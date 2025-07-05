Якщо Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він попросить Путіна атакувати НАТО, - Рютте

Якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він може попросити російського диктатора Володимира Путіна розпочати війну в Європі, щоб відволікти Сполучені Штати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю New York Times.

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він спочатку зателефонував би своєму молодшому партнеру з цього приводу і сказав йому: "Гей, я збираюся зробити це, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так і буде", - зазначив Рютте.

Він зауважив, що це ще раз доводить, наскільки долі Європи, Атлантики, Арктики та Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов’язані.

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За його словами, саме тому потрібно посилювати захист територій та стратегічну співпрацю між НАТО і країнами Індо-Тихоокеанського регіону.