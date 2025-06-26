РФ делает ставку на раскол Молдовы накануне саммита с ЕС, - Служба внешней разведки

Накануне саммита Молдова - ЕС Россия усилила гибридные операции против Молдовы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, координацию кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ответственный за противодействие евроинтеграции Кишинева и продвижение пророссийских сил. Его задачей является формирование в Молдове пророссийского правительства.

В ВСР сообщают, что операция Кремля охватывает несколько направлений:

Медийные манипуляции: сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских медиа "Deutsche Welle", "Spiegel", "Euronews", "Business Insider", с целью дискредитировать президента Майю Санду.

Дипломатическое давление: 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав в консульском доступе. МИД Молдовы отверг обвинения как безосновательные и политически мотивированные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины и Молдовы будут сотрудничать для противодействия гибридным угрозам РФ, - Сибига

Создание угроз безопасности: под прикрытием чемпионата по кикбоксингу в Кишиневе пытались въехать российские и белорусские спортсмены с военным прошлым. Въезд 195 лицам был запрещен, еще 176 не допустили к рейсам.

"Молдова заявляет о целенаправленных усилиях Москвы дестабилизировать страну накануне парламентских выборов 28 сентября. По словам премьера Дорина Речана, в случае победы пророссийских сил Кремль планирует развернуть 10 тыс. военных в Приднестровье", - рассказали в службе.

Читайте: Москва прилагает огромные усилия, чтобы повлиять на исход выборов в Молдове, - Санду