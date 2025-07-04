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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Китай не может допустить проигрыша РФ в войне, поскольку тогда США сосредоточатся на Пекине, - SCMP

Пекин не может допустить проигрыша России и объяснил причину

Глава МИД Китая Ван И объяснил Кайе Каллас, что Пекин не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Так, Китай боится, что в случае поражения России США направят все свое внимание на Пекин. В то же время Ван И отрицает, что Китай поддерживает Россию финансово или военно. По его словам, если бы Пекин это делал, то война бы давно уже закончилась, сообщили источники.

Также читайте: РФ хочет строить порт и железную дорогу в аннексированном Крыму с помощью Китая, - СВР

Собеседники издания заявили, что китайский дипломат во время 4-часовой встречи прочитал Каллас несколько "уроков истории и лекций" и дал "урок по реальной политике". Пекин убежден, что Вашингтон вскоре сосредоточится на Азии.

Некоторые источники были удивлены резкостью послания Ван И к европейцам, сделанного за 3 недели до саммита ЕС и Китая.

SCMP пишет, что Ван И сказал европейской коллеге, что двухдневный саммит могут сократить. Дипломат намекнул, что Китай недоволен тем, что два банка КНР могут пострадать от 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Читайте: Глава МИД Германии призвал Китай не способствовать российской агрессии против Украины

Автор: 

Китай (3072) россия (96492) Евросоюз (17354) Ван И (76)


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Топ комментарии
+24
Полигон из Украины сделали сами украинцы, когда в стадии помешательства голосовали за дважды судимого любителя ***** и за "надо просто перестать стрелять". Вот и перестали. Результат за окном.
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04.07.2025 08:55 Ответить
+18
Наша війна реально перетворюється на вселенську боротьбу добра та зла.
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04.07.2025 08:47 Ответить
+18
Розумні люди вже давно говорять, що "Третя Світова" уже йде! Просто вона ще на стадії дипломатії та поставок зброї з обох сторін...
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04.07.2025 08:50 Ответить
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Я дивлюся цього підара час від часу прориває на розкривання справжніх позицій китаю. Це ж він заявляв, що китай розглядає Україну як країну з обмеженим суверинітетом (чи якось так).
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04.07.2025 09:43 Ответить
Десь читав, що Україна готовиться в Китай помимо ячменя ще й горох поставляти в цьому році. Я б їм буй на все жовте рило, а не продовольство.
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04.07.2025 09:44 Ответить
От мудаки. Тоді програють разом з росією.
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04.07.2025 09:45 Ответить
В такому випадку потрібно почати війну проти Китаю, та підтримати Тайвань у відновленні влади на материку!
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04.07.2025 09:49 Ответить
Дурня якась . А якщо кацапстан переможе Україну то США про Китай забудуть чи шо ? З якого дива ??
Іржавий навпаки заявляє що мовляв - хоче якнайшвидше припинити війну між болотом і Україною ( і як бачимо , швидше - за рахунок нашої капітуляції ) щоб зосередитись на Китаї .!
Вань Ї - шо ти куриш .?
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04.07.2025 09:52 Ответить
Та нічого він не курить; виконує те, шо йому партія (читай: тов. сі) доручила. Політик як політик; тобто, типове цинічне брехло.
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04.07.2025 10:13 Ответить
нарешті це було сказано в голос
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04.07.2025 10:00 Ответить
Нібито зараз США зосереджені на Україні. Просто чергова маніпулятивна маячня для захисту агента Краснова
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04.07.2025 10:08 Ответить
Вже десь чув" що якби ми вмішалися,то війна б закінчилася"((Ніби північні корейці не з одобрямса офіційно вступили у війну(ніби не китайські найманці з ними(ніби не китайські компоненти,обладнання в рашку йде(ніби не китайці нафту з газом купують((
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04.07.2025 10:09 Ответить
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