Якщо Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він попросить Путіна атакувати НАТО, - Рютте
Якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він може попросити російського диктатора Володимира Путіна розпочати війну в Європі, щоб відволікти Сполучені Штати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю New York Times.
"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він спочатку зателефонував би своєму молодшому партнеру з цього приводу і сказав йому: "Гей, я збираюся зробити це, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так і буде", - зазначив Рютте.
Він зауважив, що це ще раз доводить, наскільки долі Європи, Атлантики, Арктики та Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов’язані.
За його словами, саме тому потрібно посилювати захист територій та стратегічну співпрацю між НАТО і країнами Індо-Тихоокеанського регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, не "може", а обернеться.
Якщо тільки, звісно, на параші не станеться "чорний лебідь" і її система державного управління, орієнтована на тотальну диктатуру, піде по ****і.
Гейпідор, я збираюся зробити це, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі