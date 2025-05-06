Гегсет ініціював масштабне скорочення у командуванні армії США
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні. Цей крок став черговим етапом реформ, започаткованих на початку другого президентського терміну Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters та Bloomberg.
У понеділок, 5 травня, очільник Пентагону видав меморандум у якому повідомляється, що чисельність генеральських офіцерів Національної гвардії скоротиться щонайменше на 20%, тоді як кількість генеральських і флагманських посад у Збройних силах США буде зменшено ще на 10%.
У відеозверненні, поширеному в соціальних мережах, Гегсет наголосив, що йдеться не про "кадрові чистки", а про стратегічну реформу, мета якої – максимізувати готовність Збройних сил до потенційного конфлікту і їхню ефективність у ньому.
"Більше генералів і адміралів не означає більшого успіху", – заявив Гегсет.
"Це – перехід до ефективнішої армії, готової до викликів майбутнього. Ми повинні переорієнтувати ресурси з роздутого апарату на підтримку наших солдатів", – наголосив він.
За його словами, реформа є результатом тривалих консультацій з Об’єднаним комітетом начальників штабів і передбачає перегляд структури військового управління, а також стратегічну оцінку командного плану, який допомагає організовувати військові операції й розподіляти обов’язки в усьому світі.
"Це буде зроблено обережно, але швидко", – сказав Гегсет.
Міністр окреслив поетапний підхід до змін і заявив, що реформа може стати наймасштабнішою з часів реорганізації Міноборони у 1986 році, яку ініціював Конгрес США. Одночасно він розпорядився припинити закупівлі окремих видів військової техніки та об’єднати низку командувань, що дозволить ліквідувати деякі чотиризіркові генеральські посади.
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ось це я розумію розпил бабла!
старий пердун Тгимр жаліється, що ніби-то Україні гроші йдуть не знати на що, не знати куда, а сам не здатен проконтролювати, де йде майже ТРИЛЬЙОН доларів в Пентагоні за декілька кілометрів від нього буквально під носом в Арлінгтоні.
піндоси трясуться, щоб кожен мільйон доларів витрачений в Україні десь не вкрали, а самі не здатні провести аудит свого ж Пентагону!!! минулої осені Пентагон ПРОВАЛИВ СЬОМИЙ ЩОРІЧНИЙ аудит ПІД РЯД!!!! а до 2018-ого року ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО щорічних аудитів і пентагон крав гроші, як хотів, коли хотів і де хотів!
Даже если их не хватало то присваивали полковникам временные звания.
Сша треба відмовиться від ЯЗ і передати її Параши. А безпеку Україна і Іран та Параша сша гарантують. Можно навіть про гарантії і меморандум підписати. В Будапешті.
З комвзвода НГ у МО сша! СЮР!
Одного такого був зустрів на базарі в Чорноморську. Він картоплю продавав. Звільнився після того, як на його очах танк, якого спеціально привезли, утюжив ряди справної автомобільної техніки, що стояли на консервації. По його словах тільки шишіг (ГАЗ-66) сплючили до сотні одиницю Отак був капітан в ЗСУ і не стало його.
дурня пристрелять..
у нас не треба чистити скорочувати наші міністерства?
у нас не треба гнати підсрачниками, чиновників дармоїдів за наші гроші?
то, чого стільки хейту?
типу, тренд такий?
у нас нема проблем, тільки як: що там у піндосів?
майже ТРИЛЬЙОН ДОЛАРІВ в рік!!!! на армію, яка голосраких талібів навіть не змогли утилізувати і в іраку вже 22 роки сидить, глину місить безрезультатно....
а якщо ще врахувати той факт, що в світі і близько нема армії, яка би навіть теоретично могла загрожувати сша, то такий гігантський пентагон - це натуральне обкрадання американського платника податків!
Исторически армия сша выполняла карательно-палаческие функции.
Они занимались этническими чистками и геноцидом индейских племён каменного века.
Жгли напалмом соломенные хижины рисоводов с женщинами и детьми .
С безопасного расстояния бомбили шатры бедуинов, стада верблюдов и коз.
Похищали должностных лиц и иностранных граждан.
Устраивали пыточные конвейеры в тюрьмах и концлагерях.
Жаль, что Пит Подзаборный просто уволит часть военных, их бы надо судить и запереть в клетку, до конца жизни.
Молодец Пит, хоть что-то полезное сделал, в своей никчемной жизни!
Только на болотах пишут такую чушь в такой форме
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Не ври. Воевали.
Например, во 2 мировой войне с Германией и в Африке, и в Европе.
С Японией в той же 2-ой мировой в океане и на островах.
Воевали с СССР в Корее во время Корейской войны.
Во Вьетнаме с летчиками СССР.
в Афганистане со спецназом СССР и часто довольно успешно.
С очень сильным спецназом Кубы на острове ...
С огромной, хорошо вооруженной армией Ирака
и т.д.