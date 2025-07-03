УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини
417 5

Глава МЗС Німеччини закликав Китай не сприяти російській агресії проти України

Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Китай не допомагати Росії здійснювати широкомасштабну агресію проти України.

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Вадефуля, з огляду на війну в Україні та тісні відносини між Китаєм і Росією, відновлення миру в Європі є основним інтересом Німеччини.

Тому в розмові з Ваном він підкреслив важливість того, щоб Китай "зробив усе можливе", аби товари, важливі для ведення війни, "не потрапляли з Китайської Народної Республіки до Росії і в кінцевому підсумку не сприяли цій війні".

Німеччина, додав глава МЗС, розраховує на "вірогідні та конкретні зусилля" Китаю і його "великий вплив також на Росію" для припинення конфлікту.

Вадефул також зазначив, що Пекін може зіграти "конструктивну роль" у конфлікті з Іраном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи", - Ван Ї

Автор: 

Німеччина (7540) Китай (4744) Вадефуль Йоганн (40)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наче ж дорослий і свідомий мужик...
показати весь коментар
03.07.2025 21:18 Відповісти
Китай поставляет всё необходимое для перевооружения вс рф.
Он союзник рф, и всякие указания просто игнорирует.
Производство работает --- что ещё надо ?
показати весь коментар
03.07.2025 21:42 Відповісти
Закликатель . Ще трумпа позакликай, може спати спокійніше будеш.
показати весь коментар
03.07.2025 21:46 Відповісти
ну, не знаю... от зараз на Києвом шахеди збивають, а я зразу ж згадав, що у шахеді є три китайські електронні компоненти - два контролера і один DC-перетворювач. А от американських компонентів аж п'ятдесят чотири.
І доречі, хтось напишіть німецькою шановному геру Вадефулю, що кацапи купляють у німецьких магазинах для блоку розподіла потужності шахеда транзистори 031N08N5 виробництва Infineon Technologies, а потім через різні "дома дружби" та "общєства цєнітєлєй толстоєвского" транзистори попадають до російського посольства, і дипломатичною поштою їдуть на росію.
показати весь коментар
03.07.2025 22:18 Відповісти
Ні про що!(
показати весь коментар
03.07.2025 23:00 Відповісти
 
 