Рютте надеется на "гибкость" США в отношении поставок оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на определенную "гибкость" со стороны США в вопросе поставок вооружения Украине после приостановки некоторых поставок.

Его заявление цитирует агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"США должны убедиться, что их запасы находятся на необходимом для них уровне, поскольку они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость - надо также позаботиться, чтобы Украина могла двигаться вперед", - заявил Рютте.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

4 июля президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Дональдом Трампом. Говорили, в частности, о российских воздушных ударах, возможностях ПВО и ситуации на фронте.

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