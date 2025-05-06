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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Пентагон без ведома Белого дома временно приостановил военную помощь Украине, - Reuters

пентагон

Офис главы Пентагона Пита Хегсета издал устное распоряжение об остановке рейсов с оружием для Украины вскоре после начала второго срока Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, приказ стал неожиданностью даже для Белого дома и ключевых представителей Совета национальной безопасности США.

Примерно 30 января, после встречи Трампа с Хегсетом и советниками по Украине, военные США приказали трем грузовым авиакомпаниям приостановить 11 рейсов со снарядами и другим оружием. Это вызвало панику среди украинских чиновников и партнеров в Польше. Однако никто из высокопоставленных чиновников не смог объяснить, кто именно отдал этот приказ и означает ли он полное прекращение помощи.

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По данным TRANSCOM, устное распоряжение поступило именно от министра обороны. Рейсы возобновились 5 февраля, но отмена стоила 2,2 млн долларов. Впоследствии администрация объяснила паузу "внутренней политикой".

Приказ Хегсета был отменен еще до того, как 4 марта Белый дом официально объявил о пересмотре политики по помощи Украине. Источники Reuters отмечают, что сам Хегсет мог неправильно интерпретировать обсуждение с Трампом, который не давал прямого приказа о прекращении поставок.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

Пентагон (1462) США (26844) война в Украине (4134)


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Топ комментарии
+3
З такими друзями й ворогів не треба...
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06.05.2025 13:48
+3
У який тільки спосіб, старий Трамп,
не гадив Україні, поки вона відбивається від московської війни ******??
Типовий ХРИСТИЯНИН такий, московського замісу на лайні!
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06.05.2025 13:50
+2
Гегсет! - сучий потрох! - шо витворяв
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06.05.2025 13:45
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Гегсет! - сучий потрох! - шо витворяв
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06.05.2025 13:45 Ответить
Та ми й без того давно зрозуміли, чого ви усі варті!
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06.05.2025 13:47 Ответить
З такими друзями й ворогів не треба...
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06.05.2025 13:48 Ответить
У який тільки спосіб, старий Трамп,
не гадив Україні, поки вона відбивається від московської війни ******??
Типовий ХРИСТИЯНИН такий, московського замісу на лайні!
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06.05.2025 13:50 Ответить
Вислуживаються хлори перед міським божевільним Трумпом та мо-алкашом Гегседом.
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06.05.2025 13:54 Ответить
Нічого дивного, з усіх трампістів, саме Hegseth самий мразотний. Він з легкістю випереджає навіть Кеннеді та Венса. Ми ще не раз почуємо про нього (відносно України), гарантую. Але сумніваюсь що почуте комусь сподобається.
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06.05.2025 13:55 Ответить
Алкаша Гегсета примусово під крапельницю
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06.05.2025 13:57 Ответить
Треба призупинита ратифікацію угоди про корисні копалини до відновлення повноцінної допомоги США, а також ухвалення закону про неможливість призупинення військової допомоги США до закінченні війни в Україні. А то скоро Трампом буде керувати прибиральниця Овального кабінету
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06.05.2025 13:58 Ответить
Ми думали, що то тільки у нас придурки рулять.
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06.05.2025 13:58 Ответить
Вони з нас беруть приклад.
У нас з 21.04.2019 не проплачувалось Державне Оборонне Замовлення (ТРИ РОКИ !),
і було зупинено фінансування розробок і випуску військової техніки.
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06.05.2025 14:17 Ответить
Гегсет ніколи б не прийняв самостійно такого рішення без розпорядженння Тампона, а то вражає наївність декого з цієї москальської гри - цар не знав, це свавілля бояр
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06.05.2025 14:02 Ответить
Ви так пишете, нібито бояре у цього царя вперше самостійно обсераються.
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06.05.2025 14:09 Ответить
партнер.
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06.05.2025 14:08 Ответить
І тут жеж не в барані гегсеті справа, вони ж після того, як обісрались, зібрались в кімнаті для нарад і розробили план відмазки, типу "це було щоб примусити Київ до перемовин".
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06.05.2025 14:08 Ответить
Та все там узгоджено і погоджено. То все тільки для зовнішніх вух
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06.05.2025 14:23 Ответить
Давайте трампісти, ваша тема. Розкажіть нам вкотре як ***** був в змові з Бідоном...
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06.05.2025 14:29 Ответить
корисні ідіоти це завжди погано, але діяльні корисні ідіоти це просто катастрофа...
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06.05.2025 14:33 Ответить
Завжди так буде, коли віддаєшь ресурси або ядерку за собачий пеніс.
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06.05.2025 14:39 Ответить
 
 