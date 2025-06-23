Россия завозит в Крым рецидивистов под видом туристов, - Центр нацпротива

Оккупационные власти пытаются искусственно оживить туристический сезон во временно оккупированном Крыму, централизованно завозя туда так называемых "отдыхающих" из глубинки России. Часть из них оказались рецидивистами и преступниками.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россия пытается искусственно оживить туристический сезон во временно оккупированном Крыму, завозя централизованно толпы "отдыхающих" из глубинки. Среди них - рецидивисты и преступники", - говорится в сообщении.

В частности, только за последние дни в Крыму были задержаны два "туриста" из Челябинска - 42 и 30 лет. Вместо отдыха они занимались грабежами, кражами и угонами авто. Вместе эти лица имели более 10 судимостей и отсидели более 30 лет.

В Центре отметили, что такая ситуация не является исключением: "Это - новая реальность. Оккупанты завозят в Крым не мирных туристов, а криминал. Ситуация - критическая".

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