Пекин будет продолжать содействовать переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", - Ван И
В среду, 2 июля, в Брюсселе министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил, что Пекин "продолжит содействовать переговорам и политическому решению "украинского кризиса".
Заявление Ван И цитирует МИД Китая, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время встречи Ван И и Кошта обменялись мнениями относительно войны РФ против Украины.
"Ван И подчеркнул, что Китай всегда определяет свою позицию, исходя из того, что является правильным и неправильным в конкретном вопросе, будет продолжать твердо стоять на стороне мира и играть конструктивную роль в содействии переговорам и политическому решению "украинского кризиса" (так официальный Пекин называет войну РФ против Украины. - Ред.)", - сказано в сообщении.
Также стороны обсудили отношения между ЕС и Китаем. В частности, Ван И напомнил, что его страна рассматривает Европу как важный полюс в многополярном мире и независимо от того, переживают ли европейцы хорошие времена или плохие.
Глава внешнеполитического ведомства КНР добавил, что "Китай всегда будет поддерживать Европу в продвижении интеграции и рад видеть, как ЕС укрепляет свою стратегическую автономию и играет большую роль на международной арене".
"Китаю и Европе нужно укреплять единство и координацию и служить силой стабильности в неспокойном мире. Мы должны искренне уважать основные интересы друг друга, укреплять взаимопонимание и доверие и достигать взаимного успеха",- сказал Ван И.
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Украінці, добре навчені цією брехнею, як і концТаборами в совдепії, ГУЛАГ!!
тепер черга робити мир в китаї: Тайвань не хоче війни..
Тобто, продовжуватиме нігуя для цього не робити - ге ж, кислоокий?
Але визнають лише у тому разі, коли це буде їм вигідно.
Наприклад, якщо Україна впевнено переможе росію.
Там обманювати, брехати і лицемірити - абсолютно нормальна поведінка.
Чи мова йде про китайських найомників в рашистському війську?