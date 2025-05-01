США будут реформировать Сухопутные силы с учетом опыта войны в Украине, - The Wall Street Journal

США начали масштабное реформирование своих Сухопутных сил, используя опыт войны между Украиной и РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Армия США начинает крупнейшую реформу со времен завершения Холодной войны, планируя вооружить каждую свою боевую дивизию 1000 дронов и избавившись от устаревшего вооружения и оборудования", - говорится в материале.

Отмечается, что эта реформа разрабатывалась более года и "во многом полагается на уроки войны в Украине, где массово использовались малые беспилотные летательные аппараты, изменив поле боя". "Если реформа будет воплощена, 10 регулярных армейских боевых дивизий активно перейдут на использование дронов, применяя их для наблюдения, перемещения припасов и нанесения ударов", - утверждает WSJ.

Кроме этого, военные США разрабатывают лучшие способы обеспечения связи между подразделениями, используя технологии мобильной связи, интернета и планшетов.

"Сухопутные силы планируют вложить около 3 млрд дол. в разработку более эффективных систем сбивания вражеских дронов и работают над укреплением своих возможностей вести электронную войну", - отмечается в статье.

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Всего в течение следующих пяти лет США потратят 36 млрд дол. на внедрение реформы, разработанной с учетом украинского опыта.

WSJ добавляет, что эти средства армия будет искать, списывая устаревшие системы вооружения, сокращая гражданский персонал и используя другие способы оптимизации.