Трамп "твердо поддерживает" Хегсета, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп продолжает доверять главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о том, что тот делился военными планами в Signal.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Я разговаривала с ним сегодня утром, и он твердо поддерживает его", - сказала она.
По ее словам, "весь Пентагон" работает против Хегсета, поскольку там "есть люди, которым нравятся изменения, которые пытается ввести" глава.
Также Левитт сказала, что в чате в Signal, где был Хегсет, не обменивались секретной информацией. В то же время она раскритиковала работников Пентагона в том, что те якобы "сливают" секретную информацию журналистам.
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правда ціни трошки піднялися через су'ку Байдена. Але трампуша скоро все наладить...
Тіпа бацькіної...