Пекін продовжуватиме сприяти переговорам і політичному врегулюванню "української кризи", - Ван Ї

У середу, 2 липня, в Брюсселі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрчі з президентом Євроради Антоніу Коштою заявив, що Пекін "продовжить сприяти переговорам і політичному вирішенню "української кризи"".

Заяву Ван Ї цитує МЗС Китаю, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі Ван Ї та Кошта обмінялися думками щодо війни РФ проти України.

"Ван Ї наголосив, що Китай завжди визначає свою позицію, виходячи з того, що є правильним і неправильним у конкретному питанні, продовжуватиме твердо стояти на боці миру та відігравати конструктивну роль у сприянні переговорам і політичному вирішенню "української кризи" (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.)", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили відносини між ЄС та Китаєм. Зокрема, Ван Ї нагалосив, що його країна розглядає Європу як важливий полюс у багатополярному світі й незалежно від того, чи переживають європейці добрі часи або погані.

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Очільник зовнішньополітичного відомства КНР додав, що "Китай завжди підтримуватиме Європу в просуванні інтеграції та радий бачити, як ЄС зміцнює свою стратегічну автономію та відіграє більшу роль на міжнародній арені".

"Китаю та Європі потрібно зміцнювати єдність і координацію та служити силою стабільності в неспокійному світі. Ми повинні щиро поважати основні інтереси одне одного, зміцнювати взаєморозуміння та довіру і досягати взаємного успіху",- сказав Ван Ї.

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