США будут реформировать Сухопутные силы с учетом опыта войны в Украине, - The Wall Street Journal
США начали масштабное реформирование своих Сухопутных сил, используя опыт войны между Украиной и РФ.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Армия США начинает крупнейшую реформу со времен завершения Холодной войны, планируя вооружить каждую свою боевую дивизию 1000 дронов и избавившись от устаревшего вооружения и оборудования", - говорится в материале.
Отмечается, что эта реформа разрабатывалась более года и "во многом полагается на уроки войны в Украине, где массово использовались малые беспилотные летательные аппараты, изменив поле боя". "Если реформа будет воплощена, 10 регулярных армейских боевых дивизий активно перейдут на использование дронов, применяя их для наблюдения, перемещения припасов и нанесения ударов", - утверждает WSJ.
Кроме этого, военные США разрабатывают лучшие способы обеспечения связи между подразделениями, используя технологии мобильной связи, интернета и планшетов.
"Сухопутные силы планируют вложить около 3 млрд дол. в разработку более эффективных систем сбивания вражеских дронов и работают над укреплением своих возможностей вести электронную войну", - отмечается в статье.
Всего в течение следующих пяти лет США потратят 36 млрд дол. на внедрение реформы, разработанной с учетом украинского опыта.
WSJ добавляет, что эти средства армия будет искать, списывая устаревшие системы вооружения, сокращая гражданский персонал и используя другие способы оптимизации.
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Тобто у вас плани такі:
1. Вибрати дебіла в прези
--- ви зараз тут ---
2. Розвалити ВСІ оборонні програми. Згорнути будівництво житла і фортифікацій.
3. Розвалити підготовку резевів.
4. Розігнати всіх військовослужбовців, яких вдастся розігнати.
5. На найбільш небезпечних напрямках будувати дороги.
6. Знімати мінні загородження.
7. Киздіти населенню про шашлики.
8. Бігати по Європах і США в пошуках зброї (тільки не забувайте, шо США - це ви і є, а Європа вам не допоможе, бо вже допомогає Україні і на двох "найвеличніших" сил не вистачить).
Палішся, Штірліц.