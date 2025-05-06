Пентагон без ведома Белого дома временно приостановил военную помощь Украине, - Reuters

Офис главы Пентагона Пита Хегсета издал устное распоряжение об остановке рейсов с оружием для Украины вскоре после начала второго срока Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, приказ стал неожиданностью даже для Белого дома и ключевых представителей Совета национальной безопасности США.

Примерно 30 января, после встречи Трампа с Хегсетом и советниками по Украине, военные США приказали трем грузовым авиакомпаниям приостановить 11 рейсов со снарядами и другим оружием. Это вызвало панику среди украинских чиновников и партнеров в Польше. Однако никто из высокопоставленных чиновников не смог объяснить, кто именно отдал этот приказ и означает ли он полное прекращение помощи.

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По данным TRANSCOM, устное распоряжение поступило именно от министра обороны. Рейсы возобновились 5 февраля, но отмена стоила 2,2 млн долларов. Впоследствии администрация объяснила паузу "внутренней политикой".

Приказ Хегсета был отменен еще до того, как 4 марта Белый дом официально объявил о пересмотре политики по помощи Украине. Источники Reuters отмечают, что сам Хегсет мог неправильно интерпретировать обсуждение с Трампом, который не давал прямого приказа о прекращении поставок.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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