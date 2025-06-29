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Новости Россия хочет строить порт и железную дорогу в Крыму
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РФ хочет строить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму с помощью Китая, - СВР

крим

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Какие объекты будут разрабатывать

По данным СВРУ, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:

  • Керченский морской порт (Россия его активно использует для "серого" экспорта);
  • инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ударила по ключевым опорам Крымского моста более чем двумя тоннами взрывчатки, - Малюк

С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них - China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

Стоимость строительства

Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США.

Также читайте: Россия завозит в Крым рецидивистов под видом туристов, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Китай (3067) Крым (26436) порт (741) СВР (149)


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Топ комментарии
+6
Плоскорилі кукурікають, що не помогають фюреру кацапі *****. А керченський міст, А іншщі новобудови в криму? Вірити китайцю також як і кацапу неможна, завжди збрешуть
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29.06.2025 12:22 Ответить
+4
Мост построили, ЖД построили, и порт построят. Супроив Кетая никто не рыпнется. Такая вот правда жизни.
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29.06.2025 12:49 Ответить
+3
...звичайна тактика мафії та терористів - пов'язати партньОра кров'ю чи грошима, а ще краще - усе разом..
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29.06.2025 12:39 Ответить
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нічо - нам партнери пришлють стурбованість, а ми запишем відос - це буде відповідь нашої коаліції
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29.06.2025 12:19 Ответить
Плоскорилі кукурікають, що не помогають фюреру кацапі *****. А керченський міст, А іншщі новобудови в криму? Вірити китайцю також як і кацапу неможна, завжди збрешуть
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29.06.2025 12:22 Ответить
Допомога, це коли безоплатно. путлеру ніхто не допомагає.
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29.06.2025 12:38 Ответить
Рашисти хочуть віддати частину криму Китаю щоб далі вже Китай лобіював і захищав окуповані території, Тому нам необхідно зробити на окупованих територіях Ад для всіх окупантів і всіх інших непрошених "гостей" щоб не допустити цього. Інакше ця повзуча чума буде наповзати все далі на захід
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29.06.2025 12:37 Ответить
Китай повинен розуміти, що ЗСУ мають право знищувати будь-які об'єкти в Криму, котрі кацапський окупант намагатиметься використовувати для військових потреб.
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29.06.2025 13:05 Ответить
Китайці такі ж під@раси як і рашисти. Поки їх не у ї б а ть вони не зрозуміють. А ми поки що в цьому сенсі жуємо споплі і показуємо китайцям і іншим рашистським союникам що ми в колготках. Зараз рашисти в окупованому Маріуполі, Бердянську і Енергодарі спокійно собі понавозили гастарбайтерів і розбудовують інфраструктуру і заселяють сотні тисяч болотяних мавп. А ми замість того щоб вдарити по будівництвах і гуртожитках з мавпами, жуємо соплі і констатуємо факти що рашисти щось вже побудували або щось вже вивезли або засвоїли
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29.06.2025 13:57 Ответить
...звичайна тактика мафії та терористів - пов'язати партньОра кров'ю чи грошима, а ще краще - усе разом..
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29.06.2025 12:39 Ответить
А що санкції за співпрацю з рашистами у Криму на Китай не діють??
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29.06.2025 12:45 Ответить
США фактично зняли санкції. Єдине що лишилося то СВІФТ, з ним проблема бо той в Бельгії.
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29.06.2025 12:55 Ответить
Мост построили, ЖД построили, и порт построят. Супроив Кетая никто не рыпнется. Такая вот правда жизни.
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29.06.2025 12:49 Ответить
Допоки кнр не накриє криза/"перебудова"
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29.06.2025 13:19 Ответить
Це з методиці фсб, чи сама додумалась
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29.06.2025 14:30 Ответить
Якщо хоче - то побудує.. порт, залізницю, усе...
Найпотужніша зе влада відосикі нагундосить
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29.06.2025 12:53 Ответить
Ти з далеку добре бачиш. А приїхати та допомогти то не для тебе
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29.06.2025 14:33 Ответить
звісно не для мене я може і дурний, але ж не на стільки
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29.06.2025 14:40 Ответить
Сильних та озброєних всіма видами зброї бояться та поважають. І не згадують про закони, демократію та права людини. Прозріння також для багатьох євромрійників до речі.
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29.06.2025 12:53 Ответить
Буданов зруйнує. Буданов вже 4 Кримські мости зруйнував.
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29.06.2025 13:08 Ответить
Вони дуже впевнені у своїх силах. І "кнр" (комуняцька-комуніздична) їх підтримує, і тепер верховні МАГісти..
Чого не скажеш про нашу сторону - президента немає, генералів розігнали, керує пусте місце..
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29.06.2025 13:11 Ответить
Тобто їх доб'ють звичайно, за допомогою заходу , але багато часу втрачено - через шрелерів, меркелів, кучмів, зєлі та іншої гидоти..
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29.06.2025 13:18 Ответить
Принаймні звичайна людина може протистояти цьому на своєму маленькому рівні не купуючи китайькі товпри, автомобілі, а бізнес не має організовувати роботу з китайськими товарами...
але що ми бачимо , рибки гупі тобто українці просто змітають все китайське , ростуть бізнеси з продажу китайськими товарами,,,, це сввдчення того що люди приречені, все інше то наслідок
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29.06.2025 13:38 Ответить
Наприклад, що не купувати? Більшості товарних груп немає некитайської альтернативи. Навіть молотка чи шурупа не купите іншого виробника.
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29.06.2025 14:14 Ответить
 
 