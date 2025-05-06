Пентагон без відома Білого дому тимчасово зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters

Офіс глави Пентагону Піта Гегсета видав усне розпорядження про зупинку рейсів зі зброєю для України незабаром після початку другого терміну Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наказ став несподіванкою навіть для Білого дому та ключових представників Ради національної безпеки США.

Приблизно 30 січня, після зустрічі Трампа з Гегсетом і радниками щодо України, військові США наказали трьом вантажним авіакомпаніям призупинити 11 рейсів зі снарядами та іншою зброєю. Це викликало паніку серед українських посадовців і партнерів у Польщі. Проте ніхто з високопосадовців не зміг пояснити, хто саме віддав цей наказ і чи означає він повне припинення допомоги.

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За даними TRANSCOM, усне розпорядження надійшло саме від міністра оборони. Рейси відновилися 5 лютого, але скасування коштувало 2,2 млн доларів. Згодом адміністрація пояснила паузу "внутрішньою політикою".

Наказ Гегсета був скасований ще до того, як 4 березня Білий дім офіційно оголосив про перегляд політики щодо допомоги Україні. Джерела Reuters зазначають, що сам Гегсет міг неправильно інтерпретувати обговорення з Трампом, який не давав прямого наказу щодо припинення постачання.

Призупинення допомоги США

Зранку 4 березня стало відомом, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Один з американських чиновників у коментарі CNN зазначив, що наслідки призупинення наданні військової допомоги з боку США Україна відчує через деякий час. Можливо, кілька днів або тижнів. Проте як тільки запаси зброї та озброєння почнуть вичерпуватися, на країну чекатимуть серйозні наслідки.

Як повідомив журналіст Остап Яриш, рішення США призупинити допомогу Україні перш за все вплине на поставку ракет до ППО та боєприпасів до HIMARS та артилерії.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі The Economist йдеться, що рішення США про призупинення допомоги Україні призведе до більшої кількості втрат та руйнувань. Критичними елементами, пише видання, є зброя, її ремонт, ракети до ППО, система Starlink та, ймовірно, найважливіше, обмін розвідданими.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні не стало сюрпризом. Проте Європа готує відповідь.

Згодом видання The Economist написало, що наразі офіційного наказу Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні немає.

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