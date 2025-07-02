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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Ракеты для Patriot, Stinger и HIMARS, 155-мм артснаряды: СМИ узнали, какую помощь Украине временно заблокировал Пентагон

himars

Пентагон приостановил поставки оружия, которое планировалось предоставить Украине. Это касается ряда видов вооружения.

Об этом отметил в соцсети корреспондент PBS News Ник Шифрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для сисем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон без ведома Белого дома временно останавливал военную помощь Украине, - Reuters

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

помощь скрин

Автор: 

оружие (10290) Пентагон (1472) США (27348) HIMARS (291) Patriot (302)


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Топ комментарии
+53
Це як бесплатне запрошення кацапам ще більше херачити по містах.
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02.07.2025 07:50 Ответить
+50
З такими "друзями" й вороги не потрібні...
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02.07.2025 07:52 Ответить
+40
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02.07.2025 07:51 Ответить
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Страница 2 из 2
Як би прикро це не було, постачати зброю то була добра воля (колись) великої Америки. США не зобов'язані забезпечувати міністрам десятки квартир в Києві і безбідне життя в монаках і дубаях. Припинення поставок це якраз раціональна поведінка. Just business. Бажано, щоб і наша влада поводилась раціонально і стратегічно, а не з позиції "нацарював трохи і втік".
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02.07.2025 09:00 Ответить
Тут діло в тому що вже немає коли, час прогундосили в відосиках-гундосиках... Нацарювати встигли. Залишилось тільки - втік.
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02.07.2025 09:17 Ответить
на самому ділі те що зараз відбувається з допомогою від США це ганьба ганебна, але люди знали, що так буде щє з 5 листопада того року,
тому дивуватися таки нема чому.
а от не готуватися до цього це вже "арахімія номер 2".
владу навіть лютий 22го нічому не навчив - вони необучяємі.
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02.07.2025 09:19 Ответить
Назови хоч один привід, чому Америка повина нам допомаги?
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02.07.2025 09:40 Ответить
Потомучто-обещала,потомучто соотв закон прошел через Парламент США. Это та помощ на которыую выделили деньги еще при Байдене. Просто контракт на производство оружия для Украины предпологал производство и переачу боеприпасов в 25 году. США тупо не выполняют свои-же контракты причем не по причине форс-мажора а потому что Путин-друг Трампа. попробуйв американском бизнесе неисполнить контрак по зависящим от тебя причинам-ты сразу вылетишь из бизнеса и никто с твоейфирмой дела иметь не будет. Трамп сознательно не испоняет контракт. Никто на Америку не нападал,у США переизбыток запасов оружия-нет никакой обьективной причины неиспонять этот контракт кроме той что Трамп-агент Кремля. Не знаю на чем его держат. Скорее всего есть доки о его педофилии
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02.07.2025 11:12 Ответить
Трампу особисто після шести банкрутств жоден з банків світу не видасть ні цента кредиту. Він кинув уже не один банк. І ось такого мерзотника і кидалу, зате великого друга Бібі Нетаньяху, в США вибрали президентом.
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02.07.2025 11:38 Ответить
Почав - за здравіє , кінчив - за упокій .!
Я просто дивуюсь вмінню декого пов'язувати між собою не сумісні речі - зброю , яка надається Україні для захисту від агресора , і квартири міністрів .
А поки не було війни , міністри хіба не купляли квартири в дубаях ? Це стало можливим лише коли США почали надавати нам зброю ?
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02.07.2025 09:22 Ответить
ви і справді не побачили логіки в коментарі зверху?
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02.07.2025 09:28 Ответить
Ні . Той коментатор мало не звинувачує сша у тому що постачаючи зброю Україні , вони фінансують безбідне життя українських чинуш . Це дурниця . Чинуші і до війни непогано так - крали з бюджету . Коли ще не було ніяких постачань американської зброї . Так що - одне з іншим ніяк не пов'язано .
Ще він пише - припинення постачань це раціональна поведінка . Тобто не дати народу України зброї для захисту це - раціональна поведінка ???
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02.07.2025 09:41 Ответить
до війни чинуші мали один кошик з якого вони
ну як би брали на свої потреби.
і цей кошик називається ваші податки тобто бюджет України.
зараз в них два кошика - бюджет і надання допомоги Штатами,
а допомога від США (була) це ж не тільки озброєння,
а щє і на певні соціальні програми, зокрема пенсії,
лікування і т.п. а це ж іде живими грошиками,
ну і як туди не запустити лапу?
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02.07.2025 09:51 Ответить
Ну по перше - мова в коментарі йшла саме за постачання зброї , а не про фінансову допомогу .
А по друге - відомо що американська допомога жорстко контролюється .
Колишня посол США Брінк колись в інтерв'ю говорила що аудит американської допомоги Україні - проводиться безперервно , і для цього в Україні працює спеціальна група з приблизно півтори сотні контролерів мінфіну і інших структур США , яка моніторить всю американську допомогу . Жодної їхньої заяви про те що хоч один цент тієї допомоги пішов наліво , я ще не чув .
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02.07.2025 10:03 Ответить
допомога вона і є допомога, дробити її на міномети різного калібру,
ну це таке...
а може за висновками аудіту таке зараз і відбувається?
я наприклад не знаю, але знаю тільки одне,
коли аудіт, то після цього висновки,
він на те і є аудітом, а + доня = це і є формула хаосу.
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02.07.2025 10:12 Ответить
Якщо це за висновками аудиту тоді - де заяви трампла ? Він би вже трубив на увесь світ , про те що українські чинуші розікрали - сотні трильйонів американської допомоги .
А допомога все ж різна . Зброя це одне , а гроші це інше . На Петріот квартиру не обміняєш , потрібні гроші .
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02.07.2025 10:32 Ответить
ну що до заяв трампа, то кращє б їх взагалі не було,
бо він сам не розуміє, що торопить і після сніданку не пам'ятає,
що він казав перед ним.
стара і дуже хвора людина...
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02.07.2025 10:39 Ответить
Що правда то правда .
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02.07.2025 10:42 Ответить
Так нет сейчас никакойфинпомощи от США. А оружие-никогда не развоовывалось. Единственная причина это то что Трамп откровенно сливает ПРОДАЕТ Украину своему другу-Путину. Трампу плевать на тысячные жертвыУкраинцев и не престиж США. Трамп хочет склонить Украину ккапитуляции на уловиях Путина-это-же так очевидно. Даже свое-же обещание ПРОДАВАТЬ Украине оружие-Трамп не выполняет. Трамп и США играют на стороне фашистской росиии-это позор для США
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02.07.2025 11:15 Ответить
та згоден, згоден.
у вас space не заклінило на клаві, може перевірити
просто читати тяжко, можна глазья зламати...
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02.07.2025 11:20 Ответить
Не треба плутати "по-людськи" і "раціонально". Це не завжди тотожні поняття. Так, дозволити вбивати українців якось не по-сусідськи. Але поки їх не торкається безпосередньо, чому їм влазити. Це раціонально? Потрібно їх переконати, що це і їхня війна і ми насправді захищаємо і їх. Деякі розумні керівники в Європі, здається, це вже зрозуміли. Але роблять поки малувато.
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02.07.2025 10:05 Ответить
Якби не японці з Перл-Харбором, Америка могла і не вступити в ІІ світову війну. Почитайте, як в Америці жили, коли Гітлер міліонами палив євреїв в Європі. І скільки зусиль приклали ті ж євреї, сумлінні американці і Черчіль, щоб переконати Рузвельта стати на світлий бік. Але вступили у війну тільки після Перл-Харбор. Тобто при безпосередньому нападі. І невідомо чим би закінчилась та війна, якби не самовпевненість японців. Може, навіть ленд-лізом для Гітлера
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02.07.2025 10:15 Ответить
Схоже ми вчились жити по різних правилах . І в різний час .
Мене наприклад батьки вчили так - якщо людина благала про порятунок , ти мав можливість її врятувати , але і пальцем не поворухнув - ти егоїст і нікчема . І теж будеш винуватий - у разі її смерті .
Можливо тому я і не можу зрозуміти такої " раціональності " .
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02.07.2025 10:23 Ответить
Вот за такие слова спасибо. Действительно, порядочный человек обязан помочь тому, кого на улице избивает бандит, и не важно, что с жертвой нападения не заключались договора о взаимопомощи. Иначе нельзя считать себя порядочным человеком
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02.07.2025 11:23 Ответить
Ну зараз почнеться. Запрацюють всі потужності металургійного, машинобудівного, ракетобудівного комплексу!
Годі станкам простоювати. Всі - на виробництво власної зброї!
Мабуть, трохи перегнув...Та ну його нахер, будемо чекати може хтось щось дасть....
Вмикай марахфон і квартал95!
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02.07.2025 09:13 Ответить
"У 2015 році п'ятий президент Петро Порошенко пообіцяв побудувати в Україні патронний завод. За його словами, з держбюджету на це виділять 1,4 млрд грн. Наприкінці 2017 року в Міністерстві економіки повідомили, що ведеться підготовка до запуску заводу в 2018-2019 роках... Але завод так і не побудували..."
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02.07.2025 09:55 Ответить
Це тіпа Порошенко винен шо квартал95 на четвертий рік війни продовжує грати пуєм на піаніно?
Він що, повинен повідривати їм ті обрубки? Боже, які кончені зедібіли...
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02.07.2025 10:16 Ответить
"ведеться підготовка до запуску заводу в 2018-2019 роках... Але завод так і не побудували..."

а 2019 пришли зеленые и тоже не побудували, но они хорошие, а порошенко плохой
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02.07.2025 10:42 Ответить
Здобуток дипломатії 5-6 ефективних менеджерів
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02.07.2025 09:18 Ответить
Можливо, якби "найвеличніший" не срався з Трампом в прямому ефірі, а вилизував, як всі інші світові лідери, якби змінив Маркарову, яку йому прямо сказали змінити півроку тому, якби зняв Єрмака, на якого у штатах рвотний рефлекс, то результат був би іншим?
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02.07.2025 09:18 Ответить
У найвеличнішого гетьмана великий досвід лизати дупи американцям? А, новонароджений?
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02.07.2025 09:51 Ответить
А чому нічого про "Оманський договорняк"?
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02.07.2025 10:11 Ответить
ну петриоты нам и от японии предоставлялись,там есть свое производство и недавно германии рейнмнтал наладил производство pac -2-3) так что на киев,ракет петриота хватит
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02.07.2025 09:21 Ответить
якби ж то... їх поставка без прив'язки до місця виробництва освячується рішеннями в сша.
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02.07.2025 09:36 Ответить
Піндоси кончені,!!!!
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02.07.2025 09:25 Ответить
це лишній раз доказує,що американці,як і рашисти лицемірні ,брехливі світові покидьки ,ВІРИТИ КОТРИМ ОЗНАЧАЄ, БУТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ КИНУТИМИ.НА ЗНИЩЕННЯ, ПОДІЛ ,ХАОС, ВІЙНУ .СВІТОВА БРЕХЛИВА НАВОЛОЧ...
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02.07.2025 09:27 Ответить
Проблема не в Трампі а в Зеленському.Покі в Україні мы це не розуміємо мы впевнено та швидко рухаємося до загибелі країни.Час закінчується,на жаль.
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02.07.2025 09:31 Ответить
Проблема у таких як ти, що сидять на дивані та пістят в інтернетах, замість того, щоб воювати за країну.
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02.07.2025 09:52 Ответить
Дурбецало невиліковне.Хфантазер.
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02.07.2025 11:27 Ответить
Предлагаешь пойти с калашами без пушек,ракет в штыковую атаку на Рашку миллионом солдат? В современной войне мясом воюет только Рашка Ито только потомк=у что у нее этогосамого мяса пока-что избыток. Америка никогда не воевала мясом а Украине предлагает это делать. Америка-очень циничная и двуличная страна и всегда такой была. Очень ненадежныйпартнер-кинет в любой момент
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02.07.2025 11:37 Ответить
Покі покі, іже хєрувіми...
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02.07.2025 09:57 Ответить
ТАК ЗА ГРОШІ ТЕЖ НЕ ДАДУТЬ ? ПОРА ПРИЗУПИНЯТЬ ДОГОВОР ПРО НАДРА
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02.07.2025 09:42 Ответить
Та щас .... Зєля за рахунок гоїв купив собі мовчання Трампа щодо необхідності виборів в Україні. Всі інше його не колише.
На нього самого, на його любого єрмака ракети на летять.
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02.07.2025 10:44 Ответить
Этот договор итак не работает. Как можно убить то что итак мертвое?
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02.07.2025 11:18 Ответить
Заблокували та пішли у відпустки? Милі союзнички!
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02.07.2025 09:47 Ответить
Це карт-бланш для *****. Типу, іпаш скільки хочеш по цих гонорливих, рано чи пізно здадуться.
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02.07.2025 09:55 Ответить
Трамп - ганьба США.
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02.07.2025 09:57 Ответить
Хватит ныть и бесноваться.
Этого следовало ожидать...
Есть надежда, что это временная задержка и есть запас на месяц.
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02.07.2025 10:06 Ответить
Тампон - *идор
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02.07.2025 10:08 Ответить
ну тоді хай не питають навіщо нам ядерна зброя. ***** всі заборони та домовленості.
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02.07.2025 10:08 Ответить
С такой логикой можно дождаться, что амеры будут бомбить будущие украинские ядерные обьекты, работающие на производство ЯО.
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02.07.2025 11:30 Ответить
в них є можливість цього не допустити. Ми не Іран. Ми готові до співпраці.
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02.07.2025 11:36 Ответить
Ізраїль же не бомбили.
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02.07.2025 11:37 Ответить
А потім Келлог каже що не обіцяв Лукашенку посприяти зменшенню обстрілів зі сторони України.
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02.07.2025 10:10 Ответить
Та непогано домовився Зеленський з Трампом... Це перемога. Хоча з таким гандоном як Трамп, домовлятися важко бо в нього глобальна домовленість з путлером.
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02.07.2025 10:10 Ответить
Павло Розенко-

США припинили передавати озброєння?

Так а шо там говорять наші «великі» переговорники, які готували і підписали Угоду про надра?

☝️Нагадаю, що саме в цій Угоді мали бути зафіксовані Гаарантії безпеки від США та гарантії ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ! Але їх немає!

Знов «ну про@бали»?🫣🫣
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02.07.2025 10:12 Ответить
Все-провал укр.дипломатії,яку курує сірий кардинал,він же агент козирь.
Він домігся,щоби відносини з США стали зіпсовані.
Надалі КОманда ЗЕЛенського(КОЗЕЛ) працюватиме,щоб зіпсувати відносини з ЄС,притому видасть громадянам,ніби це європейські лідери винні,як це вона потрафила з Тр.,так як проект сн створювався росіянами не для перемоги над ними.
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02.07.2025 10:20 Ответить
США -- дуже надійний партнер та союзник. Доведено часом та Україною.
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02.07.2025 10:30 Ответить
Ви праві. США дійсно дуже надійний партнер та союзник раські фєдєраські. Незабаром санкції з них почнуть знімати та доведуть свою відданість ще більше.
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02.07.2025 10:43 Ответить
Еволюція.
Система, організм, який не в змозі себе забезпечувати, стає їжою для іншого, більш організованого. Організованого навіть на 0,01%.
Чи зрозуміли то українці на 4 року війни?
І чим далі будуть то не розуміти і лаяти "поганих" союзників, тим більше будуть приречені до стану їжи.
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02.07.2025 10:47 Ответить
Если на Италию нападет рашка-от Италии ничего не останется. Притом что Италия более тенологичная и развитая. Фактор весовойкатегории никто не отменял Если рашка тупо физически в 3 раза сильнее и не важно что она плохо организованна. В истории полно примеров когда более тупые но многочисленные захватывали и разрушали высокие цивилизации В Италии должны помнить))))
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02.07.2025 11:21 Ответить
Щоб ти здох руда потвора!!! Скільки ж ти життів українців забрав та забереш...Будь ти прокляті!
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02.07.2025 10:48 Ответить
І навіщо було лестити трампу в Гаазі?
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02.07.2025 10:48 Ответить
звичайно Трамп не вся Америка, але хотілося б щоб він на собі відчув "українські ночі". жаль Торгових центрів вже немає.
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02.07.2025 10:56 Ответить
Як там гроші американців в кишенях можновладців не муляють?
Менше красти потрібно було.
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02.07.2025 11:06 Ответить
***** анна келлі, щоб ти сама здохла)

тут люди гинуть, а вона пафосними гаслами кидається "Ставимо Америку на 1е місце, не сумнівайтесь в нашій потужності - спитайте в ірану" .

p.s. Така потужна країна, що не знайшли нічого кращого для поповнення запасів, окрім як забрати їх в України...
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02.07.2025 11:06 Ответить
Абсолютно аморальний Трамп і його недалеке не менш аморальне оточення. А ви кажете - демократія! В США відродився звичайнісінький людиноненависницький фашизм...
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02.07.2025 11:08 Ответить
На скільки відомо при підписанні угоди між Україною та США по копалинах саме надання зброї за замовленням ЗСУ було вкладанням у угоду з боку Штатів, тож у зв'язку з невиконанням договору з боку Білого дому можна її скасовувати й визнавати недійсною!!!
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02.07.2025 11:09 Ответить
Все найважливіше... кацапи напрягають краснова...
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02.07.2025 11:15 Ответить
чомусь не переклали другу частину скріншоту: (Заступник прес-секретаря Білого дому) Ганна Келлі заявила, що рішення «було прийнято з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам у всьому світі».
«Могутність Збройних сил США залишається незаперечною - запитайте про це Іран», - заявила Ганна.
Краще б було для України- щоб Трампа вбили тоді на праймеріз...
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02.07.2025 11:17 Ответить
Якось іншими фарбами заграли слова Остапа Бендера - "запад нам поможет"...
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02.07.2025 11:17 Ответить
На мою думку "рудий лідор маги" і президент своєї адміністрації ненавидить "лідора 95", після невиконаної ним обіцянки, "зі своїм 100% прокурором", розібратися з сином Байдена.
Тому Україну чекають у найближчі 4,5 роки складні відносини з рудим, який в додаток ще й можливо має оперативний псевдонім "краснов".
Тактика його та й керованої ним адміністрації змінилась з прямих обвинувачень України у "невдячності" на "самим треба".
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02.07.2025 11:20 Ответить
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
-І ми -не ми, і я -не я!
І все те бачив, і все те знаю:
Нема ні пекла. ані раю,
Немає й Бога. тільки я!
..........................
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02.07.2025 11:23 Ответить
Давайте не разводить панику, дождёмся официального заявления
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02.07.2025 11:24 Ответить
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