Глава Пентагона Хегсет делился планами ударов по хуситам в чате с женой и братом, - The New York Times
Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По их словам, в тот же день, когда в чат по обсуждению ударов по хуситам добавили журналиста Atlantic, Хегсет обсуждал военную операцию еще и в другом частном чате Signal, в котором участвовали его жена Дженнифер, брат Фил и личный адвокат Тим Паралаторе.
По словам собеседников CNN, эта вторая группа в Signal, в которую Хегсет писал со своего личного телефона, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе, и в ней Хегсет и его ближайшее окружение, более десяти человек, обсуждали все, что связано с этой процедурой.
Но Хегсет продолжил пользоваться этим частным чатом и после утверждения на должность министра и, как утверждают источники, изложил в него подробные планы ударов по йеменским хуситам.
Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.
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Не одним же нам така халепа!
тож все добре
«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.
Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.
Тепер світом керують тупі.
Це чесно, тому що тупих набагато більше.
Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.
Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.
Раніше страждали тупі.
Тепер страждають розумні.
Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.
Світ змінився на краще».
М. Жванецький
І ще, вчителі в нашому дебільному суспільстві одна з найбезправніших каст, звідси і...
Дитина формується в сім`ї, а решта лиш здобування певної інформації, певних знань, вмінь і навичок. Так що вчителі, в принципі, безсилі кардинально щось змінити. Вроджене дебілом таким і помре...
До якої категорії він себе відніс?
Але ж до дурних то ніяк не дійде... Лише дурень спочатку хоче па-пріколу, а потім верещить, що йому весь світ винен... бо ж така особливість в дурного - в нього ніколи ніяких сумнівів не виникає...
Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
Так поспішали з новиною, що забули слово добавили.
Довбо(ОЙ)би в усьому!
Тотальна некомпетентність + гебешні кроти..
палился гегсет, а доверие к волцу
Не помог
котуни брат адвокат, и не справка что котпсихопат