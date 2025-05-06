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Новини Скорочення у Пентагоні
2 025 38

Гегсет ініціював масштабне скорочення у командуванні армії США

Гегсет скорочує генералів США

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні. Цей крок став черговим етапом реформ, започаткованих на початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть  Reuters та Bloomberg.

У понеділок, 5 травня, очільник Пентагону видав меморандум у якому повідомляється, що  чисельність генеральських офіцерів Національної гвардії скоротиться щонайменше на 20%, тоді як кількість генеральських і флагманських посад у Збройних силах США буде зменшено ще на 10%.

У відеозверненні, поширеному в соціальних мережах, Гегсет наголосив, що йдеться не про "кадрові чистки", а про стратегічну реформу, мета якої – максимізувати готовність Збройних сил до потенційного конфлікту і їхню ефективність у ньому.

"Більше генералів і адміралів не означає більшого успіху", – заявив Гегсет.

"Це – перехід до ефективнішої армії, готової до викликів майбутнього. Ми повинні переорієнтувати ресурси з роздутого апарату на підтримку наших солдатів", – наголосив він.

За його словами, реформа є результатом тривалих консультацій з Об’єднаним комітетом начальників штабів і передбачає перегляд структури військового управління, а також стратегічну оцінку командного плану, який допомагає організовувати військові операції й розподіляти обов’язки в усьому світі.

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"Це буде зроблено обережно, але швидко", – сказав Гегсет.

Міністр окреслив поетапний підхід до змін і заявив, що реформа може стати наймасштабнішою з часів реорганізації Міноборони у 1986 році, яку ініціював Конгрес США. Одночасно він розпорядився припинити закупівлі окремих видів військової техніки та об’єднати низку командувань, що дозволить ліквідувати деякі чотиризіркові генеральські посади.

Автор: 

Пентагон (1430) скорочення (214) США (23043) Гегсет Піт (65)


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Топ коментарі
+9
Алкаш не служивший в Армії керує Армією. Сюр.
Сша треба відмовиться від ЯЗ і передати її Параши. А безпеку Україна і Іран та Параша сша гарантують. Можно навіть про гарантії і меморандум підписати. В Будапешті.
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06.05.2025 07:18
+9
Сталін теж "скорочував" старший офіцерський склад, готуючись до війни - залишав тільки тих, хто вмів хвацько "клацать каблуками" та "брать під козирок". А коли війна гримнула, полками "старлєї" командували. Та так, що за півроку німці "стукали в браму Кремля"...
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06.05.2025 07:19
+7
Можете навіть армію скоротити. Гренландія на вас не нападе.
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06.05.2025 07:09
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Можете навіть армію скоротити. Гренландія на вас не нападе.
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06.05.2025 07:09 Відповісти
жарти це добре, але бюджет пентагону таки планують збільшити на 13%
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06.05.2025 07:21 Відповісти
скоро бюджет перевалить за ТРИЛЬЙОН доларів!!! ТРИЛЬЙОН доларів на армію, яка по суті і не воює-то....
ось це я розумію розпил бабла!

старий пердун Тгимр жаліється, що ніби-то Україні гроші йдуть не знати на що, не знати куда, а сам не здатен проконтролювати, де йде майже ТРИЛЬЙОН доларів в Пентагоні за декілька кілометрів від нього буквально під носом в Арлінгтоні.

піндоси трясуться, щоб кожен мільйон доларів витрачений в Україні десь не вкрали, а самі не здатні провести аудит свого ж Пентагону!!! минулої осені Пентагон ПРОВАЛИВ СЬОМИЙ ЩОРІЧНИЙ аудит ПІД РЯД!!!! а до 2018-ого року ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО щорічних аудитів і пентагон крав гроші, як хотів, коли хотів і де хотів!
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06.05.2025 08:25 Відповісти
Как раз у американцев в отличие от нас с количеством генералов всегда был полный порядок.
Даже если их не хватало то присваивали полковникам временные звания.
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06.05.2025 07:14 Відповісти
А вміння керувать військами їх теж "временно" нададуть?
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06.05.2025 07:20 Відповісти
В цьому є сенс. Але не з трампівською командою.
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06.05.2025 07:17 Відповісти
Алкаш не служивший в Армії керує Армією. Сюр.
Сша треба відмовиться від ЯЗ і передати її Параши. А безпеку Україна і Іран та Параша сша гарантують. Можно навіть про гарантії і меморандум підписати. В Будапешті.
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06.05.2025 07:18 Відповісти
"...Пітер Браян Гегсет - американський телеведучий, письменник..."
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06.05.2025 08:29 Відповісти
"...Пітер Браян Гегсет - американський телеведучий, письменник, запойний алкоголік...".
З комвзвода НГ у МО сша! СЮР!
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06.05.2025 08:51 Відповісти
То не сюр. То Зелений Вірус перекинувся на Америку.
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06.05.2025 08:57 Відповісти
Сталін теж "скорочував" старший офіцерський склад, готуючись до війни - залишав тільки тих, хто вмів хвацько "клацать каблуками" та "брать під козирок". А коли війна гримнула, полками "старлєї" командували. Та так, що за півроку німці "стукали в браму Кремля"...
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06.05.2025 07:19 Відповісти
Далеко ходити не треба,з 2019 року в Україні зеленський теж скорочував армію,офіцерський состав.
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06.05.2025 08:00 Відповісти
Щось це скорочення нагадує мені певну країну.
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06.05.2025 07:20 Відповісти
При Янукровичі під звільнення в запас потрапили всі, офіцери, які мали хоч якийсь бойовий досвід... ("афганці")...
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06.05.2025 07:23 Відповісти
Їх по списку звільняли? При януковичі?
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06.05.2025 07:40 Відповісти
Я не бачив "списків"... Але, наприклад, з "учебки" в "Десні", звільнили всіх командирів, які пройшли Афганістан, без будь-яких пояснень...
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06.05.2025 07:45 Відповісти
Багато, дуже багато офіцерів при Віть Пйордичі самі звільнялись з армії. Немало було з них тому, що терпіти не могли кацапських порядків.
Одного такого був зустрів на базарі в Чорноморську. Він картоплю продавав. Звільнився після того, як на його очах танк, якого спеціально привезли, утюжив ряди справної автомобільної техніки, що стояли на консервації. По його словах тільки шишіг (ГАЗ-66) сплючили до сотні одиницю Отак був капітан в ЗСУ і не стало його.
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06.05.2025 09:41 Відповісти
Я начальник, ти дурак. Я дурак, ти начальник.
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06.05.2025 07:20 Відповісти
Це схоже на "культурну революцію", після якої потрібно вік, якщо не більше, на відновлення.
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06.05.2025 07:25 Відповісти
ай молодець!!!
дурня пристрелять..
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06.05.2025 07:28 Відповісти
Чистить армію руда потвора від незадоволених.
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06.05.2025 07:41 Відповісти
"Більше генералів та адміралів не означає більше успіху" - визначення стосується й України.
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06.05.2025 07:48 Відповісти
у мене питання, до цензорців.
у нас не треба чистити скорочувати наші міністерства?
у нас не треба гнати підсрачниками, чиновників дармоїдів за наші гроші?
то, чого стільки хейту?
типу, тренд такий?
у нас нема проблем, тільки як: що там у піндосів?
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06.05.2025 08:00 Відповісти
Вся справа в тому, що всі дуполизи Охвісу *********** все одно залишаться. Скоротять розумних і фахівців. Оман треба виконувати....
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06.05.2025 09:14 Відповісти
Допіру наприклад наглядова рада АТ Укрзалізниці це Анатолій Амелін від Ахметова, Александр Долл від DB, Якуб Карновскі від РКР, Хафер Гепард( голова) від DB та від влади в Україні Сергій Лещенко ( журналіст)( на світлині копія Арахамії), Давід Ломджарія ( бізнесмен з Грузії і голова наглядової ради ОБОРОНПРОМУ), Сергій Москаленко юрист
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06.05.2025 09:16 Відповісти
Виженіть вже цього дурня Гегсета...
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06.05.2025 08:02 Відповісти
А як ще рудий Шаріков збирається віджати Гренландію та Канаду зі скороченим штатом командування армії? Ще нехай мита введе на армію.
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06.05.2025 08:07 Відповісти
Причому Гренландію обіцяє загарбати військовим шляхом. Тобто зібрався инуїтів (ескімосів) нищити та напасти на Данію. З Канадою, як він каже, набагато складніше.
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06.05.2025 09:46 Відповісти
журналіст став військовим спеціалістом
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06.05.2025 08:14 Відповісти
Гегсет не журналіст, він військовий , який служив наглядачем у Ґуантанамо. Водив в'язнів на допити та тортури. Потім працював на ТБ у ток-шоу.
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06.05.2025 09:29 Відповісти
А ще він запойний алкоголік у тимчасовій зав'язці.
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06.05.2025 09:31 Відповісти
повністю підтримую! проти москалів не воюють. проти комуністів в китаї... також не воюють! для чого тоді такий роздутий бюджет в армії сша? хз....

майже ТРИЛЬЙОН ДОЛАРІВ в рік!!!! на армію, яка голосраких талібів навіть не змогли утилізувати і в іраку вже 22 роки сидить, глину місить безрезультатно....

а якщо ще врахувати той факт, що в світі і близько нема армії, яка би навіть теоретично могла загрожувати сша, то такий гігантський пентагон - це натуральне обкрадання американського платника податків!
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06.05.2025 08:14 Відповісти
Сша никогда в истории не воевали с равным по силе противником.
Исторически армия сша выполняла карательно-палаческие функции.
Они занимались этническими чистками и геноцидом индейских племён каменного века.
Жгли напалмом соломенные хижины рисоводов с женщинами и детьми .
С безопасного расстояния бомбили шатры бедуинов, стада верблюдов и коз.
Похищали должностных лиц и иностранных граждан.
Устраивали пыточные конвейеры в тюрьмах и концлагерях.
Жаль, что Пит Подзаборный просто уволит часть военных, их бы надо судить и запереть в клетку, до конца жизни.
Молодец Пит, хоть что-то полезное сделал, в своей никчемной жизни!
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06.05.2025 09:10 Відповісти
То ти про москалів скопіювало.
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06.05.2025 09:15 Відповісти
Да, он сам москаль.
Только на болотах пишут такую чушь в такой форме
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06.05.2025 09:32 Відповісти
Сша никогда в истории не воевали с равным по силе противником.
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Не ври. Воевали.
Например, во 2 мировой войне с Германией и в Африке, и в Европе.
С Японией в той же 2-ой мировой в океане и на островах.
Воевали с СССР в Корее во время Корейской войны.
Во Вьетнаме с летчиками СССР.
в Афганистане со спецназом СССР и часто довольно успешно.
С очень сильным спецназом Кубы на острове ...
С огромной, хорошо вооруженной армией Ирака
и т.д.
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06.05.2025 09:31 Відповісти
 
 