Глава МИД Германии призвал Китай не содействовать российской агрессии против Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Китай не помогать России осуществлять широкомасштабную агрессию против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Вадефуля, учитывая войну в Украине и тесные отношения между Китаем и Россией, восстановление мира в Европе является основным интересом Германии.

Поэтому в разговоре с Ваном он подчеркнул важность того, чтобы Китай "сделал все возможное", чтобы товары, важные для ведения войны, "не попадали из Китайской Народной Республики в Россию и в конечном итоге не способствовали этой войне".

Германия, добавил глава МИД, рассчитывает на "вероятные и конкретные усилия" Китая и его "большое влияние также на Россию" для прекращения конфликта.

Вадефул также отметил, что Пекин может сыграть "конструктивную роль" в конфликте с Ираном.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

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