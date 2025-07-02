В Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину: В приоритете интересы США
СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли информацию подтвердила.
"Это решение принято из соображений приоритета национальных интересов США после того, как Министерство обороны провело пересмотр нашей военной помощи другим странам. Мощь Вооруженных сил США остается вне сомнения - просто спросите Иран", - отметила она.
Министерство обороны США пока не прокомментировало ситуацию.
По словам двух должностных лиц Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки ракет и боеприпасов могут быть приостановлены до завершения ревизии, и если окажется, что этих боеприпасов не хватает или они необходимы в других регионах мира, задержка может быть еще более длительной.
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Насправді ж у договорі з самого початку було прописано що сша , замість грошових внесків , можуть робити внески у фонд - у вигляді військової допомоги . Які будуть зараховуватись - як грошові .
Але це - за їхнього бажання . Якого звісно ж - у них не було й не буде .
Поки іржавий на американському троні - за сша можна забути .
Ви що і справді надіялись на те іржавий підер допомагатиме Україні !? Ви дійсно на це надіялись ???
За Украину и рф голуба мира нобелевскую не получит Трамп. Трамп начал войну с Ираном чтобы получит нобелевскую награду мира.
Это чучало не лучше путина
У Трампа, серед питань, було одне: чому згідно Конституції України не воюють з 18 років, а Зеленський вибіг та втік...
Як можна пояснити американську президенту, що закони в Україні працюють вибірково 😂😂😂
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Якщо з нами Бог, то хто проти нас?
Там і касетні **********, і багато чого. Серед іншого й літаки А-10. США їх зараз знищують пачками, а підрозділи, що їх використовують - розформовують. Кажуть, що хочуть повністю відмовитися,від використання даного літака до 2030 року. Якусь, невелику кількість - передадуть Йорданії - не Україні.
Те, що Україні передавали, самі знаєте, найчастіше, теж була стара зброя, і на цьому добре "наварювалися": бо заклади в бюджет, "на заміну" собі - виробництво нової, а списували як "допомогу Україні". При цьому, часто, ця зброя, вже все одно мала підлягали утилізації, не сьогодні, то завтра. Подвійний, потрійний "профіт".
Тобто, Україна економить їм кошти, ще й арсенали росії винищує, "впрягає" в цю війну їх противників, Китай, КНДР, Іран. Але, при тому - Україна ще й "винна".
По факту, разоружая Украину, США помогает кремлевским террористам....
Получается, что "в интересах США", взаимодействие с террористами.
* - "наш слоняра" - руснявий вираз.
у вас ображенок нарцисів інтереси тільки збагачуватись