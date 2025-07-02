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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет для ПВО, - Politico

пентагон

Пентагон приостановил поставки некоторых видов зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что арсеналы оружия США стали слишком низкими.

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение было принято по инициативе руководителя политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после пересмотра запасов боеприпасов Министерства обороны, которое вызвало беспокойство, что общее количество артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточного оружия уменьшается", - говорится в материале.

По словам источников издания, первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во время администрации Байдена, было принято еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас - "в то время, когда Украина отражает одни из самых масштабных российских атак ракетами и дронами по гражданским объектам в Киеве и других городах".

Отмечается, что решение Пентагона вызвало опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что страна станет уязвимой к дальнейшим российским авиаударам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США переместили на Ближний Восток 20 тыс ракет против "шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2902) Пентагон (1472) США (27348)


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Топ комментарии
+35
Очевидні дії Трамопа, він діє за принципом, РФ обстрілами змусить Київ прийняти її "мирні умови", чим швидше Україна капітулює, тим швидше настане "мир"...
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02.07.2025 00:20 Ответить
+20
Я так розумію, що Пентагон (дякуючи трампу) взагалі нічого не постачає Україні.
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02.07.2025 00:20 Ответить
+17
прикольно, а у нас за 30 лет как-то все продали и ни у кого "занепокоєння" не появилось (и кажется - до сих пор), наоборот - бабло же получили, условные единицы.
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02.07.2025 00:18 Ответить
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прикольно, а у нас за 30 лет как-то все продали и ни у кого "занепокоєння" не появилось (и кажется - до сих пор), наоборот - бабло же получили, условные единицы.
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02.07.2025 00:18 Ответить
Очевидні дії Трамопа, він діє за принципом, РФ обстрілами змусить Київ прийняти її "мирні умови", чим швидше Україна капітулює, тим швидше настане "мир"...
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02.07.2025 00:20 Ответить
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США, коли Трампон переміг - ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Тармпон успішно працює над досягненням цього плану...
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02.07.2025 00:24 Ответить
У вас коротка память, згадайте чому не відбулося повноцінної зустрічі в Лондоні.
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02.07.2025 01:35 Ответить
Де тут новина?
При живому ліліпутіні мир ніколи не настане - маньяк і мир речі несумісні.
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02.07.2025 00:51 Ответить
І Нетаньяху явно в темі - підгадав початок атаки на Іран тютілька в тютільку перед посиленням бомбування України, і відтяпав обіцяні для нас ракети. А ще в Польщі поліція виявила засоби для ППО, які Умєров "загубив". Так що Трамп не один, ціле кодло паскуд діє злагоджено.
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02.07.2025 01:08 Ответить
Я так розумію, що Пентагон (дякуючи трампу) взагалі нічого не постачає Україні.
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02.07.2025 00:20 Ответить
Прийдеться перечекати президенство Трампа - наступного року вибори до конгресу...
... не раніше
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02.07.2025 00:52 Ответить
У трампона було 2 імпічменти..Бог любить трійцю..
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02.07.2025 01:23 Ответить
до імпічменту треба зачекати років зо три, бо до американців довго доходить через гаманець, а це шлях повільний.
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02.07.2025 01:35 Ответить
Импичмент не возможен без потери сената, а этого не произойдет. Сенат останется за респами из того что я читал. В США выбирают сенаторов раз в 6 лет, оттого там выбирают только треть сенаторов и видимо в следующий раз это будут твердые республиканские штаты или что-то такое.
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02.07.2025 01:35 Ответить
Дурень думкой богатіє
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02.07.2025 01:39 Ответить
потужний зегенератський аргумент, а по суті щось заперечити можеш?
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02.07.2025 05:34 Ответить
ну так, бо тепер кругом вороги, і нападу можно чекати або з півдня, або з півночі.
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02.07.2025 00:21 Ответить
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02.07.2025 01:26 Ответить
V etom godu stati zapuskajet serijinoje proizvodstva novyje samolioti 6 klasa F-47,eto zamena F-22.Takije samalioti sbit nerealnaja zadaca.Mogli F-22 otdat neskolko stuk,eto dlia borbi protiv kacapskix samaliotov
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02.07.2025 00:32 Ответить
lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
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02.07.2025 00:36 Ответить
і хто нам їх дасть??
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02.07.2025 01:08 Ответить
та вони нам АІМ-120D не дали. Дякуємо що хоч Link16 включили. Мабуть після френдлифайр.
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02.07.2025 01:39 Ответить
Ти настільки тупий , що досі не в змозі вивчити Українську мову. Тупасiк ти а не відасик.
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02.07.2025 06:15 Ответить
Как неожиданно...
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02.07.2025 00:34 Ответить
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02.07.2025 00:35 Ответить
Ізраїльзнову відтягнув. Якось дуже вчасно для ***** Нетаньяху розпочинає війни, прям в унісон.
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02.07.2025 00:52 Ответить
Для Ізраїлю не призупинить. Там вистачить. А тут друг *****, треба підсобити. Руда потвора.
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02.07.2025 01:09 Ответить
Трамп так і хоче,щоб в Україні був мир. Тільки руський мир
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02.07.2025 01:23 Ответить
Та харе вже бідкатися,фортефікацій нема дякуйте курвам шо ви понавибирали. Та да шо шо ґейропа знае шо буде наступна, тому нехай украінці ґинуть. Тому отака х'йня любі малята.
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02.07.2025 01:31 Ответить
А як самі США збираються з кимось воювати, якщо у них такі низькі запаси?
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02.07.2025 01:31 Ответить
Читай між рядків тоді зрозумієш
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02.07.2025 01:42 Ответить
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02.07.2025 04:19 Ответить
А це їхня справа. Треба було Україні перейматися, коли запаси ракет для її ППО стали занадто низькими, коли їх продавали наліво направо
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02.07.2025 04:58 Ответить
Напоминаю про замечательную сделку которую подписали с Трампом и за которую проголосовала Рада.
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02.07.2025 01:34 Ответить
Значить потрібно їбашити по моцкві по всьому до чого дотягнемось. А ще таємно робити ядерну зброю. Бо ніколи миру не настане доки рашисти не зрозуміють що в нас є ядерна зброя. В любому іншому випадку вони будуть завжди нам погрожувати ЯЗ якщо почнуть програвати
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02.07.2025 01:39 Ответить
Капітан очевидність, думаю безпечніше запустити у космос ракету для кінетичного удару і розрахувати кут і силу по відповідному космічному тілу із поясу астероїдів Сонячної системи так щоб якийсь із астероїдів впав на Кремль, щоб не отримати у відповідь зустрічного ракетно-ядерного удару.
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02.07.2025 01:53 Ответить
Коли ту ядерну бімбу зроблять, то вже і кацап буде в Ужґороді.Зара треба усіх чоловіків віком 20-40 мобілізувати, депортувати з ґейропи канада америка, або буде писдохеншванцер.
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02.07.2025 01:46 Ответить
ти вже спакував валізи в Канаді ? коли тебе чекати в Україні ?
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02.07.2025 01:54 Ответить
Та спакую, нема питань. Мені 60, я спортік, але біґати швидко на зможу, і з зором шось, і троха іншіх проблем з посрати і з хавчиком, і до мануал лейбор незвик. Але витривалий, я тебе не подведу, пан командир.
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02.07.2025 02:04 Ответить
тоді сиди тихенько і не потякай ! коли КАБ вибухне в 500 метрах посереш без проблем головне штанці встигни зняти .
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02.07.2025 02:42 Ответить
Так пакувати речі, чі сидіти тихен'ко, пан командир? Ви ж мене на штурм візьмете вбивати кацапів, як ви? В плане лаве, я ґотовий.
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02.07.2025 02:50 Ответить
Бейбі, в тебе е унікал'на оппортуніті творити історію разом з ЗСУ. You can't choose to live like a screaming bitch as you are now.
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02.07.2025 03:27 Ответить
Тут по вулицях ходять одні діти і пенсіонери. Моцних давно мобілізували. Он сусіда мають хоронити. Кажуть, на одне бойове завдання встих піти.
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02.07.2025 07:07 Ответить
Дай боже вашим усім хлопакам повернутися домів здоровими і з перемоґою.
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02.07.2025 07:28 Ответить
Короче кажучи, США примушують нас капітулювати, я не здивуюсь, якщо вони скоро допомагатимуть *********, це просто неймовірне скотство
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02.07.2025 01:55 Ответить
yes бейбі будеш кацапс'кім рабом або тцк
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02.07.2025 02:22 Ответить
Сиділо би під канадським дубом і не ********* би
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02.07.2025 05:46 Ответить
штати примушують визнати розклад сил на сьогодні і підписати мирні угоди і підписати мирні угоди згідно з розкладом сил на сьогодні
вигоди від миру буде більше ніж продовжувати війну з непередбачуваними результатами
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02.07.2025 03:21 Ответить
Говорит страна. которая еще неделю назад бомбила Иран, нарушив с ней сделку, а до этого хуситов. А внутри страны строит тюрьмы для вечной борьбы с мигрантами. Вот везде США выгодна война, кроме Украины.
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02.07.2025 03:37 Ответить
Вот везде США и в том числе Трампа не устраивает статус-кво. Кроме Украины. Это даже не лицемерие, а банальное наглое вранье.
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02.07.2025 03:41 Ответить
Українці зрозуміли Трампа через кілька днів, після того, як його вибрали у США. Після 6 років правління ішака: " наша бубочка найкраща". Сумно аж за край.
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02.07.2025 02:23 Ответить
интересно, будут ли американские зольдатен в совместных патрулях следить, чтобы кацапы давали полную чашку воды украинцам перед газовыми камерами, или снова поверят кацапам на слово, чтобы нежные нервы не расшатывать.
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02.07.2025 02:32 Ответить
Ну у вас и воображение. Ничего такого героического не будет. 20-30 лет кацапы будут потихоньку отгрызать территории. ТЦК будет ловить и отправлять на фронт, пока половина мужского населения не сбежит за границу или погибнет. А президент Зеленский в 70 лет будет еще в полном рассвете сил.
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02.07.2025 05:56 Ответить
Наркомани так довго не живуть.
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02.07.2025 07:09 Ответить
Агент кгб краснов работает...
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02.07.2025 02:33 Ответить
піонєр всєм рєбятам прімер
це щодо того чий агент був лєнін

вони послідовно з 1917 року знищують всіх словян і дикуни що називаються руськими є руками якими це робиться починаючи з УНР
хло путін знищує розвиток високих технологій в расії вклавши в війну а не в хі тек трильйони а також потікали вчені
і коштувало для сша всього то взяти до себе дітей мразєеліти росії та ін
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02.07.2025 05:51 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/nimechchini-suditimut-shpiguna-iranu-shcho-1751421353.html
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02.07.2025 05:53 Ответить
Ось і результати самміту НАТО..... А як гундосий співав про гарну розмову з тампоном....😡😡😡
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02.07.2025 07:03 Ответить
Цікаво те,що безліч саме українців досі вважають Трампа та Маска геніальними лідерами ********** ...
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02.07.2025 07:05 Ответить
Наступний крок - зняття з мразії санкцій
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02.07.2025 08:11 Ответить
 
 