Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он попросит Путина атаковать НАТО, - Рютте
Если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он может попросить российского диктатора Владимира Путина начать войну в Европе, чтобы отвлечь Соединенные Штаты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.
"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позвонил бы своему младшему партнеру по этому поводу и сказал ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так и будет", - отметил Рютте.
Он отметил, что это еще раз доказывает, насколько судьбы Европы, Атлантики, Арктики и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны.
По его словам, именно поэтому нужно усиливать защиту территорий и стратегическое сотрудничество между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона.
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Думаю, не "може", а обернеться.
Якщо тільки, звісно, на параші не станеться "чорний лебідь" і її система державного управління, орієнтована на тотальну диктатуру, піде по ****і.
Голова розвідки ФРН так прямо і сказав , тобто - вигідно Європі , вигідно Китаю - бо раша перетворюється на його сировинний придаток , вигідно Індії , і т.д ...
Амінь.
Если у Украины ресурсы гипотетически есть, то у Тайваня практически нет.
Сподіваюсь я помиляюсь.