РФ хочет строить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму с помощью Китая, - СВР

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Какие объекты будут разрабатывать

По данным СВРУ, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:

Керченский морской порт (Россия его активно использует для "серого" экспорта);

инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).

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С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них - China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

Стоимость строительства

Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США.

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