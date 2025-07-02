УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13085 відвідувачів онлайн
Новини Китай про мирні переговори щодо України
715 31

Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи", - Ван Ї

Ван Ї про війну в Україні

У середу, 2 липня, в Брюсселі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрчі з президентом Євроради Антоніу Коштою заявив, що Пекін "продовжить сприяти переговорам і політичному вирішенню "української кризи"".

Заяву Ван Ї цитує МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі Ван Ї та Кошта обмінялися думками щодо війни РФ проти України.

"Ван Ї наголосив, що Китай завжди визначає свою позицію, виходячи з того, що є правильним і неправильним у конкретному питанні, продовжуватиме твердо стояти на боці миру та відігравати конструктивну роль у сприянні переговорам і політичному вирішенню "української кризи" (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.)", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили відносини між ЄС та Китаєм. Зокрема, Ван Ї нагалосив, що його країна розглядає Європу як важливий полюс у багатополярному світі й незалежно від того, чи переживають європейці добрі часи або погані.

Читайте також: Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява

Очільник зовнішньополітичного відомства КНР додав, що "Китай завжди підтримуватиме Європу в просуванні інтеграції та радий бачити, як ЄС зміцнює свою стратегічну автономію та відіграє більшу роль на міжнародній арені".

"Китаю та Європі потрібно зміцнювати єдність і координацію та служити силою стабільності в неспокійному світі. Ми повинні щиро поважати основні інтереси одне одного, зміцнювати взаєморозуміння та довіру і досягати взаємного успіху",- сказав Ван Ї.

Читайте також: РФ та Україна відновили прямі переговори, зробивши перший крок до миру, - Ван Ї

Автор: 

Китай (4742) Євросоюз (13799) Ван Ї (81) Кошта Антоніу (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
китайці , шоб ви здохли з вашою допомогою разом !!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:10 Відповісти
+13
Українська криза? Пішли на йух!
показати весь коментар
02.07.2025 18:11 Відповісти
+9
Криза в тебе в голові, жовта мавпо, а у нас - Війна за виживання нації!
показати весь коментар
02.07.2025 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
китайці , шоб ви здохли з вашою допомогою разом !!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:10 Відповісти
Українська криза? Пішли на йух!
показати весь коментар
02.07.2025 18:11 Відповісти
Яким чином "продовжує сприяти"? Допомогаючи агресору?
показати весь коментар
02.07.2025 18:11 Відповісти
китайці зазвичай тупо сидять на березі і чекають чий труп пропливе
показати весь коментар
02.07.2025 19:08 Відповісти
Криза в тебе в голові, жовта мавпо, а у нас - Війна за виживання нації!
показати весь коментар
02.07.2025 18:12 Відповісти
КТО КТО НО ПЕЧЁНАЯ УТКА ПЕКИНСКАЯ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ АТО ОДИ РАЗГОВОРЫ!А МЫ ВСЁ ЖДЁМ ЗАКАЗА!!!УТОЧЬКА!!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:12 Відповісти
ВСЕ ПРАВИТЕЛИ БАЛАБОЛЫ С МИЛЛИАРДАМИ В КАРМАНЕ!!!ГОЛОСУЙТЕ ЗА НИХ ВСЕХ ДАЛЬШЕ!!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:15 Відповісти
Що б ви горіли суки, саме ви допомагаєте кривавому рашиському режиму вести цю війну.
показати весь коментар
02.07.2025 18:14 Відповісти
Брехню, онуків маодзедуна, слухає тільки Трамп з оточенням, щоб скиглити перед виборцями!!
Украінці, добре навчені цією брехнею, як і концТаборами в совдепії, ГУЛАГ!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:14 Відповісти
трумп вже зробив мир в ірані, Палестині, Україні..
тепер черга робити мир в китаї: Тайвань не хоче війни..
показати весь коментар
02.07.2025 18:40 Відповісти
Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи"

Тобто, продовжуватиме нігуя для цього не робити - ге ж, кислоокий?
показати весь коментар
02.07.2025 18:15 Відповісти
Чому не роблять? Роблять - допомагають агресору
показати весь коментар
02.07.2025 18:31 Відповісти
Як не крути але КНДР, Китай таки надійні союзники. Не то шо...
показати весь коментар
02.07.2025 18:15 Відповісти
я не на скільки багатий щоб купляти дешеві речі. і не купляю китайський непотріб.
показати весь коментар
02.07.2025 18:15 Відповісти
Тут всі такі герої. Але всі забувають звідки йдуть комплектуючі для дронів. На варто наїжджати на слона, якщо сам розміром з мураху)
показати весь коментар
02.07.2025 18:17 Відповісти
Реально Китай сприятиме тоді, коли усвідомить і відкрито визнає, що в Україні не "криза", а агресія московії і війна українського народу за свободу і незалежність. Все решта - лицемірне словоблудіє.
показати весь коментар
02.07.2025 18:17 Відповісти
Все вони усвідомлюють, не треба вважати їх дурними.
Але визнають лише у тому разі, коли це буде їм вигідно.
Наприклад, якщо Україна впевнено переможе росію.
показати весь коментар
02.07.2025 18:19 Відповісти
Тим більш огидними є їхні заяви, якщо вони все усвідомлюють.
показати весь коментар
02.07.2025 18:29 Відповісти
Це - Азія. Глобальний Південь, Вісь зла.
Там обманювати, брехати і лицемірити - абсолютно нормальна поведінка.
показати весь коментар
02.07.2025 18:30 Відповісти
вони усі продовжуватимуть стільки, скільки потрібно, поки від України залишаться одні руїни,а потім почнеться дирибан земель і надр - кому шо
показати весь коментар
02.07.2025 18:19 Відповісти
Кітайози, ви це серйозно??? Довбограї!!!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:20 Відповісти
Де можна ознайомитись з вже зробленими справами в цьому напрямку Китаєм?
Чи мова йде про китайських найомників в рашистському війську?
показати весь коментар
02.07.2025 18:20 Відповісти
китай абсолютно брехливий і цинічний, по середньовічному
показати весь коментар
02.07.2025 18:21 Відповісти
Ну так, й тихенько заселяють раїсю й вирубують сибір..
показати весь коментар
02.07.2025 18:23 Відповісти
Китай звик завжди отримувати вигоду з любого кіпішу
показати весь коментар
02.07.2025 18:27 Відповісти
Пішли в сраку, жовтуха лицемірна.
показати весь коментар
02.07.2025 18:29 Відповісти
ваше сприяння червонодупні куйвайдіни це допомога каца..ам...ідіть на ЧЛєнін..
показати весь коментар
02.07.2025 18:51 Відповісти
Це російська криза.
показати весь коментар
02.07.2025 18:58 Відповісти
Щось китай погано сприяє, чи путін плює на сі, як на трампа
показати весь коментар
02.07.2025 19:00 Відповісти
та ви суки сприяєте! лі *** ******!
показати весь коментар
02.07.2025 19:04 Відповісти
Вбиті жінки і діти рашистськими ракетами це політична криза? Щоб ви горіли в Аду виродки жовтоморді. Пора вже китайського посла визивати на ковер і показати йому кризу
показати весь коментар
02.07.2025 20:18 Відповісти
 
 