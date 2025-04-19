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Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
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Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові, - Санду

Майя Санду про загрози для виборів у Молодові

Президентка Молдови  Мая Санду заявила, що Москва робить ставку на парламентські вибори, щоб змінити керівництво країни на лояльних до Кремля людей. Потім Росія планує використати Молдову проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Санду сказала в ефірі Jurnal TV, повідомляє 

Вона наголосила, що на сьогодні Україна залишається щитом Молдови та що влада в Кишиневі має моральний обов'язок не допустити використання Молдови проти України.

На прохання уточнити, яким чином Молдова може бути використана проти України, Санду відповіла, що Москва докладає величезних зусиль, щоб вплинути на результат виборів у Молдові.

"Ми бачили це безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року вона намагатиметься вплинути на результат виборів. Ставка Кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес Росії зараз – це Україна. Якщо Кремль отримає контроль над владою, він використає РМ проти України", – підкреслила президентка.

За її словами, існує ризик того, що РФ спробує втягнути Молдову у війну.

"У нас 1200 кілометрів кордону з Україною. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але водночас ризики зростають і для Молдови", – додала Санду.

Вона підкреслила, що заради безпеки громадян, а також для того, щоб не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не повинно статися.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на правильному боці, залишатися дружньою країною", – резюмувала Санду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзи з Україною та Румунією гарантують безпеку Молдови, - Санду

Автор: 

вибори (6689) Молдова (2071) Мая Санду (254)


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Топ коментарі
+2
більшої тупости аніж роздати молдовські паспорти в придністров'ї вигадати неможливо, ви самі собі в ногу стріляєте.
хоча, просю пардону, Україна віддала ядерку за папірець, це ще тупіше.
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19.04.2025 11:08
+1
Україна віддала ядерку без усякого папірця. Папірець з'явився через 3 роки.
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19.04.2025 11:13
+1
Украина могла решить проблему ПМР(уничтожить русские базы), но Молдова и стоящая за ней Румыния на это не решились. Сама Молдова и дальше будет на грани попадания под контроль москвы, шанс упущен.
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19.04.2025 11:21
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більшої тупости аніж роздати молдовські паспорти в придністров'ї вигадати неможливо, ви самі собі в ногу стріляєте.
хоча, просю пардону, Україна віддала ядерку за папірець, це ще тупіше.
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19.04.2025 11:08 Відповісти
Україна віддала ядерку без усякого папірця. Папірець з'явився через 3 роки.
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19.04.2025 11:13 Відповісти
що в лоб що по лобі.
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19.04.2025 11:17 Відповісти
Папирець - это для государства. А для определенных лиц было, вроде как, до лярда зелени.
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19.04.2025 13:12 Відповісти
хто і коли роздав ці паспорти? завдяки молдовським паспортам багато молоді поїхало з резервації
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19.04.2025 15:58 Відповісти
я не громадянин молдови, тож, якщо молдовська влада гробить молдовську державу заради пари сотень якоїсь там молоді то не моя справа.
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19.04.2025 16:57 Відповісти
ну а на мої питання не можеш відповісти? якусь дичину і патетику мені не заливай
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19.04.2025 22:46 Відповісти
та не питання, відповім, тільки чемно спитайте а не по бидлячому.
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20.04.2025 00:07 Відповісти
що саме для тебе бидлячість? Яке з цих слів: хто і коли роздав ці паспорти ?
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20.04.2025 16:49 Відповісти
бо старомодний - шаную людей.
якщо для вас це занадто то хто ж проти, тільки не втягуйте мене у ваші плебейські забавки.
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20.04.2025 18:49 Відповісти
ти відповідаєш на питання які я не задавав, натомість ігноруєш озвучені...тож с тобою все зрозуміло
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21.04.2025 09:59 Відповісти
Більшість молдаван на заробітках в Європі - як на них надавиш?
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19.04.2025 11:11 Відповісти
Украина могла решить проблему ПМР(уничтожить русские базы), но Молдова и стоящая за ней Румыния на это не решились. Сама Молдова и дальше будет на грани попадания под контроль москвы, шанс упущен.
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19.04.2025 11:21 Відповісти
це вирішували не ми і не молдоване, а старий Джо
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19.04.2025 15:59 Відповісти
а коли в Молдові вибори?
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19.04.2025 11:49 Відповісти
Парламентські відбудуться 28 вересня цього року.
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19.04.2025 12:01 Відповісти
Що всі тута гоните на Молдову, добре хоч так , що є під боком якась про українська держава, а прідністровіє само припреться, де тепліше
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19.04.2025 12:03 Відповісти
А щоб ніхто не впливав перестаньте красти і створюйте країну для людей а не одну з найбідніших у європі
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19.04.2025 12:27 Відповісти
...створюйте країну для українців!!
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19.04.2025 12:46 Відповісти
запросто. з омерикою получилось. шо там тої молдови.
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19.04.2025 13:10 Відповісти
 
 