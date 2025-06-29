РФ хочет строить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму с помощью Китая, - СВР
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.
Какие объекты будут разрабатывать
По данным СВРУ, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:
- Керченский морской порт (Россия его активно использует для "серого" экспорта);
- инфраструктура озера Донузлав (где расположена база российского военно-морского флота).
С целью подписания окончательного соглашения оккупационные власти Крыма планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них - China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), являющаяся одной из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.
Стоимость строительства
Общая сумма капитала оценивается в 10 миллиардов долларов США.
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Найпотужніша зе влада відосикі нагундосить
Чого не скажеш про нашу сторону - президента немає, генералів розігнали, керує пусте місце..
але що ми бачимо , рибки гупі тобто українці просто змітають все китайське , ростуть бізнеси з продажу китайськими товарами,,,, це сввдчення того що люди приречені, все інше то наслідок