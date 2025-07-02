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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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В Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину: В приоритете интересы США

Білий дім

СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли информацию подтвердила.

"Это решение принято из соображений приоритета национальных интересов США после того, как Министерство обороны провело пересмотр нашей военной помощи другим странам. Мощь Вооруженных сил США остается вне сомнения - просто спросите Иран", - отметила она.

Министерство обороны США пока не прокомментировало ситуацию.

Читайте также: Пентагон без ведома Белого дома временно останавливал военную помощь Украине, - Reuters

По словам двух должностных лиц Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки ракет и боеприпасов могут быть приостановлены до завершения ревизии, и если окажется, что этих боеприпасов не хватает или они необходимы в других регионах мира, задержка может быть еще более длительной.

Автор: 

оружие (10290) Пентагон (1472) ракеты (3643) США (27348)


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Топ комментарии
+37
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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02.07.2025 06:33 Ответить
+29
До речі за правліня Доні обстріли мордором цвільних обєктів збільшилися в рази.
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02.07.2025 06:38 Ответить
+29
Мексиканакопичує війська на кордоні, а канадські танки вже стоять вздовж всього кордону.
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02.07.2025 06:51 Ответить
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Ото ж бо.
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02.07.2025 08:06 Ответить
Ну як же. Тампон і його підсвинки типу Келога пів року на сьозу давили і намікали що якщо Україна підпише угоду про копалини то сша автоматично буде заінтересована допомагати Україні щоб захистити свої інвестиції. Ось вам і ціна всіх цих угод що з рашистами що з американцями. Як казав мудрець, не давай гроші в борг тому в кого ти незможеш їх забрати і не підписуй угоди з тим кого ти не зможеш заставити їх виконувати.
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02.07.2025 08:09 Ответить
Зрозуміло ж було з самого початку що то все балаканина . Всі ті їхні - намєкання , то лише щоб набити собі ціну .
Насправді ж у договорі з самого початку було прописано що сша , замість грошових внесків , можуть робити внески у фонд - у вигляді військової допомоги . Які будуть зараховуватись - як грошові .
Але це - за їхнього бажання . Якого звісно ж - у них не було й не буде .
Поки іржавий на американському троні - за сша можна забути .
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02.07.2025 08:29 Ответить
Я гадав що люди вже давно зрозуміли що на США при трампові - надії немає . Від слова - зовсім . Але ж ніхея , однаково для багатьох відмова у постачання зброї стала шоком .
Ви що і справді надіялись на те іржавий підер допомагатиме Україні !? Ви дійсно на це надіялись ???
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02.07.2025 07:55 Ответить
Класно зеля з рижим перетер. Прохвесіонали однако.
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02.07.2025 08:02 Ответить
2 ракеты по Ирану. Спросите Иран. На клоуна больше похож Келли.

За Украину и рф голуба мира нобелевскую не получит Трамп. Трамп начал войну с Ираном чтобы получит нобелевскую награду мира.

Это чучало не лучше путина
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02.07.2025 08:02 Ответить
Вот даже и не знаю теперь, кто хуже ху..ло кацапское или старый хрыщ безмозглый у руля США! Как по мне то обе эти страны заслуживают полного истребления. Вот бы их там накрыл потоп какой-то
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02.07.2025 08:03 Ответить
В кого там ще є сумніви що це ***** з Тампоном організували війну на ближньому сході?
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02.07.2025 08:04 Ответить
В мене, а також в тому, що ти в адекватi.
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02.07.2025 08:10 Ответить
Шановні коментатори-не хер шмарклі по пиці розтирати-хто на вибори в 19 ходив?трамп?ні-то ж мовчіть і робіть що можете для ЗСУ
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02.07.2025 08:08 Ответить
Проклинаючи Трампа, всі вже напевно забули, як Байден на 4 місяці - з кінця грудня 2023 року до кінця квітня 2024 року - повністю зупинив допомогу Україні, як військову, так і фінансову? Він тоді пояснював це Конгресу, що допомогу не буде відновлено, допоки республіканці не підтримають його законопроект "Національна безпека США", до якого входила пiдтримка хамасу на 10 млрд доларів та допомога нелегальним мігрантам на 5 млрд доларів. Допомога Україні не мала до цього жодного відношення, але була цинічно використана Байденом як засіб шантажу республіканців у Конгресі.
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02.07.2025 08:09 Ответить
Отже це - політика Штатів, незалежно від адміністрації, яка сидить в кабінетах.
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02.07.2025 08:26 Ответить
Україна від часу проголошення Незалежності (а то й раніше, якщо рахувати від моменту заснування філій фонду Сороса в Україні в кінці 80-х) була використана керівництвом демпартії США як плацдарм для атак на республіканців і пізніше на Трампа. Українське керівництво повністю погодилося з цією роллю, а українські ЗМІ, які фінансуються з USAID, налаштовували суспільство відповідним чином. Україна за опитуваннями стоїть на першому місці в Європі за рівнем ненависті до Трампа та його адміністрації. І це при тому, що виживання України багато в чому визначається її відносинами із США. Поведінка абсолютно ірраціональна. Зважаючи на психотип Трампа, важко було б уявити, що він забув ті образи, які звучали на його адресу з боку президента Зеленського, українських політиків, ЗМІ та були поширені у соцмережах. Фактично Україна опинилася на боці американського та європейського дiпстейту, з яким Трамп веде смертельну боротьбу. Тож маємо те, що маємо. Але є й позитив. Трампа можна звинуватити в наївності, дурості, зарозумілості, нарцисизмі тощо, але ніяк не в лицемірстві та підлості. Потрібно шукати способи комунікації з ним замість того, щоб називати його різними поганими словами.
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02.07.2025 08:55 Ответить
Ну а що потрібно потрібно признаватись в коханні трампу, через таку його допомогу Україні ?
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02.07.2025 11:32 Ответить
Так тут же ж всі вважають, що це якраз республіканці на чолі з майклом джонсоном блокували допомогу Україні.
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02.07.2025 08:34 Ответить
Наступний крок - зняття з мразії санкцій
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02.07.2025 08:10 Ответить
Пріорітет США - Москва! Може все таки на руду голову впаде портрет Рейгана. Не всі ж там дебіли і ідіоти.
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02.07.2025 08:10 Ответить
Відібрати у жертви навіть можливість захиститися, це не перше місце інтересів США, це перше місце інтересів агресора…
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02.07.2025 08:10 Ответить
Трамп всеми силами старается чтобы Украина капитулирлвала. СЛАБАК ГОДА. дайте ему нобклевскую премию ЧЕПУХА Техаса
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02.07.2025 08:13 Ответить
Самый трусливый президент Сша это Трамп. у него нет яиц. он даже не ковбой
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02.07.2025 08:14 Ответить
Якось один рудий пиз#ун у Сполучених Штатах обіцяв завалити Україну зброєю, якшо "путін нє сагласіца". Схоже, він почав виконувати свої обіцянки...
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02.07.2025 08:14 Ответить
Таке повинно було статися, коли Конструкція "на паузі"...
У Трампа, серед питань, було одне: чому згідно Конституції України не воюють з 18 років, а Зеленський вибіг та втік...
Як можна пояснити американську президенту, що закони в Україні працюють вибірково 😂😂😂
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02.07.2025 08:15 Ответить
Адміністрація Байдена пропонувала ленд-ліз , але зелене лайно разом з держаком відказалися , так як ви хочете
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02.07.2025 08:15 Ответить
Не пиши про то, чего не знаешь! Никто и ничего не предлагал. Это бредни выдуманные желтой прессой.
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02.07.2025 08:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-baiden-lend-liz/31841701.html Байден підписав закон про ленд-ліз для України
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02.07.2025 09:28 Ответить
Але Зермаки сказали, що за те треба платити, а нам дають на халяву і платити не нада. Як оказалось платити треба. Як би сказав Ігор Валєрач
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02.07.2025 09:30 Ответить
Тобто інтереси США це підтримка нацизму, або або спостерігання за ним, як воно там все добре горить, та люди метушаться..
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02.07.2025 08:20 Ответить
МУ-ДА-КИ!!!!
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02.07.2025 08:29 Ответить
На одному боці росіяни, більша половина американців на чолі з Трампом, угорці, словаки, майже поляки, Ин, аятола, зєля з усією своєю шоблою, а на іншому боці обеззброєні українці. Хто переможе?
____________________________
Якщо з нами Бог, то хто проти нас?
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02.07.2025 08:51 Ответить
.. - сатана?
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02.07.2025 08:57 Ответить
Ну так він серед перелічених
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02.07.2025 09:02 Ответить
Доречи, в США, останніми роками масово списують та утилізують стару техніку, **********. Витрачають на це гроші з бюджету. Але не передають Україні, ні за Байдена, ні за Трампа. Єдина політика, незалежно від адміністрації. Планово, щороку, утилізують багато старої зброї.
Там і касетні **********, і багато чого. Серед іншого й літаки А-10. США їх зараз знищують пачками, а підрозділи, що їх використовують - розформовують. Кажуть, що хочуть повністю відмовитися,від використання даного літака до 2030 року. Якусь, невелику кількість - передадуть Йорданії - не Україні.
Те, що Україні передавали, самі знаєте, найчастіше, теж була стара зброя, і на цьому добре "наварювалися": бо заклади в бюджет, "на заміну" собі - виробництво нової, а списували як "допомогу Україні". При цьому, часто, ця зброя, вже все одно мала підлягали утилізації, не сьогодні, то завтра. Подвійний, потрійний "профіт".
Тобто, Україна економить їм кошти, ще й арсенали росії винищує, "впрягає" в цю війну їх противників, Китай, КНДР, Іран. Але, при тому - Україна ще й "винна".
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02.07.2025 08:55 Ответить
Білий дім тим самим визнав.що він є співучасник рашистського окупанта України .співучасник геноциду українського народу .та руйнації України.Кров українського народу ,на руках і "трампона",та його адміністрації.Бог не фраєр,"сторицю" він не відміняв ні для нікого....
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02.07.2025 09:32 Ответить
@У пріоритеті інтереси США@

По факту, разоружая Украину, США помогает кремлевским террористам....
Получается, что "в интересах США", взаимодействие с террористами.
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02.07.2025 09:47 Ответить
Фактична допомога московії - пріоритет для США?
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02.07.2025 09:59 Ответить
Молодці піндоси!!!! Пуйло буде у захваті!!!
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02.07.2025 10:16 Ответить
Трамп - наш слоняра*! - казали вони.
* - "наш слоняра" - руснявий вираз.
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02.07.2025 10:42 Ответить
"У пріоритеті інтереси парашки»
у вас ображенок нарцисів інтереси тільки збагачуватись
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02.07.2025 10:54 Ответить
Скурвились американці з своїм перестарілим нарцисом. Таки роздмухають своєю страусиною поведінкою повномасштабну Третю Світову! Друга Світова тому приклад...
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02.07.2025 11:18 Ответить
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