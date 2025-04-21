Трамп "твердо поддерживает" Хегсета, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о том, что тот делился военными планами в Signal.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я разговаривала с ним сегодня утром, и он твердо поддерживает его", - сказала она.

По ее словам, "весь Пентагон" работает против Хегсета, поскольку там "есть люди, которым нравятся изменения, которые пытается ввести" глава.

Также Левитт сказала, что в чате в Signal, где был Хегсет, не обменивались секретной информацией. В то же время она раскритиковала работников Пентагона в том, что те якобы "сливают" секретную информацию журналистам.

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СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.

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