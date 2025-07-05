РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5626 посетителей онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО Отношения РФ и Китая
2 859 51

Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он попросит Путина атаковать НАТО, - Рютте

Рютте об отношениях Путина и Си

Если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он может попросить российского диктатора Владимира Путина начать войну в Европе, чтобы отвлечь Соединенные Штаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позвонил бы своему младшему партнеру по этому поводу и сказал ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так и будет", - отметил Рютте.

Он отметил, что это еще раз доказывает, насколько судьбы Европы, Атлантики, Арктики и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны.

Также читайте: Рютте надеется на "гибкость" США в отношении поставок оружия Украине

По его словам, именно поэтому нужно усиливать защиту территорий и стратегическое сотрудничество между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона.

Автор: 

Китай (3075) НАТО (10189) путин владимир (31680) Тайвань (118) Си Цзиньпин (302) Рютте Марк (425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Настане коли хрипате уйо...ище опинеться за гратами за зраду
показать весь комментарий
05.07.2025 22:57 Ответить
+7
А якщо вчасно роз'їпати балалайню томагавками та іншими корисними речами, то Сцяний Пень подзвонить хіба що в рейку сам собі.
показать весь комментарий
05.07.2025 22:58 Ответить
+4
жування соплей з підтримкою в Україні надає просто неймовірну самовпевненість та наглість диктаторам. це може обернутись дійсно дуже поганими речами для ЄС та США.
показать весь комментарий
05.07.2025 22:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Україні , тоді , одразу мир настане ...?
показать весь комментарий
05.07.2025 22:56 Ответить
Настане коли хрипате уйо...ище опинеться за гратами за зраду
показать весь комментарий
05.07.2025 22:57 Ответить
Якісь аргументи будуть - чи лише тупі гасла з методичок ?
показать весь комментарий
05.07.2025 22:59 Ответить
Фсбшники на посадах це таке для вас? Може ви ще вірите що татаров чеченцев у Києві вбивав?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:12 Ответить
Вони там весь час з часів Якименка - що змінилось ?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:15 Ответить
Лариса просто підариса, ну той з опущеної недокраїни!
показать весь комментарий
06.07.2025 00:05 Ответить
братан спс шо у тебя есть мозги и ты это понимаешь шо агент фсб полковник буратино и его любовник ермак гру рф генесраль лейтенант предатели ты прав
показать весь комментарий
05.07.2025 23:08 Ответить
Підаре! Навчися говорити Мовою своїх Господарів( Українців - ну це для лишньохромосомих, бо у них ще господарі чеченці і китайці, хоча набагато менш авторитетні ніж вищенаведені Люди) а вже потім лізь на інфоресурс своїх Господарів! ПНХ потомственно опущене лишньохромосоме чмо
показать весь комментарий
06.07.2025 00:08 Ответить
Мир відразу не настане, АЛЕ КАЦАПИ СТАНУТЬ ГИНУТИ МІЛЬЙОНАМИ і коли кацапські курви стомляться мастурбувати довгими сумними ночами в підвалах на руїнах маскви тоді кацапня відповзе за поребрик і розірве ***** на дрантя...
показать весь комментарий
05.07.2025 23:09 Ответить
А чому вони одразу стануть гинути мільйонами - ти , нарешті , на фронт підеш ?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:12 Ответить
Може й не будуть гинути мільйонами, але інша влада може почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї
показать весь комментарий
05.07.2025 23:14 Ответить
З якого напрямку строчиш , зелизун ?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:50 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2025 00:29 Ответить
Не розірве вони ж раби як і хло!
показать весь комментарий
06.07.2025 00:10 Ответить
Кацапи завжди вбивають правителів які програють війни, а тих хто вбив найбільше кацапів протягом війн боготворять. Наприклад, Ванька Грозний, пьотр 1, сталін (останнього все ж отруїли). В результаті маючи 1/8 земної суші населення ********** всього 80 мільйонів алкодегенератів + поцуплена ядерка... Зато нафти і газу *****...
показать весь комментарий
06.07.2025 00:30 Ответить
Проте розірвемо Ми!
показать весь комментарий
06.07.2025 00:11 Ответить
***** наче не хрипате, раб з чемоданом звісно говорить як справжній підар( як всі кацапи в принципі) але не хрипить поки, проте захрипить коли йому легені прострелять після трибуналу! Як і всі причетні(всі хто під час агресії служив у самій опущеній сцикливий та лишньохромосомий армії недокоаїні імбецилів підорашці) до агресії проти Українського народу! Помста дійде до кожного лишньехромосомого злочинця та їх родичів!
показать весь комментарий
06.07.2025 00:04 Ответить
А якщо вчасно роз'їпати балалайню томагавками та іншими корисними речами, то Сцяний Пень подзвонить хіба що в рейку сам собі.
показать весь комментарий
05.07.2025 22:58 Ответить
жування соплей з підтримкою в Україні надає просто неймовірну самовпевненість та наглість диктаторам. це може обернутись дійсно дуже поганими речами для ЄС та США.
показать весь комментарий
05.07.2025 22:58 Ответить
>> може обернутись...

Думаю, не "може", а обернеться.

Якщо тільки, звісно, на параші не станеться "чорний лебідь" і її система державного управління, орієнтована на тотальну диктатуру, піде по ****і.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:02 Ответить
навпаки: хло тут загрузло, і це (декому) вигідно
показать весь комментарий
05.07.2025 23:08 Ответить
остання заява китаю, що вони не дадуть росії програти в Україні. Сьогодні рекордними темпами китай будує два великі порти в криму, явно для військових вантажів.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:16 Ответить
турки можуть не пропустити вантажі
показать весь комментарий
05.07.2025 23:29 Ответить
При платять китайози, а ще й припугнуть, от і все. Формально це звісно буде пральними машинами.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:42 Ответить
Дійсно заява для жовтопузих прихильників підорашки остання! Вірно підмітив!
показать весь комментарий
06.07.2025 00:13 Ответить
Це всім вигідно !
Голова розвідки ФРН так прямо і сказав , тобто - вигідно Європі , вигідно Китаю - бо раша перетворюється на його сировинний придаток , вигідно Індії , і т.д ...
показать весь комментарий
05.07.2025 23:18 Ответить
Дура ти "ларіса"
показать весь комментарий
05.07.2025 23:00 Ответить
Лишньохромосомі вони всі такі, ця хоч писати може, це для підоросіян признак того, що IQ більше 30ти
показать весь комментарий
06.07.2025 00:16 Ответить
прокинулися ...ну от і добре ...бо правильно кажуть ,як шо не посилювати НАТО ,то прийдеться вивчати " руzкий язик" і китайський теж ...
показать весь комментарий
05.07.2025 23:01 Ответить
а тоді росія попросить талібів розпочати війну з Пакістаном, ще більш активує хуситів з обстрілами Ізраїлю, а Китай попросить В'єтнам напасти на Лаос, і всі у світі будуть при дєлє років на п'ять-десять.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:07 Ответить
Мексика на Америку нападе? Чи як?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:21 Ответить
іннуіти захоплять Туле.
показать весь комментарий
06.07.2025 00:21 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
показать весь комментарий
06.07.2025 00:33 Ответить
Жовтопикі хоч й виродки, як кацапи, але вони прагматичні. Окупація Тайваню не дає їм ніякої вигоди, крім можливості повісити свою червону тряпку на острові
показать весь комментарий
05.07.2025 23:07 Ответить
Китайці самі купують , в Тайваню , мікрочіпи - при можливому вторгненні все це буде негайно знищене і всі технологічні можливості Китаю можна буде змити в унітаз !
показать весь комментарий
05.07.2025 23:11 Ответить
Ну ти і телепень , поки ти тут розпинався за власть зєльоную - китайці запустили у себе власне виробництво і плювати тепер хотіли і на Тайвань , і на США . Саме тому нещодавно повідомили про виробництво ракет що паралізують роботу енергосистем , щоб Тайвань сидів рівно і не рипався . А це тобі щоб не дзявкотів звідки це взято :https://focus.ua/uk/digital/703980-zahid-prorahuvavsya-kitay-zdiysniv-nespodivaniy-proriv-u-virobnictvi-chipiv
показать весь комментарий
05.07.2025 23:55 Ответить
На Тайвані розташована компанія tsmc, яка кліпає мікрочіпи для усього світу - це лакомий шматок для кетаю, так що таки да - вони дуже прагматичні
показать весь комментарий
05.07.2025 23:39 Ответить
Це дрібязок
показать весь комментарий
05.07.2025 23:44 Ответить
a контроль зa морем, a чипы, a быстрaя победоноснaя войнa, a докaзaть все миру, что сшa уже не те и их зaкaт близок
показать весь комментарий
05.07.2025 23:53 Ответить
Я розумію вигоди цього піззєжа і для НАТО, і для кар'єри самого Рютте - дєло житєйскоє!
показать весь комментарий
05.07.2025 23:11 Ответить
Якщо в'***** по *****, то і Китай на Тайвань не полізе - мати у два ходи. Заїбали ці "шахматисты".
показать весь комментарий
05.07.2025 23:20 Ответить
Хто там " у.бе" ? Може агент краснов дасть наказ це зробити ?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:57 Ответить
А на Різдво селянин «попросить» свого кабанчика здати сало.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:29 Ответить
Не совсем понимаю, зачем это Китаю... . Верю, что он это планирует, но... . Нафига ему Тайвань? Да, там технологии, но они несоизмеримо дешевле, чем урон самому Китаю.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:32 Ответить
Запитай у ***** навіщо йому Україна , ба , навіть навіщо він до Криму поліз , якого самі кацапи позбулися у 1954 . А тут все складніше . Щодо збитків ..... тут щось схоже на нафту виходить - кацапи під санкціями , а від вуглеводнів заробляють більше аніж до початку війни . У чому будуть втрати Китаю коли він захопить Тайвань ? Увесь світ перестане з ним торгувати ?(( А виробництво мікрочіпів китайці вже налагоджують у себе .
показать весь комментарий
06.07.2025 00:06 Ответить
Как раз Тайвань и Украина - это две разных ситуации. У Тайваня огромный ВВП (более 800 млрд), который обеспечен промышленностью высоких технологий. Другими словами, ВВП Тайваня держится исключительно на узкоспециализированных кадрах. Без этих кадров - они максимум Шри-Ланка (около 80 млрд.).
Если у Украины ресурсы гипотетически есть, то у Тайваня практически нет.
показать весь комментарий
06.07.2025 00:31 Ответить
До яких пір буде пустопорожня балаканина?
показать весь комментарий
05.07.2025 23:42 Ответить
Вони , схоже, більше нічого не можуть.....
Сподіваюсь я помиляюсь.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:59 Ответить
Не "якщо" а коли.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:58 Ответить
Может это хитрый слух, но есть слух, что Си потерял власть. Так что на Тайвань нападать будет кто-то другой.
показать весь комментарий
05.07.2025 23:59 Ответить
 
 