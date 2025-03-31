Молдова высылает из страны 3 дипломатов РФ

Министерство иностранных дел Молдовы объявило о высылке из страны трех работников посольства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы в понедельник вызвало посла РФ Олега Озерова и передало ему "ноту, в которой объявило трех сотрудников посольства России нежелательными лицами".

"Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну", - говорится в заявлении.

Причины высылки работников российского посольства МИД Молдовы не уточняет.

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В то же время, ранее молдавская Служба безопасности и информации объявила, что депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", оказался на территории Приднестровья с помощью российских "дипломатов".