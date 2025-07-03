Глава МЗС Німеччини закликав Китай не сприяти російській агресії проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Китай не допомагати Росії здійснювати широкомасштабну агресію проти України.

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Вадефуля, з огляду на війну в Україні та тісні відносини між Китаєм і Росією, відновлення миру в Європі є основним інтересом Німеччини.

Тому в розмові з Ваном він підкреслив важливість того, щоб Китай "зробив усе можливе", аби товари, важливі для ведення війни, "не потрапляли з Китайської Народної Республіки до Росії і в кінцевому підсумку не сприяли цій війні".

Німеччина, додав глава МЗС, розраховує на "вірогідні та конкретні зусилля" Китаю і його "великий вплив також на Росію" для припинення конфлікту.

Вадефул також зазначив, що Пекін може зіграти "конструктивну роль" у конфлікті з Іраном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи", - Ван Ї