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Новини Скандал у США через Signal
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Гегсет відреагував на звинувачення щодо чатів у Signal: "Зі мною це не спрацює"

Гегсет провів розмову з британським колегою

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".

"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він.

Гегсет підтвердив, що його дружина є учасницею одного з чатів у Signal, які згадуються в матеріалах преси. Утім, сам факт обговорення службових справ у подібному форматі міністр не прокоментував прямо.

Він також запевнив, що має підтримку президента Дональда Трампа: Він зазначив, що дуже пишається тим, що робить для президента, маючи його підтримку. 

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Що передувало?

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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Автор: 

США (22840) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+14
Тобто не застрелиться - справжній аристовіч…
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21.04.2025 17:28
+7
Тупий та ще тупіший....................
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21.04.2025 17:28
+4
Звичайно, не спрацює! Ідіоти не здатні навчатися і прогресують лише у хворобі. 😊
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21.04.2025 17:39
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Тобто не застрелиться - справжній аристовіч…
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21.04.2025 17:28 Відповісти
Тупий та ще тупіший....................
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21.04.2025 17:28 Відповісти
Да что на е б а ….х обращать внимание! Прийдет время будут гнать сцатыми тряпками!
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21.04.2025 17:30 Відповісти
Большой вопрос- кто раньше сольёт в парашу все планы- Гегсет, Маск или сам Трампон.
Можно даже соревнование на скорость между ними устроить.
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21.04.2025 17:30 Відповісти
ТПН має ґандакап(
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21.04.2025 19:26 Відповісти
Звичайно, не спрацює! Ідіоти не здатні навчатися і прогресують лише у хворобі. 😊
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21.04.2025 17:39 Відповісти
США та Ізраїль планують операвцію в Ірані. Напевно Іран в Сигналі теж підключився для обговорення цілей та задач
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21.04.2025 17:39 Відповісти
Навіщо, їм трампон напряму зливає інформацію, а може через ху....ло
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21.04.2025 17:49 Відповісти
Ну звісно. Те що його вважають дебілом з ним не спрацює. Тому що він довбой@б.
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21.04.2025 17:40 Відповісти
Гегсет відреагував на звинувачення щодо чатів у Signal: "Зі мною це не спрацює" - трампон мені так і сказав, поки ти мені лижеш, то можеш базікати що і де завгодно
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21.04.2025 17:47 Відповісти
Харош вже з ними панькатися, Хегсете.
Пора вже заснувати гестапо для всяких клєвєтніков, ворогів рейху і фюрера.
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21.04.2025 17:48 Відповісти
Ви всьо врете- десь я таке вже чув.
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21.04.2025 18:06 Відповісти
Адміністрація Трампа дуже нагадує наших 5-6 потужних менеджерів та деяких представників уряду...
Просто як під копірку...
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21.04.2025 18:08 Відповісти
Глава Google объяснил, почему при запросе «идиот» поисковик показывает фото Дональда Трампа.

Первое президентство Дональда Трампа - с 2017 по 2021 годы.
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21.04.2025 18:13 Відповісти
 
 