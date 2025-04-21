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Новости Скандал в США из-за Signal
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Хегсет отреагировал на обвинения относительно чатов в Signal: "Со мной это не сработает"

Хэгсет провел разговор с британским коллегой

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Хегсет заявил, что "снова и снова распространяется ложь", а источниками якобы являются "анонимные клеветники" и "недовольные бывшие сотрудники".

"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки бойцов, которые воюют. А анонимная клевета от недовольных бывших сотрудников - это старые новости, это не имеет значения", - подчеркнул он.

Хегсет подтвердил, что его жена является участницей одного из чатов в Signal, которые упоминаются в материалах прессы. Впрочем, сам факт обсуждения служебных дел в подобном формате министр не прокомментировал прямо.

Он также заверил, что имеет поддержку президента Дональда Трампа: Он отметил, что очень гордится тем, что делает для президента, имея его поддержку.

Читайте также: Трамп "твердо поддерживает" Хегсета, - Белый дом

Что предшествовало?

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.

Читайте также: В Пентагоне опровергли сообщения о "сливе" планов военных операций: Фейк от уволенных работников

Автор: 

США (26672) Пит Хегсет (64)


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Топ комментарии
+14
Тобто не застрелиться - справжній аристовіч…
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21.04.2025 17:28
+7
Тупий та ще тупіший....................
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21.04.2025 17:28
+4
Звичайно, не спрацює! Ідіоти не здатні навчатися і прогресують лише у хворобі. 😊
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21.04.2025 17:39
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Тобто не застрелиться - справжній аристовіч…
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21.04.2025 17:28 Ответить
Тупий та ще тупіший....................
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21.04.2025 17:28 Ответить
Да что на е б а ….х обращать внимание! Прийдет время будут гнать сцатыми тряпками!
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21.04.2025 17:30 Ответить
Большой вопрос- кто раньше сольёт в парашу все планы- Гегсет, Маск или сам Трампон.
Можно даже соревнование на скорость между ними устроить.
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21.04.2025 17:30 Ответить
ТПН має ґандакап(
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21.04.2025 19:26 Ответить
Звичайно, не спрацює! Ідіоти не здатні навчатися і прогресують лише у хворобі. 😊
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21.04.2025 17:39 Ответить
США та Ізраїль планують операвцію в Ірані. Напевно Іран в Сигналі теж підключився для обговорення цілей та задач
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21.04.2025 17:39 Ответить
Навіщо, їм трампон напряму зливає інформацію, а може через ху....ло
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21.04.2025 17:49 Ответить
Ну звісно. Те що його вважають дебілом з ним не спрацює. Тому що він довбой@б.
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21.04.2025 17:40 Ответить
Гегсет відреагував на звинувачення щодо чатів у Signal: "Зі мною це не спрацює" - трампон мені так і сказав, поки ти мені лижеш, то можеш базікати що і де завгодно
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21.04.2025 17:47 Ответить
Харош вже з ними панькатися, Хегсете.
Пора вже заснувати гестапо для всяких клєвєтніков, ворогів рейху і фюрера.
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21.04.2025 17:48 Ответить
Ви всьо врете- десь я таке вже чув.
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21.04.2025 18:06 Ответить
Адміністрація Трампа дуже нагадує наших 5-6 потужних менеджерів та деяких представників уряду...
Просто як під копірку...
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21.04.2025 18:08 Ответить
Глава Google объяснил, почему при запросе «идиот» поисковик показывает фото Дональда Трампа.

Первое президентство Дональда Трампа - с 2017 по 2021 годы.
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21.04.2025 18:13 Ответить
 
 