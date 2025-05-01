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Новости Реформы в армии США
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США будут реформировать Сухопутные силы с учетом опыта войны в Украине, - The Wall Street Journal

війська США

США начали масштабное реформирование своих Сухопутных сил, используя опыт войны между Украиной и РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Армия США начинает крупнейшую реформу со времен завершения Холодной войны, планируя вооружить каждую свою боевую дивизию 1000 дронов и избавившись от устаревшего вооружения и оборудования", - говорится в материале.

Отмечается, что эта реформа разрабатывалась более года и "во многом полагается на уроки войны в Украине, где массово использовались малые беспилотные летательные аппараты, изменив поле боя". "Если реформа будет воплощена, 10 регулярных армейских боевых дивизий активно перейдут на использование дронов, применяя их для наблюдения, перемещения припасов и нанесения ударов", - утверждает WSJ.

Кроме этого, военные США разрабатывают лучшие способы обеспечения связи между подразделениями, используя технологии мобильной связи, интернета и планшетов.

"Сухопутные силы планируют вложить около 3 млрд дол. в разработку более эффективных систем сбивания вражеских дронов и работают над укреплением своих возможностей вести электронную войну", - отмечается в статье.

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Всего в течение следующих пяти лет США потратят 36 млрд дол. на внедрение реформы, разработанной с учетом украинского опыта.

WSJ добавляет, что эти средства армия будет искать, списывая устаревшие системы вооружения, сокращая гражданский персонал и используя другие способы оптимизации.

Автор: 

армия (8496) Пентагон (1461) США (26791)


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А деньги нам заплатить за патенты?
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01.05.2025 21:54 Ответить
Кармани дєржитє поширє!
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01.05.2025 21:56 Ответить
По моим расчетам американцы нам должны триллион долларов, но надо у Трампа уточнить, он шарит в таких цифрах.
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01.05.2025 21:58 Ответить
А нащо? З алахбарами в тапках ви й так справитесь, ну майже. А з русньою чи Китаєм у вас ссачказі срачкою нападає...
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01.05.2025 21:56 Ответить
В бабаїв не сьогодні - завтра буде ядерна зброя. От тоді і похохочемо.
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01.05.2025 22:04 Ответить
З врахуванням досвіду війни в Україні?
Тобто у вас плани такі:
1. Вибрати дебіла в прези
--- ви зараз тут ---
2. Розвалити ВСІ оборонні програми. Згорнути будівництво житла і фортифікацій.
3. Розвалити підготовку резевів.
4. Розігнати всіх військовослужбовців, яких вдастся розігнати.
5. На найбільш небезпечних напрямках будувати дороги.
6. Знімати мінні загородження.
7. Киздіти населенню про шашлики.
8. Бігати по Європах і США в пошуках зброї (тільки не забувайте, шо США - це ви і є, а Європа вам не допоможе, бо вже допомогає Україні і на двох "найвеличніших" сил не вистачить).
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01.05.2025 22:03 Ответить
Зараз саме момент бартернути знання дронів на перехоплювачі до Патріотів.
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01.05.2025 22:06 Ответить
А що США здобули досвід у війні в Україні? 🤔 Щось не пам'ятаю, щоб вони тут воювали.
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01.05.2025 22:11 Ответить
проводили досліди , створивши війну між Україною та кацапстаном
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01.05.2025 22:16 Ответить
...двома братськими народами...
Палішся, Штірліц.
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01.05.2025 22:20 Ответить
США сцикуни . скільки б вони не рехформували свою армію , війну з кацапами просрали б.
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01.05.2025 22:13 Ответить
 
 