Гегсет боїться звільнення, кричить на підлеглих та запізнюється на зустрічі, - WSJ

Чинний міністр оборони США Піт Гегсет побоюється звільнення через низку гучних скандалів, пов’язаних із витоком секретних даних із Пентагону.

Про це виданню Wall Street Journal повідомили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними видання, президент Дональд Трамп говорив із Гегсетом телефоном і висловив йому свою підтримку. Однак, попри це, міністр оборони дедалі більше переймається тим, як Трамп сприймає ситуацію зі скандалами на тлі витоків інформації. Зокрема, він боїться бути звільненим.

Намагаючись заручитися підтримкою поза межами Пентагону, Гегсет провів години телефонних дзвінків і через це спізнився на кілька зустрічей під час свого першого візиту до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

WSJ також описує, як глава Пентагону погрожує іншим посадовцям оборони проходженням поліграфа - вперше про це писало New York Times.

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Усе через витік про те, що Пентагон планує провести секретний брифінг щодо Китаю, на якому буде присутнім Ілон Маск.

"Я під’єднаю тебе до чортового детектора брехні!" - кричав Гегсет на тодішнього очільника Об’єднаного комітету начальників штабів Крістофера Греді. Таким чином міністр оборони вимагав доказів того, що це не Греді злив інформацію про брифінг.

Зретою, Греді так і не пройшов перевірку на детекторі брехні, а Гегсет згодом звинуватив у витоку ще кількох людей, зокрема директора Об’єднаного штабу Дага Сімса, якому він також погрожував поліграфом.

Раніше Гегсет заявив, що експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що він робить.

Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

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