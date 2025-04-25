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Новини Витік документів Пентагону Скандал із Гегсетом
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Гегсет боїться звільнення, кричить на підлеглих та запізнюється на зустрічі, - WSJ

гегсет

Чинний міністр оборони США Піт Гегсет побоюється звільнення через низку гучних скандалів, пов’язаних із витоком секретних даних із Пентагону.

Про це виданню Wall Street Journal повідомили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними видання, президент Дональд Трамп говорив із Гегсетом телефоном і висловив йому свою підтримку. Однак, попри це, міністр оборони дедалі більше переймається тим, як Трамп сприймає ситуацію зі скандалами на тлі витоків інформації. Зокрема, він боїться бути звільненим.

Намагаючись заручитися підтримкою поза межами Пентагону, Гегсет провів години телефонних дзвінків і через це спізнився на кілька зустрічей під час свого першого візиту до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

WSJ також описує, як глава Пентагону погрожує іншим посадовцям оборони проходженням поліграфа - вперше про це писало New York Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони, - ЗМІ (доповнено)

Усе через витік про те, що Пентагон планує провести секретний брифінг щодо Китаю, на якому буде присутнім Ілон Маск.

"Я під’єднаю тебе до чортового детектора брехні!" - кричав Гегсет на тодішнього очільника Об’єднаного комітету начальників штабів Крістофера Греді. Таким чином міністр оборони вимагав доказів того, що це не Греді злив інформацію про брифінг.

Зретою, Греді так і не пройшов перевірку на детекторі брехні, а Гегсет згодом звинуватив у витоку ще кількох людей, зокрема директора Об’єднаного штабу Дага Сімса, якому він також погрожував поліграфом.

Раніше Гегсет заявив, що експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що він робить.

Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

Читайте: На Гегсета нападають незадоволені працівники, - Трамп підтримав главу Пентагону на тлі скандалу із Signal

Автор: 

Пентагон (1429) США (22890) витік (72) Гегсет Піт (65)


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Топ коментарі
+18
Наші молодиє ліца хоча б Трускавець закінчували, а ці?
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25.04.2025 12:14
+13
Є такий "крилатий" вислів: "Довгий язик відкручують разом з дурною головою...". Це саме про Гегсета,..
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25.04.2025 12:17
+13
Який президент така і команда ,дуже схоже на нашу ситуацію з "професіоналами"
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25.04.2025 12:19
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Наші молодиє ліца хоча б Трускавець закінчували, а ці?
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25.04.2025 12:14 Відповісти
Браво.І ці Трускаіець.Профі.
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25.04.2025 12:16 Відповісти
Є такий "крилатий" вислів: "Довгий язик відкручують разом з дурною головою...". Це саме про Гегсета,..
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25.04.2025 12:17 Відповісти
Ну алкаш,що з нього візьмеш😁
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25.04.2025 13:12 Відповісти
секс у кондомі менш приємний, ніж без нього
робота із начальником-істеричкою-довбойобом менш приємна, ніж без такого шефа
то шо, виходить, шо хегсет - кондом?
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25.04.2025 12:14 Відповісти
Маємо те, що вибрали! Чи не так?
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25.04.2025 12:15 Відповісти
бухать почав?
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25.04.2025 12:16 Відповісти
на манікюр ціну підняли через його статус
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25.04.2025 12:19 Відповісти
Чого йому боятись? - рот закрив і подрипав
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25.04.2025 12:18 Відповісти
Куди ж його звільняти він достойний член дегенеративної команди трампона
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25.04.2025 12:18 Відповісти
Ось , що означає некомпетентність - це відзеркалення нинішньої риго-зеленої влади, яка некомпетентна у всьому окрім крадіжок!
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25.04.2025 12:19 Відповісти
Який президент така і команда ,дуже схоже на нашу ситуацію з "професіоналами"
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25.04.2025 12:19 Відповісти
сирло!! у дєрьмака б, пішов на повишеніє )) тупі ручні серуни - його улюбленці ))
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25.04.2025 12:19 Відповісти
Алкаш
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25.04.2025 12:21 Відповісти
eggs = $17
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25.04.2025 12:27 Відповісти
"Гегсет... кричить на підлеглих..." Джерело: https://censor.net/ua/n3548746
Цікаво, а "камандірскій єзик" він вже опанував?
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25.04.2025 12:34 Відповісти
Країна в смартфоні 2.0
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25.04.2025 12:38 Відповісти
А старий, перевірений рецепт Гексед не пробував? Він же вміє добре бухати та бігати в трусах по Манхетену. Мабуть це його заспокоює.
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25.04.2025 12:40 Відповісти
Что можно ожидать от охранника вертухая уволенного за алкоголизм и драки с женщинами в нетрезвом состоянии ?
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25.04.2025 12:48 Відповісти
Мериканському алкоголіку стало страшно? Чи на біржу не поставлять,чи баланди не дадуть?
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25.04.2025 13:00 Відповісти
он сам себя дискредитировал
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25.04.2025 14:54 Відповісти
міністр оборони США - нестабільна істеричка-дурепа..
для притомної, адекватної влади - це була б проблема, але не для Трумпа.. воно само таке ж саме..
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25.04.2025 13:08 Відповісти
Враховуючи світову тенденцію, здається почалася ера дибдоїдів
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25.04.2025 13:19 Відповісти
Цього варто було сподіватися: абсолютно не професійна команда очолювана психопатом. Дай, Боже, щоб це закінчилося тільки їх розгоном. Та, щось так виглядає, що закінчиться великим шухером на весь світ...
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25.04.2025 13:31 Відповісти
 
 