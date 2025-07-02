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Новости Китай о мирных переговорах по Украине
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Пекин будет продолжать содействовать переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", - Ван И

Ван И о войне в Украине

В среду, 2 июля, в Брюсселе министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил, что Пекин "продолжит содействовать переговорам и политическому решению "украинского кризиса".

Заявление Ван И цитирует МИД Китая, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи Ван И и Кошта обменялись мнениями относительно войны РФ против Украины.

"Ван И подчеркнул, что Китай всегда определяет свою позицию, исходя из того, что является правильным и неправильным в конкретном вопросе, будет продолжать твердо стоять на стороне мира и играть конструктивную роль в содействии переговорам и политическому решению "украинского кризиса" (так официальный Пекин называет войну РФ против Украины. - Ред.)", - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили отношения между ЕС и Китаем. В частности, Ван И напомнил, что его страна рассматривает Европу как важный полюс в многополярном мире и независимо от того, переживают ли европейцы хорошие времена или плохие.

Читайте также: Китай и РФ убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины, - заявление

Глава внешнеполитического ведомства КНР добавил, что "Китай всегда будет поддерживать Европу в продвижении интеграции и рад видеть, как ЕС укрепляет свою стратегическую автономию и играет большую роль на международной арене".

"Китаю и Европе нужно укреплять единство и координацию и служить силой стабильности в неспокойном мире. Мы должны искренне уважать основные интересы друг друга, укреплять взаимопонимание и доверие и достигать взаимного успеха",- сказал Ван И.

Читайте также: РФ и Украина возобновили прямые переговоры, сделав первый шаг к миру, - Ван И

Автор: 

Китай (3069) Евросоюз (17352) Ван И (75) Антониу Кошта (55)


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Топ комментарии
+11
китайці , шоб ви здохли з вашою допомогою разом !!!
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02.07.2025 18:10 Ответить
+8
Українська криза? Пішли на йух!
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02.07.2025 18:11 Ответить
+5
Криза в тебе в голові, жовта мавпо, а у нас - Війна за виживання нації!
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02.07.2025 18:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
китайці , шоб ви здохли з вашою допомогою разом !!!
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02.07.2025 18:10 Ответить
Українська криза? Пішли на йух!
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02.07.2025 18:11 Ответить
Яким чином "продовжує сприяти"? Допомогаючи агресору?
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02.07.2025 18:11 Ответить
Криза в тебе в голові, жовта мавпо, а у нас - Війна за виживання нації!
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02.07.2025 18:12 Ответить
КТО КТО НО ПЕЧЁНАЯ УТКА ПЕКИНСКАЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ АТО ОДИ РАЗГОВОРЫ!А МЫ ВСЁ ЖДЁМ ЗАКАЗА!!!УТОЧЬКА!!!
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02.07.2025 18:12 Ответить
ВСЕ ПРАВИТЕЛИ БАЛАБОЛЫ С МИЛЛИАРДАМИ В КАРМАНЕ!!!ГОЛОСУЙТЕ ЗА НИХ ВСЕХ ДАЛЬШЕ!!!
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02.07.2025 18:15 Ответить
Що б ви горіли суки, саме ви допомагаєте кривавому рашиському режиму вести цю війну.
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02.07.2025 18:14 Ответить
Брехню, онуків маодзедуна, слухає тільки Трамп з оточенням, щоб скиглити перед виборцями!!
Украінці, добре навчені цією брехнею, як і концТаборами в совдепії, ГУЛАГ!!
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02.07.2025 18:14 Ответить
трумп вже зробив мир в ірані, Палестині, Україні..
тепер черга робити мир в китаї: Тайвань не хоче війни..
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02.07.2025 18:40 Ответить
Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи"

Тобто, продовжуватиме нігуя для цього не робити - ге ж, кислоокий?
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02.07.2025 18:15 Ответить
Чому не роблять? Роблять - допомагають агресору
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02.07.2025 18:31 Ответить
Як не крути але КНДР, Китай таки надійні союзники. Не то шо...
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02.07.2025 18:15 Ответить
я не на скільки багатий щоб купляти дешеві речі. і не купляю китайський непотріб.
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02.07.2025 18:15 Ответить
Тут всі такі герої. Але всі забувають звідки йдуть комплектуючі для дронів. На варто наїжджати на слона, якщо сам розміром з мураху)
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02.07.2025 18:17 Ответить
Реально Китай сприятиме тоді, коли усвідомить і відкрито визнає, що в Україні не "криза", а агресія московії і війна українського народу за свободу і незалежність. Все решта - лицемірне словоблудіє.
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02.07.2025 18:17 Ответить
Все вони усвідомлюють, не треба вважати їх дурними.
Але визнають лише у тому разі, коли це буде їм вигідно.
Наприклад, якщо Україна впевнено переможе росію.
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02.07.2025 18:19 Ответить
Тим більш огидними є їхні заяви, якщо вони все усвідомлюють.
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02.07.2025 18:29 Ответить
Це - Азія. Глобальний Південь, Вісь зла.
Там обманювати, брехати і лицемірити - абсолютно нормальна поведінка.
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02.07.2025 18:30 Ответить
вони усі продовжуватимуть стільки, скільки потрібно, поки від України залишаться одні руїни,а потім почнеться дирибан земель і надр - кому шо
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02.07.2025 18:19 Ответить
Кітайози, ви це серйозно??? Довбограї!!!!
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02.07.2025 18:20 Ответить
Де можна ознайомитись з вже зробленими справами в цьому напрямку Китаєм?
Чи мова йде про китайських найомників в рашистському війську?
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02.07.2025 18:20 Ответить
китай абсолютно брехливий і цинічний, по середньовічному
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02.07.2025 18:21 Ответить
Ну так, й тихенько заселяють раїсю й вирубують сибір..
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02.07.2025 18:23 Ответить
Китай звик завжди отримувати вигоду з любого кіпішу
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02.07.2025 18:27 Ответить
Пішли в сраку, жовтуха лицемірна.
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02.07.2025 18:29 Ответить
ваше сприяння червонодупні куйвайдіни це допомога каца..ам...ідіть на ЧЛєнін..
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02.07.2025 18:51 Ответить
 
 