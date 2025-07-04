Китай не может допустить проигрыша РФ в войне, поскольку тогда США сосредоточатся на Пекине, - SCMP
Глава МИД Китая Ван И объяснил Кайе Каллас, что Пекин не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.
Так, Китай боится, что в случае поражения России США направят все свое внимание на Пекин. В то же время Ван И отрицает, что Китай поддерживает Россию финансово или военно. По его словам, если бы Пекин это делал, то война бы давно уже закончилась, сообщили источники.
Собеседники издания заявили, что китайский дипломат во время 4-часовой встречи прочитал Каллас несколько "уроков истории и лекций" и дал "урок по реальной политике". Пекин убежден, что Вашингтон вскоре сосредоточится на Азии.
Некоторые источники были удивлены резкостью послания Ван И к европейцам, сделанного за 3 недели до саммита ЕС и Китая.
SCMP пишет, что Ван И сказал европейской коллеге, что двухдневный саммит могут сократить. Дипломат намекнул, что Китай недоволен тем, что два банка КНР могут пострадать от 18-го пакета санкций ЕС против РФ.
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Іржавий навпаки заявляє що мовляв - хоче якнайшвидше припинити війну між болотом і Україною ( і як бачимо , швидше - за рахунок нашої капітуляції ) щоб зосередитись на Китаї .!
Вань Ї - шо ти куриш .?