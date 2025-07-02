Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів ракет для ППО, - Politico
Пентагон призупинив постачання деяких видів зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів Україні через побоювання, що арсенали зброї США стали занадто низькими.
Про це пише Politico із посиланням на обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення було прийнято з ініціативи керівника політичного відділу Пентагону Елбріджа Колбі після перегляду запасів боєприпасів Міністерства оборони, яке викликало занепокоєння, що загальна кількість артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї зменшується", – йдеться у матеріалі.
За словами джерел видання, початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної під час адміністрації Байдена, було ухвалене ще на початку червня. Проте воно набирає чинності лише зараз – "у той час, коли Україна відбиває одні з наймасштабніших російських атак ракетами та дронами по цивільних об’єктах у Києві та інших містах".
Зазначається, що рішення Пентагону викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна стане вразливою до подальших російських авіаударів.
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