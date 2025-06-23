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Новини Окупація Криму
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Росія завозить до Криму рецидивістів під виглядом туристів, - Центр нацспротиву

крим

Окупаційна влада намагається штучно пожвавити туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму, централізовано завозячи туди так званих "відпочивальників" із глибинки Росії. Частина з них виявилися рецидивістами та злочинцями.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росія намагається штучно оживити туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму, завозячи централізовано натовпи "відпочивальників" з глибинки. Серед них - рецидивісти та злочинці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, лише за останні дні у Криму було затримано двох "туристів" із Челябінська - 42 та 30 років. Замість відпочинку вони займались грабежами, крадіжками та викраденнями авто. Разом ці особи мали понад 10 судимостей і відсиділи більш як 30 років.

У Центрі наголосили, що така ситуація не є винятком: "Це - нова реальність. Окупанти завозять у Крим не мирних туристів, а кримінал. Ситуація - критична".

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Автор: 

Крим (14199) рецидивіст (12) Центр національного спротиву (834)


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Топ коментарі
+11
Ну а шо? Зекам теж треба десь відпочивати. 😁

Сподіваюся, що саме про це мріяли кримчане.
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23.06.2025 10:40 Відповісти
+9
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23.06.2025 10:49 Відповісти
+8
Прям якась ЗЕКоманда
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23.06.2025 10:44 Відповісти
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"Росія завозить до Криму рецидивістів під виглядом туристів" - оце годний контент, а то шось ЦНС останнім часом нічого яскравого не видає)
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23.06.2025 10:39 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣це точно
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23.06.2025 10:52 Відповісти
Ну а шо? Зекам теж треба десь відпочивати. 😁

Сподіваюся, що саме про це мріяли кримчане.
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23.06.2025 10:40 Відповісти
Прям якась ЗЕКоманда
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23.06.2025 10:44 Відповісти
Я не виборець Зеленського але повилазили кацапсячі прихвостні для яких що порошенко що зеленський вороги любителі х йла ждуни ухилянти інша нечисть
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23.06.2025 11:05 Відповісти
А це не ОПа під прикриттям?
Теж ze-команда
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23.06.2025 10:47 Відповісти
ЗЕко-*****.
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23.06.2025 10:51 Відповісти
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23.06.2025 10:49 Відповісти
Цей танцор вже на підтанцовці Кобзона.
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23.06.2025 10:56 Відповісти
Та знаю Таке всіх тих підарів чекає.
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23.06.2025 11:06 Відповісти
Бач - Гриша Злий, а морячок "добрий"....щоправда був
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23.06.2025 10:56 Відповісти
Ну шо робити коли така ХВамілія у мене...
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23.06.2025 11:07 Відповісти
ну а нам навіщо ця інформація? чи ми повинні хвилюватися бо у Криму можуть постраждати "нашы люди "?
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23.06.2025 10:59 Відповісти
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23.06.2025 11:00 Відповісти
Це "туріст" з мухосранська бамбовской губєрнії?
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23.06.2025 11:08 Відповісти
І щелепа оно ....ну виключно під "мекання" заточена...
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23.06.2025 11:10 Відповісти
кацап обикновєний, канінічєскій
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23.06.2025 11:39 Відповісти
Цю заразу по усій https://patrioty.org.ua/society/tsynichna-provokatsiia-na-vinnychchyni-cholovik-vyishov-na-podviria-z-praporom-rf-pid-chas-pokhoronu-voina-i-poplatyvsia-558952.html Україні сіяли 300 років.
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23.06.2025 11:12 Відповісти
Хай завозять... Кримчани зрадіють черговому прояву "русскава мира"... Адже "Шури Балаганови" крастимуть і вбиватимуть , на рівні інстинктів...
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23.06.2025 11:35 Відповісти
І що.....? Заплакати?
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23.06.2025 11:53 Відповісти
Прочитал статью, посмотрел комменты. Как в кацапстане! Сами придумали сами судачим!
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23.06.2025 12:31 Відповісти
 
 