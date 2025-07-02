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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів ракет для ППО, - Politico

пентагон

Пентагон призупинив постачання деяких видів зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів Україні через побоювання, що арсенали зброї США стали занадто низькими.

Про це пише Politico із посиланням на обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення було прийнято з ініціативи керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів Міністерства оборони, яке викликало занепокоєння, що загальна кількість артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї зменшується", – йдеться у матеріалі.

За словами джерел видання, початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної під час адміністрації Байдена, було ухвалене ще на початку червня. Проте воно набирає чинності лише зараз – "у той час, коли Україна відбиває одні з наймасштабніших російських атак ракетами та дронами по цивільних об’єктах у Києві та інших містах".

Зазначається, що рішення Пентагону викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна стане вразливою до подальших російських авіаударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перемістили на Близький Схід 20 тис ракет проти "шахедів", які обіцяли Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3342) Пентагон (1442) США (23623)


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прикольно, а у нас за 30 лет как-то все продали и ни у кого "занепокоєння" не появилось (и кажется - до сих пор), наоборот - бабло же получили, условные единицы.
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02.07.2025 00:18 Відповісти
Очевидні дії Трамопа, він діє за принципом, РФ обстрілами змусить Київ прийняти її "мирні умови", чим швидше Україна капітулює, тим швидше настане "мир"...
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02.07.2025 00:20 Відповісти
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США, коли Трампон переміг - ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Тармпон успішно працює над досягненням цього плану...
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02.07.2025 00:24 Відповісти
Де тут новина?
При живому ліліпутіні мир ніколи не настане - маньяк і мир речі несумісні.
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02.07.2025 00:51 Відповісти
Я так розумію, що Пентагон (дякуючи трампу) взагалі нічого не постачає Україні.
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02.07.2025 00:20 Відповісти
Дякуючи ішаку нам не постачають!
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02.07.2025 00:48 Відповісти
Потужа дипломатія ішака-дєрьмака принесла свої результати
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02.07.2025 00:49 Відповісти
Прийдеться перечекати президенство Трампа - наступного року вибори до конгресу...
... не раніше
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02.07.2025 00:52 Відповісти
ну так, бо тепер кругом вороги, і нападу можно чекати або з півдня, або з півночі.
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02.07.2025 00:21 Відповісти
V etom godu stati zapuskajet serijinoje proizvodstva novyje samolioti 6 klasa F-47,eto zamena F-22.Takije samalioti sbit nerealnaja zadaca.Mogli F-22 otdat neskolko stuk,eto dlia borbi protiv kacapskix samaliotov
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02.07.2025 00:32 Відповісти
lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
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02.07.2025 00:36 Відповісти
Как неожиданно...
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02.07.2025 00:34 Відповісти
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02.07.2025 00:35 Відповісти
Ізраїльзнову відтягнув. Якось дуже вчасно для ***** Нетаньяху розпочинає війни, прям в унісон.
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02.07.2025 00:52 Відповісти
 
 