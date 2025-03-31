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Молдова высылает из страны 3 дипломатов РФ

молдова,россия

Министерство иностранных дел Молдовы объявило о высылке из страны трех работников посольства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы в понедельник вызвало посла РФ Олега Озерова и передало ему "ноту, в которой объявило трех сотрудников посольства России нежелательными лицами".

"Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну", - говорится в заявлении.

Причины высылки работников российского посольства МИД Молдовы не уточняет.

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В то же время, ранее молдавская Служба безопасности и информации объявила, что депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", оказался на территории Приднестровья с помощью российских "дипломатов".

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Молдова (1868) нон грата (407) посольство РФ (450) дипломаты (635)


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російський дипломат = російський шпигун-диверсант.
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31.03.2025 16:37 Ответить
Мають яйця закрити відділення ка-де-бе!
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31.03.2025 16:38 Ответить
Таких "дипломатів" потрібно висилати "на родіну" в чорних пакетах!
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31.03.2025 16:50 Ответить
У Молдові, московської агентури фсбшноіі та грушної, як і у Австрії!!
Це, щось уже історично…
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31.03.2025 16:52 Ответить
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31.03.2025 17:36 Ответить
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31.03.2025 17:38 Ответить
Так "Водночас", чи "Раніше"?
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31.03.2025 18:36 Ответить
Сцаными тряпками их нафиг, отовсюду, не только из Молдовы, всех рашистов на мокшанские болота, инвалидами.
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01.04.2025 07:20 Ответить
 
 