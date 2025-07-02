Ракеты для Patriot, Stinger и HIMARS, 155-мм артснаряды: СМИ узнали, какую помощь Украине временно заблокировал Пентагон

Пентагон приостановил поставки оружия, которое планировалось предоставить Украине. Это касается ряда видов вооружения.

Об этом отметил в соцсети корреспондент PBS News Ник Шифрин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для сисем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон без ведома Белого дома временно останавливал военную помощь Украине, - Reuters

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.