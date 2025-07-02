Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи", - Ван Ї
У середу, 2 липня, в Брюсселі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрчі з президентом Євроради Антоніу Коштою заявив, що Пекін "продовжить сприяти переговорам і політичному вирішенню "української кризи"".
Заяву Ван Ї цитує МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час зустрічі Ван Ї та Кошта обмінялися думками щодо війни РФ проти України.
"Ван Ї наголосив, що Китай завжди визначає свою позицію, виходячи з того, що є правильним і неправильним у конкретному питанні, продовжуватиме твердо стояти на боці миру та відігравати конструктивну роль у сприянні переговорам і політичному вирішенню "української кризи" (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.)", - сказано в повідомленні.
Також сторони обговорили відносини між ЄС та Китаєм. Зокрема, Ван Ї нагалосив, що його країна розглядає Європу як важливий полюс у багатополярному світі й незалежно від того, чи переживають європейці добрі часи або погані.
Очільник зовнішньополітичного відомства КНР додав, що "Китай завжди підтримуватиме Європу в просуванні інтеграції та радий бачити, як ЄС зміцнює свою стратегічну автономію та відіграє більшу роль на міжнародній арені".
"Китаю та Європі потрібно зміцнювати єдність і координацію та служити силою стабільності в неспокійному світі. Ми повинні щиро поважати основні інтереси одне одного, зміцнювати взаєморозуміння та довіру і досягати взаємного успіху",- сказав Ван Ї.
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Украінці, добре навчені цією брехнею, як і концТаборами в совдепії, ГУЛАГ!!
тепер черга робити мир в китаї: Тайвань не хоче війни..
Тобто, продовжуватиме нігуя для цього не робити - ге ж, кислоокий?
Але визнають лише у тому разі, коли це буде їм вигідно.
Наприклад, якщо Україна впевнено переможе росію.
Там обманювати, брехати і лицемірити - абсолютно нормальна поведінка.
Чи мова йде про китайських найомників в рашистському війську?