смогут легче учиться, работать и реализовывать себя, не сталкиваясь с бюрократическими барьерами", - добавляет вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины Алексей Чернышев.
Что предусматривает соглашение?
Соглашение предусматривает взаимное признание документов об образовании, периоды обучения и научные степени, выданные в Украине и Республике Молдова в соответствии с национальным законодательством.
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