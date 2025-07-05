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Новини Наступ Росії на країни НАТО Відносини РФ та Китаю
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Якщо Сі Цзіньпін нападе на Тайвань, він попросить Путіна атакувати НАТО, - Рютте

Рютте про відносини Путіна і Сі

Якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, він може попросити російського диктатора Володимира Путіна розпочати війну в Європі, щоб відволікти Сполучені Штати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю New York Times.

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він спочатку зателефонував би своєму молодшому партнеру з цього приводу і сказав йому: "Гей, я збираюся зробити це, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі, атакуючи територію НАТО". Найімовірніше, саме так і буде", - зазначив Рютте.

Він зауважив, що це ще раз доводить, наскільки долі Європи, Атлантики, Арктики та Індо-Тихоокеанського регіону взаємопов’язані.

Також читайте: Рютте сподівається на "гнучкість" США щодо поставок зброї Україні

За його словами, саме тому потрібно посилювати захист територій та стратегічну співпрацю між НАТО і країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Автор: 

Китай (4748) НАТО (6650) путін володимир (24257) Тайвань (186) Сі Цзіньпін (336) Рютте Марк (468)


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Топ коментарі
+3
А якщо вчасно роз'їпати балалайню томагавками та іншими корисними речами, то Сцяний Пень подзвонить хіба що в рейку сам собі.
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05.07.2025 22:58 Відповісти
+2
Настане коли хрипате уйо...ище опинеться за гратами за зраду
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05.07.2025 22:57 Відповісти
+1
жування соплей з підтримкою в Україні надає просто неймовірну самовпевненість та наглість диктаторам. це може обернутись дійсно дуже поганими речами для ЄС та США.
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05.07.2025 22:58 Відповісти
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А в Україні , тоді , одразу мир настане ...?
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05.07.2025 22:56 Відповісти
Настане коли хрипате уйо...ище опинеться за гратами за зраду
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05.07.2025 22:57 Відповісти
Якісь аргументи будуть - чи лише тупі гасла з методичок ?
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05.07.2025 22:59 Відповісти
Фсбшники на посадах це таке для вас? Може ви ще вірите що татаров чеченцев у Києві вбивав?
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05.07.2025 23:12 Відповісти
Вони там весь час з часів Якименка - що змінилось ?
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05.07.2025 23:15 Відповісти
братан спс шо у тебя есть мозги и ты это понимаешь шо агент фсб полковник буратино и его любовник ермак гру рф генесраль лейтенант предатели ты прав
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05.07.2025 23:08 Відповісти
Мир відразу не настане, АЛЕ КАЦАПИ СТАНУТЬ ГИНУТИ МІЛЬЙОНАМИ і коли кацапські курви стомляться мастурбувати довгими сумними ночами в підвалах на руїнах маскви тоді кацапня відповзе за поребрик і розірве ***** на дрантя...
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05.07.2025 23:09 Відповісти
А чому вони одразу стануть гинути мільйонами - ти , нарешті , на фронт підеш ?
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05.07.2025 23:12 Відповісти
Може й не будуть гинути мільйонами, але інша влада може почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї
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05.07.2025 23:14 Відповісти
А якщо вчасно роз'їпати балалайню томагавками та іншими корисними речами, то Сцяний Пень подзвонить хіба що в рейку сам собі.
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05.07.2025 22:58 Відповісти
жування соплей з підтримкою в Україні надає просто неймовірну самовпевненість та наглість диктаторам. це може обернутись дійсно дуже поганими речами для ЄС та США.
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05.07.2025 22:58 Відповісти
>> може обернутись...

Думаю, не "може", а обернеться.

Якщо тільки, звісно, на параші не станеться "чорний лебідь" і її система державного управління, орієнтована на тотальну диктатуру, піде по ****і.
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05.07.2025 23:02 Відповісти
навпаки: хло тут загрузло, і це (декому) вигідно
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05.07.2025 23:08 Відповісти
Дура ти "ларіса"
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05.07.2025 23:00 Відповісти
прокинулися ...ну от і добре ...бо правильно кажуть ,як шо не посилювати НАТО ,то прийдеться вивчати " руzкий язик" і китайський теж ...
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05.07.2025 23:01 Відповісти
Гей підор, я збираюся зробити це, і мені потрібно, щоб ти відволік їх у Європі
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05.07.2025 23:05 Відповісти
а тоді росія попросить талібів розпочати війну з Пакістаном, ще більш активує хуситів з обстрілами Ізраїлю, а Китай попросить В'єтнам напасти на Лаос, і всі у світі будуть при дєлє років на п'ять-десять.
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05.07.2025 23:07 Відповісти
Жовтопикі хоч й виродки, як кацапи, але вони прагматичні. Окупація Тайваню не дає їм ніякої вигоди, крім можливості повісити свою червону тряпку на острові
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05.07.2025 23:07 Відповісти
Китайці самі купують , в Тайваню , мікрочіпи - при можливому вторгненні все це буде негайно знищене і всі технологічні можливості Китаю можна буде змити в унітаз !
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05.07.2025 23:11 Відповісти
Я розумію вигоди цього піззєжа і для НАТО, і для кар'єри самого Рютте - дєло житєйскоє!
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05.07.2025 23:11 Відповісти
 
 