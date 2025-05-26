МИД Украины и Молдовы будут сотрудничать для противодействия гибридным угрозам РФ, - Сибига

Главы Министерств иностранных дел Украины и Молдовы - Андрей Сибига и Михай Попшой договорились сотрудничать для противодействия общим гибридным угрозам со стороны России.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х по итогам встречи с молдавским коллегой, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча министров состоялась в Кишиневе.

Прежде всего Сибига проинформировал Попшоя о ситуации на поле боя и последних массированных воздушных атаках России на Украину.

"Эти жестокие удары демонстрируют, что Путин отвергает мирные усилия и вместо этого стремится только к войне, убийствам и разрушениям. Я подчеркнул важность продвижения мира через силу, включая усиление санкций и политического давления на Кремль, а также оборонную и финансовую помощь Украине", - рассказал Сибига.

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Также дипломаты обсудили, как международное сообщество может заставить российский режим согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня.

Кроме этого, они обменялись мнениями относительно общего прогресса на пути к вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

"Мы договорились теснее сотрудничать для противодействия общим гибридным угрозам со стороны России. Мы также выразили общее желание развивать добрососедские отношения в пределах треугольника Украина-Молдова-Румыния", - добавил Сибига.

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