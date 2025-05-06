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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Пентагон без відома Білого дому тимчасово зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters

пентагон

Офіс глави Пентагону Піта Гегсета видав усне розпорядження про зупинку рейсів зі зброєю для України незабаром після початку другого терміну Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наказ став несподіванкою навіть для Білого дому та ключових представників Ради національної безпеки США.

Приблизно 30 січня, після зустрічі Трампа з Гегсетом і радниками щодо України, військові США наказали трьом вантажним авіакомпаніям призупинити 11 рейсів зі снарядами та іншою зброєю. Це викликало паніку серед українських посадовців і партнерів у Польщі. Проте ніхто з високопосадовців не зміг пояснити, хто саме віддав цей наказ і чи означає він повне припинення допомоги.

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За даними TRANSCOM, усне розпорядження надійшло саме від міністра оборони. Рейси відновилися 5 лютого, але скасування коштувало 2,2 млн доларів. Згодом адміністрація пояснила паузу "внутрішньою політикою".

Наказ Гегсета був скасований ще до того, як 4 березня Білий дім офіційно оголосив про перегляд політики щодо допомоги Україні. Джерела Reuters зазначають, що сам Гегсет міг неправильно інтерпретувати обговорення з Трампом, який не давав прямого наказу щодо припинення постачання.

Призупинення допомоги США

Зранку 4 березня стало відомом, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Один з американських чиновників у коментарі CNN зазначив, що наслідки призупинення наданні військової допомоги з боку США Україна відчує через деякий час. Можливо, кілька днів або тижнів. Проте як тільки запаси зброї та озброєння почнуть вичерпуватися, на країну чекатимуть серйозні наслідки.

Як повідомив журналіст Остап Яриш, рішення США призупинити допомогу Україні перш за все вплине на поставку ракет до ППО та боєприпасів до HIMARS та артилерії.

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі The Economist йдеться, що рішення США про призупинення допомоги Україні призведе до більшої кількості втрат та руйнувань. Критичними елементами, пише видання, є зброя, її ремонт, ракети до ППО, система Starlink та, ймовірно, найважливіше, обмін розвідданими.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні не стало сюрпризом. Проте Європа готує відповідь.

Згодом видання The Economist написало, що наразі офіційного наказу Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні немає.

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Автор: 

Пентагон (1430) США (23043) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+3
З такими друзями й ворогів не треба...
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06.05.2025 13:48
+3
У який тільки спосіб, старий Трамп,
не гадив Україні, поки вона відбивається від московської війни ******??
Типовий ХРИСТИЯНИН такий, московського замісу на лайні!
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06.05.2025 13:50
+2
Гегсет! - сучий потрох! - шо витворяв
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06.05.2025 13:45
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Гегсет! - сучий потрох! - шо витворяв
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06.05.2025 13:45 Відповісти
Та ми й без того давно зрозуміли, чого ви усі варті!
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06.05.2025 13:47 Відповісти
З такими друзями й ворогів не треба...
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06.05.2025 13:48 Відповісти
У який тільки спосіб, старий Трамп,
не гадив Україні, поки вона відбивається від московської війни ******??
Типовий ХРИСТИЯНИН такий, московського замісу на лайні!
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06.05.2025 13:50 Відповісти
Вислуживаються хлори перед міським божевільним Трумпом та мо-алкашом Гегседом.
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06.05.2025 13:54 Відповісти
Нічого дивного, з усіх трампістів, саме Hegseth самий мразотний. Він з легкістю випереджає навіть Кеннеді та Венса. Ми ще не раз почуємо про нього (відносно України), гарантую. Але сумніваюсь що почуте комусь сподобається.
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06.05.2025 13:55 Відповісти
Алкаша Гегсета примусово під крапельницю
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06.05.2025 13:57 Відповісти
Треба призупинита ратифікацію угоди про корисні копалини до відновлення повноцінної допомоги США, а також ухвалення закону про неможливість призупинення військової допомоги США до закінченні війни в Україні. А то скоро Трампом буде керувати прибиральниця Овального кабінету
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06.05.2025 13:58 Відповісти
Ми думали, що то тільки у нас придурки рулять.
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06.05.2025 13:58 Відповісти
Вони з нас беруть приклад.
У нас з 21.04.2019 не проплачувалось Державне Оборонне Замовлення (ТРИ РОКИ !),
і було зупинено фінансування розробок і випуску військової техніки.
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06.05.2025 14:17 Відповісти
Гегсет ніколи б не прийняв самостійно такого рішення без розпорядженння Тампона, а то вражає наївність декого з цієї москальської гри - цар не знав, це свавілля бояр
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06.05.2025 14:02 Відповісти
Ви так пишете, нібито бояре у цього царя вперше самостійно обсераються.
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06.05.2025 14:09 Відповісти
партнер.
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06.05.2025 14:08 Відповісти
І тут жеж не в барані гегсеті справа, вони ж після того, як обісрались, зібрались в кімнаті для нарад і розробили план відмазки, типу "це було щоб примусити Київ до перемовин".
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06.05.2025 14:08 Відповісти
Та все там узгоджено і погоджено. То все тільки для зовнішніх вух
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06.05.2025 14:23 Відповісти
Давайте трампісти, ваша тема. Розкажіть нам вкотре як ***** був в змові з Бідоном...
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06.05.2025 14:29 Відповісти
корисні ідіоти це завжди погано, але діяльні корисні ідіоти це просто катастрофа...
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06.05.2025 14:33 Відповісти
 
 