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Новости Скандал в США из-за Signal
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Трамп "твердо поддерживает" Хегсета, - Белый дом

Переписка Хэгсета в Signal. Трамп ему доверяет

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о том, что тот делился военными планами в Signal.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я разговаривала с ним сегодня утром, и он твердо поддерживает его", - сказала она.

По ее словам, "весь Пентагон" работает против Хегсета, поскольку там "есть люди, которым нравятся изменения, которые пытается ввести" глава.

Также Левитт сказала, что в чате в Signal, где был Хегсет, не обменивались секретной информацией. В то же время она раскритиковала работников Пентагона в том, что те якобы "сливают" секретную информацию журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощника Хегсета увольняют из-за утечки данных в Пентагоне,- Politico

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.

Читайте: Скандал с Signal: уволенные из Пентагона чиновники говорят, что их "очернили"

Автор: 

США (26672) Трамп Дональд (5214) Пит Хегсет (64) Ливитт Кэролайн (17)


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Топ комментарии
+9
"Гегсет прийшов зі мною і піде зі мною"
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21.04.2025 17:09
+4
Яке їхало таке здибало.
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21.04.2025 17:10
+1
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21.04.2025 17:08
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21.04.2025 17:08 Ответить
"Гегсет прийшов зі мною і піде зі мною"
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21.04.2025 17:09 Ответить
Білети до кабздона ху...ло вже їм придбало
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21.04.2025 17:22 Ответить
Ну взагалі то я на інше натякаю.Я просто замінив прізвище.Не згадуєш?
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21.04.2025 18:22 Ответить
чим більше колосників прив'яже до своїх ніг - тим краще.
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21.04.2025 17:09 Ответить
Та ладно. Реднеки в захваті.
Правда ціни трошки піднялися через су'ку Байдена. Але трампуша скоро все наладить...
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21.04.2025 17:18 Ответить
це добре що у захваті - не будуть заважати трампу вантажитись колосниками. Щоб навєрняка.
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21.04.2025 17:22 Ответить
Старий пирдун, хозяїн Білого дому Трампон підтримує всіх, хто вилизує йому тухес.
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21.04.2025 17:09 Ответить
Яке їхало таке здибало.
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21.04.2025 17:10 Ответить
в мене теж є сігнал, ей, трампони, доєднайте вже й мене,теж хочу бути в курсах шо робите
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21.04.2025 17:10 Ответить
Бувші США все більш стають схожі на уютненьку диктатурку.
Тіпа бацькіної...
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21.04.2025 17:14 Ответить
*****,придивися-трамп з маском на зе з єрмаком дуууже схожі
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22.04.2025 10:07 Ответить
Хоч би всрався на столі в анальному кабінеті,для Трампона він ґуд ґай)))
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21.04.2025 17:16 Ответить
Трампон - Друг ху ...ла мій друг, да і що він мог розповісти, я ху....Лу вже все розповів
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21.04.2025 17:20 Ответить
зеленський твердо підтримує дермака ,( ми про це вже слухали )... з ним прийшов і без нього піде ...бо той чухне раніше і положе болт на 🤡 з його підтримкою ...
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21.04.2025 17:20 Ответить
Хто кого копіював - зєля трумпа, чи трумп зєлю???🤔
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21.04.2025 17:24 Ответить
якщо проти Гегсета взявся Пентагон, йому рашистська3,14лотка .а чи то "*****"
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21.04.2025 17:31 Ответить
трампшизм крокує по США, і світу, на жаль ще мало хто з американців це баче. коли прозріють буде занадто пізно.
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21.04.2025 18:05 Ответить
От і добре, цей бовдур його і втопить. Ну не сам, а з колекцією таких же запопадливих ідіотів.
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21.04.2025 18:12 Ответить
 
 