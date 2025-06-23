Росія завозить до Криму рецидивістів під виглядом туристів, - Центр нацспротиву

Окупаційна влада намагається штучно пожвавити туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму, централізовано завозячи туди так званих "відпочивальників" із глибинки Росії. Частина з них виявилися рецидивістами та злочинцями.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росія намагається штучно оживити туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму, завозячи централізовано натовпи "відпочивальників" з глибинки. Серед них - рецидивісти та злочинці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, лише за останні дні у Криму було затримано двох "туристів" із Челябінська - 42 та 30 років. Замість відпочинку вони займались грабежами, крадіжками та викраденнями авто. Разом ці особи мали понад 10 судимостей і відсиділи більш як 30 років.

У Центрі наголосили, що така ситуація не є винятком: "Це - нова реальність. Окупанти завозять у Крим не мирних туристів, а кримінал. Ситуація - критична".

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