Гегсет відреагував на звинувачення щодо чатів у Signal: "Зі мною це не спрацює"
Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він.
Гегсет підтвердив, що його дружина є учасницею одного з чатів у Signal, які згадуються в матеріалах преси. Утім, сам факт обговорення службових справ у подібному форматі міністр не прокоментував прямо.
Він також запевнив, що має підтримку президента Дональда Трампа: Він зазначив, що дуже пишається тим, що робить для президента, маючи його підтримку.
Що передувало?
ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
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