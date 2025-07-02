В Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину: В приоритете интересы США

СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли информацию подтвердила.

"Это решение принято из соображений приоритета национальных интересов США после того, как Министерство обороны провело пересмотр нашей военной помощи другим странам. Мощь Вооруженных сил США остается вне сомнения - просто спросите Иран", - отметила она.

Министерство обороны США пока не прокомментировало ситуацию.

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По словам двух должностных лиц Пентагона и двух представителей Конгресса, поставки ракет и боеприпасов могут быть приостановлены до завершения ревизии, и если окажется, что этих боеприпасов не хватает или они необходимы в других регионах мира, задержка может быть еще более длительной.