Ракеты для Patriot, Stinger и HIMARS, 155-мм артснаряды: СМИ узнали, какую помощь Украине временно заблокировал Пентагон
Пентагон приостановил поставки оружия, которое планировалось предоставить Украине. Это касается ряда видов вооружения.
Об этом отметил в соцсети корреспондент PBS News Ник Шифрин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для сисем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
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тому дивуватися таки нема чому.
а от не готуватися до цього це вже "арахімія номер 2".
владу навіть лютий 22го нічому не навчив - вони необучяємі.
Я просто дивуюсь вмінню декого пов'язувати між собою не сумісні речі - зброю , яка надається Україні для захисту від агресора , і квартири міністрів .
А поки не було війни , міністри хіба не купляли квартири в дубаях ? Це стало можливим лише коли США почали надавати нам зброю ?
Ще він пише - припинення постачань це раціональна поведінка . Тобто не дати народу України зброї для захисту це - раціональна поведінка ???
ну як би брали на свої потреби.
і цей кошик називається ваші податки тобто бюджет України.
зараз в них два кошика - бюджет і надання допомоги Штатами,
а допомога від США (була) це ж не тільки озброєння,
а щє і на певні соціальні програми, зокрема пенсії,
лікування і т.п. а це ж іде живими грошиками,
ну і як туди не запустити лапу?
А по друге - відомо що американська допомога жорстко контролюється .
Колишня посол США Брінк колись в інтерв'ю говорила що аудит американської допомоги Україні - проводиться безперервно , і для цього в Україні працює спеціальна група з приблизно півтори сотні контролерів мінфіну і інших структур США , яка моніторить всю американську допомогу . Жодної їхньої заяви про те що хоч один цент тієї допомоги пішов наліво , я ще не чув .
ну це таке...
а може за висновками аудіту таке зараз і відбувається?
я наприклад не знаю, але знаю тільки одне,
коли аудіт, то після цього висновки,
він на те і є аудітом, а + доня = це і є формула хаосу.
А допомога все ж різна . Зброя це одне , а гроші це інше . На Петріот квартиру не обміняєш , потрібні гроші .
бо він сам не розуміє, що торопить і після сніданку не пам'ятає,
що він казав перед ним.
стара і дуже хвора людина...
у вас space не заклінило на клаві, може перевірити
просто читати тяжко, можна глазья зламати...
Мене наприклад батьки вчили так - якщо людина благала про порятунок , ти мав можливість її врятувати , але і пальцем не поворухнув - ти егоїст і нікчема . І теж будеш винуватий - у разі її смерті .
Можливо тому я і не можу зрозуміти такої " раціональності " .
Годі станкам простоювати. Всі - на виробництво власної зброї!
Мабуть, трохи перегнув...Та ну його нахер, будемо чекати може хтось щось дасть....
Вмикай марахфон і квартал95!
Він що, повинен повідривати їм ті обрубки? Боже, які кончені зедібіли...
а 2019 пришли зеленые и тоже не побудували, но они хорошие, а порошенко плохой
На нього самого, на його любого єрмака ракети на летять.
Этого следовало ожидать...
Есть надежда, что это временная задержка и есть запас на месяц.
США припинили передавати озброєння?
Так а шо там говорять наші «великі» переговорники, які готували і підписали Угоду про надра?
☝️Нагадаю, що саме в цій Угоді мали бути зафіксовані Гаарантії безпеки від США та гарантії ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ! Але їх немає!
Знов «ну про@бали»?🫣🫣
Він домігся,щоби відносини з США стали зіпсовані.
Надалі КОманда ЗЕЛенського(КОЗЕЛ) працюватиме,щоб зіпсувати відносини з ЄС,притому видасть громадянам,ніби це європейські лідери винні,як це вона потрафила з Тр.,так як проект сн створювався росіянами не для перемоги над ними.
Система, організм, який не в змозі себе забезпечувати, стає їжою для іншого, більш організованого. Організованого навіть на 0,01%.
Чи зрозуміли то українці на 4 року війни?
І чим далі будуть то не розуміти і лаяти "поганих" союзників, тим більше будуть приречені до стану їжи.
Менше красти потрібно було.
тут люди гинуть, а вона пафосними гаслами кидається "Ставимо Америку на 1е місце, не сумнівайтесь в нашій потужності - спитайте в ірану" .
p.s. Така потужна країна, що не знайшли нічого кращого для поповнення запасів, окрім як забрати їх в України...
«Могутність Збройних сил США залишається незаперечною - запитайте про це Іран», - заявила Ганна.
Краще б було для України- щоб Трампа вбили тоді на праймеріз...
Тому Україну чекають у найближчі 4,5 роки складні відносини з рудим, який в додаток ще й можливо має оперативний псевдонім "краснов".
Тактика його та й керованої ним адміністрації змінилась з прямих обвинувачень України у "невдячності" на "самим треба".
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
-І ми -не ми, і я -не я!
І все те бачив, і все те знаю:
Нема ні пекла. ані раю,
Немає й Бога. тільки я!
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