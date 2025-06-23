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Новости Оккупация Крыма
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Россия завозит в Крым рецидивистов под видом туристов, - Центр нацпротива

крим

Оккупационные власти пытаются искусственно оживить туристический сезон во временно оккупированном Крыму, централизованно завозя туда так называемых "отдыхающих" из глубинки России. Часть из них оказались рецидивистами и преступниками.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россия пытается искусственно оживить туристический сезон во временно оккупированном Крыму, завозя централизованно толпы "отдыхающих" из глубинки. Среди них - рецидивисты и преступники", - говорится в сообщении.

В частности, только за последние дни в Крыму были задержаны два "туриста" из Челябинска - 42 и 30 лет. Вместо отдыха они занимались грабежами, кражами и угонами авто. Вместе эти лица имели более 10 судимостей и отсидели более 30 лет.

В Центре отметили, что такая ситуация не является исключением: "Это - новая реальность. Оккупанты завозят в Крым не мирных туристов, а криминал. Ситуация - критическая".

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Автор: 

Крым (26435) рецидивист (18) Центр национального сопротивления (584)


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Топ комментарии
+11
Ну а шо? Зекам теж треба десь відпочивати. 😁

Сподіваюся, що саме про це мріяли кримчане.
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23.06.2025 10:40 Ответить
+9
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23.06.2025 10:49 Ответить
+8
Прям якась ЗЕКоманда
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23.06.2025 10:44 Ответить
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"Росія завозить до Криму рецидивістів під виглядом туристів" - оце годний контент, а то шось ЦНС останнім часом нічого яскравого не видає)
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23.06.2025 10:39 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣це точно
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23.06.2025 10:52 Ответить
Ну а шо? Зекам теж треба десь відпочивати. 😁

Сподіваюся, що саме про це мріяли кримчане.
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23.06.2025 10:40 Ответить
Прям якась ЗЕКоманда
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23.06.2025 10:44 Ответить
Я не виборець Зеленського але повилазили кацапсячі прихвостні для яких що порошенко що зеленський вороги любителі х йла ждуни ухилянти інша нечисть
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23.06.2025 11:05 Ответить
А це не ОПа під прикриттям?
Теж ze-команда
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23.06.2025 10:47 Ответить
ЗЕко-*****.
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23.06.2025 10:51 Ответить
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23.06.2025 10:49 Ответить
Цей танцор вже на підтанцовці Кобзона.
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23.06.2025 10:56 Ответить
Та знаю Таке всіх тих підарів чекає.
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23.06.2025 11:06 Ответить
Бач - Гриша Злий, а морячок "добрий"....щоправда був
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23.06.2025 10:56 Ответить
Ну шо робити коли така ХВамілія у мене...
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23.06.2025 11:07 Ответить
ну а нам навіщо ця інформація? чи ми повинні хвилюватися бо у Криму можуть постраждати "нашы люди "?
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23.06.2025 10:59 Ответить
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23.06.2025 11:00 Ответить
Це "туріст" з мухосранська бамбовской губєрнії?
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23.06.2025 11:08 Ответить
І щелепа оно ....ну виключно під "мекання" заточена...
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23.06.2025 11:10 Ответить
кацап обикновєний, канінічєскій
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23.06.2025 11:39 Ответить
Цю заразу по усій https://patrioty.org.ua/society/tsynichna-provokatsiia-na-vinnychchyni-cholovik-vyishov-na-podviria-z-praporom-rf-pid-chas-pokhoronu-voina-i-poplatyvsia-558952.html Україні сіяли 300 років.
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23.06.2025 11:12 Ответить
Хай завозять... Кримчани зрадіють черговому прояву "русскава мира"... Адже "Шури Балаганови" крастимуть і вбиватимуть , на рівні інстинктів...
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23.06.2025 11:35 Ответить
І що.....? Заплакати?
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23.06.2025 11:53 Ответить
Прочитал статью, посмотрел комменты. Как в кацапстане! Сами придумали сами судачим!
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23.06.2025 12:31 Ответить
 
 