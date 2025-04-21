Хегсет отреагировал на обвинения относительно чатов в Signal: "Со мной это не сработает"
Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.
Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Во время пасхального мероприятия в Белом доме Хегсет заявил, что "снова и снова распространяется ложь", а источниками якобы являются "анонимные клеветники" и "недовольные бывшие сотрудники".
"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки бойцов, которые воюют. А анонимная клевета от недовольных бывших сотрудников - это старые новости, это не имеет значения", - подчеркнул он.
Хегсет подтвердил, что его жена является участницей одного из чатов в Signal, которые упоминаются в материалах прессы. Впрочем, сам факт обсуждения служебных дел в подобном формате министр не прокомментировал прямо.
Он также заверил, что имеет поддержку президента Дональда Трампа: Он отметил, что очень гордится тем, что делает для президента, имея его поддержку.
Что предшествовало?
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.
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Можно даже соревнование на скорость между ними устроить.
Пора вже заснувати гестапо для всяких клєвєтніков, ворогів рейху і фюрера.
Просто як під копірку...
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