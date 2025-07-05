Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он попросит Путина атаковать НАТО, - Рютте

Если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он может попросить российского диктатора Владимира Путина начать войну в Европе, чтобы отвлечь Соединенные Штаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позвонил бы своему младшему партнеру по этому поводу и сказал ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так и будет", - отметил Рютте.

Он отметил, что это еще раз доказывает, насколько судьбы Европы, Атлантики, Арктики и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны.

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По его словам, именно поэтому нужно усиливать защиту территорий и стратегическое сотрудничество между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона.