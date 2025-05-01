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Новини Реформи в армії США
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США реформуватимуть Сухопутні сили із врахуванням досвіду війни в Україні, - The Wall Street Journal

війська США

США розпочали масштабне реформування своїх Сухопутних сил, використовуючи досвід війни між Україною та РФ.

Про це пише The Wall Street Journal,  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Армія США розпочинає найбільшу реформу з часів завершення Холодної війни, плануючи озброїти кожну свою бойову дивізію 1000 дронів й позбувшись застарілого озброєння й обладнання", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ця реформа розроблялася понад рік й "багато в чому покладається на уроки війни в Україні, де масово використовувалися малі безпілотні літальні апарати, змінивши поле бою". "Якщо реформу буде втілено, 10 регулярних армійських бойових дивізій активно перейдуть на використання дронів, застосовуючи їх для спостереження, переміщення припасів і завдання ударів", - стверджує WSJ.

Окрім цього військові США розробляють кращі способи забезпечення звʼязку між підрозділами, використовуючи технології мобільного звʼязку, інтернету й планшетів.

"Сухопутні сили планують вкласти близько 3 млрд дол у розробку ефективніших систем збиття ворожих дронів й працюють над зміцненням своїх спроможностей вести електронну війну", - зауважується у статті.

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Загалом протягом наступних пʼяти років США витратять 36 млрд дол на впровадження реформи, розробленої з урахуванням українського досвіду.

WSJ додає, що ці кошти армія шукатиме, списуючи застарілі системи озброєння, скорочуючи цивільний персонал та використовуючи інші способи оптимізації.

Автор: 

армія (3771) Пентагон (1429) США (22979)


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Топ коментарі
+2
В бабаїв не сьогодні - завтра буде ядерна зброя. От тоді і похохочемо.
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01.05.2025 22:04
+1
А деньги нам заплатить за патенты?
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01.05.2025 21:54
+1
По моим расчетам американцы нам должны триллион долларов, но надо у Трампа уточнить, он шарит в таких цифрах.
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01.05.2025 21:58
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А деньги нам заплатить за патенты?
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01.05.2025 21:54 Відповісти
Кармани дєржитє поширє!
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01.05.2025 21:56 Відповісти
По моим расчетам американцы нам должны триллион долларов, но надо у Трампа уточнить, он шарит в таких цифрах.
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01.05.2025 21:58 Відповісти
А нащо? З алахбарами в тапках ви й так справитесь, ну майже. А з русньою чи Китаєм у вас ссачказі срачкою нападає...
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01.05.2025 21:56 Відповісти
В бабаїв не сьогодні - завтра буде ядерна зброя. От тоді і похохочемо.
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01.05.2025 22:04 Відповісти
З врахуванням досвіду війни в Україні?
Тобто у вас плани такі:
1. Вибрати дебіла в прези
--- ви зараз тут ---
2. Розвалити ВСІ оборонні програми. Згорнути будівництво житла і фортифікацій.
3. Розвалити підготовку резевів.
4. Розігнати всіх військовослужбовців, яких вдастся розігнати.
5. На найбільш небезпечних напрямках будувати дороги.
6. Знімати мінні загородження.
7. Киздіти населенню про шашлики.
8. Бігати по Європах і США в пошуках зброї (тільки не забувайте, шо США - це ви і є, а Європа вам не допоможе, бо вже допомогає Україні і на двох "найвеличніших" сил не вистачить).
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01.05.2025 22:03 Відповісти
Там между 1 и 2 пропущено "разругаться в хлам с союзниками". Это Донни тоже уже исполнил на 5+.
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01.05.2025 22:27 Відповісти
Зараз саме момент бартернути знання дронів на перехоплювачі до Патріотів.
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01.05.2025 22:06 Відповісти
А що США здобули досвід у війні в Україні? 🤔 Щось не пам'ятаю, щоб вони тут воювали.
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01.05.2025 22:11 Відповісти
проводили досліди , створивши війну між Україною та кацапстаном
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01.05.2025 22:16 Відповісти
...двома братськими народами...
Палішся, Штірліц.
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01.05.2025 22:20 Відповісти
не ну давайте чесно . пуутін знищує усілякий кацацапський шлак 1000-2000 голів за добу. "партнери" які обіцяли у 2022-23 му надати все "для перемоги України у цій війні . а надали стру зброю для окопнної війни . це б%ядь що? хіба не винищеня нації? Захід та Путін за одне .знищити побільше равликів в Україні та кацапстані
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01.05.2025 22:29 Відповісти
Винищення нації це останні препіздентські і парламентські вибори. І США з Європою тут ні до чого. Все інше лише наслідки.
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01.05.2025 22:32 Відповісти
Це у вас якась альтернативна історія. Андрєй Боголюбскій, предводвтєль перших кацапів палив Київ, коли Америка ще не була відкритою Колумбом, а кацап Мєншіков спалив український Батурин у 1708-му році, а США були створені у 1776- му році. 😊 Тому аж ніяк не були причетні до війни України з кацапією, яка триває більше, як 500 років з рвзною інтенсивністю.
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01.05.2025 22:26 Відповісти
США сцикуни . скільки б вони не рехформували свою армію , війну з кацапами просрали б.
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01.05.2025 22:13 Відповісти
 
 