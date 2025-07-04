Китай не может допустить проигрыша РФ в войне, поскольку тогда США сосредоточатся на Пекине, - SCMP

Глава МИД Китая Ван И объяснил Кайе Каллас, что Пекин не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Так, Китай боится, что в случае поражения России США направят все свое внимание на Пекин. В то же время Ван И отрицает, что Китай поддерживает Россию финансово или военно. По его словам, если бы Пекин это делал, то война бы давно уже закончилась, сообщили источники.

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Собеседники издания заявили, что китайский дипломат во время 4-часовой встречи прочитал Каллас несколько "уроков истории и лекций" и дал "урок по реальной политике". Пекин убежден, что Вашингтон вскоре сосредоточится на Азии.

Некоторые источники были удивлены резкостью послания Ван И к европейцам, сделанного за 3 недели до саммита ЕС и Китая.

SCMP пишет, что Ван И сказал европейской коллеге, что двухдневный саммит могут сократить. Дипломат намекнул, что Китай недоволен тем, что два банка КНР могут пострадать от 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

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