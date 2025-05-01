США реформуватимуть Сухопутні сили із врахуванням досвіду війни в Україні, - The Wall Street Journal

США розпочали масштабне реформування своїх Сухопутних сил, використовуючи досвід війни між Україною та РФ.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Армія США розпочинає найбільшу реформу з часів завершення Холодної війни, плануючи озброїти кожну свою бойову дивізію 1000 дронів й позбувшись застарілого озброєння й обладнання", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ця реформа розроблялася понад рік й "багато в чому покладається на уроки війни в Україні, де масово використовувалися малі безпілотні літальні апарати, змінивши поле бою". "Якщо реформу буде втілено, 10 регулярних армійських бойових дивізій активно перейдуть на використання дронів, застосовуючи їх для спостереження, переміщення припасів і завдання ударів", - стверджує WSJ.

Окрім цього військові США розробляють кращі способи забезпечення звʼязку між підрозділами, використовуючи технології мобільного звʼязку, інтернету й планшетів.

"Сухопутні сили планують вкласти близько 3 млрд дол у розробку ефективніших систем збиття ворожих дронів й працюють над зміцненням своїх спроможностей вести електронну війну", - зауважується у статті.

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Загалом протягом наступних пʼяти років США витратять 36 млрд дол на впровадження реформи, розробленої з урахуванням українського досвіду.

WSJ додає, що ці кошти армія шукатиме, списуючи застарілі системи озброєння, скорочуючи цивільний персонал та використовуючи інші способи оптимізації.