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Новости Скандал в США из-за Signal
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Глава Пентагона Хегсет делился планами ударов по хуситам в чате с женой и братом, - The New York Times

Хегсет создал еще один чат в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их словам, в тот же день, когда в чат по обсуждению ударов по хуситам добавили журналиста Atlantic, Хегсет обсуждал военную операцию еще и в другом частном чате Signal, в котором участвовали его жена Дженнифер, брат Фил и личный адвокат Тим Паралаторе.

По словам собеседников CNN, эта вторая группа в Signal, в которую Хегсет писал со своего личного телефона, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе, и в ней Хегсет и его ближайшее окружение, более десяти человек, обсуждали все, что связано с этой процедурой.

Но Хегсет продолжил пользоваться этим частным чатом и после утверждения на должность министра и, как утверждают источники, изложил в него подробные планы ударов по йеменским хуситам.

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

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Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Автор: 

США (26672) Пит Хегсет (64)


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Топ комментарии
+41
У кожній демократичній країні має бути свій квартал-95.
Не одним же нам така халепа!
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21.04.2025 08:14
+32
рівень - дебіл
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21.04.2025 08:10
+21
А ви кажете, 95-й квартал...

«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.

Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.

Тепер світом керують тупі.

Це чесно, тому що тупих набагато більше.

Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.

Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.

Раніше страждали тупі.

Тепер страждають розумні.

Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.

Світ змінився на краще».
М. Жванецький
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21.04.2025 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Другий пішов. Наступний ДЖ Венс. У Маска лишилося 3-4 тижня.
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21.04.2025 08:04 Ответить
Адвокат радий за нього?
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21.04.2025 08:08 Ответить
Товариш майор у мацквабаді радий. Гегсет зекономив йому купу часу і нервів. 😊
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21.04.2025 08:36 Ответить
рівень - дебіл
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21.04.2025 08:10 Ответить
У кожній демократичній країні має бути свій квартал-95.
Не одним же нам така халепа!
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21.04.2025 08:14 Ответить
з коханкою не ділився
тож все добре
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21.04.2025 08:17 Ответить
Та ну,як можна?Він з нею в "Телеграмі" це обговорював.
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21.04.2025 08:26 Ответить
точно, це ще явно не перевірено
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21.04.2025 08:29 Ответить
Плани ударів з кухаркою готував.
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21.04.2025 09:24 Ответить
Такі самі бездари , як і наші .
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21.04.2025 08:21 Ответить
Вони не бездарі. Воні властолюбиві клієнти Даніннга Крюгера. Руйнівники в усьому.
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21.04.2025 08:24 Ответить
цур вас, "наші" потужничі їм ще майстер клас покажуть: "країна мрій зебіленських, лежиш в домовині і тобі байдуже бо освітлені вулиці та у молоді одна проблема, спалити авто ЗСУ чи релейну шафу?"
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21.04.2025 10:18 Ответить
Мила сімейна справа…
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21.04.2025 08:23 Ответить
Ну ж дибіл))
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21.04.2025 08:25 Ответить
Пишуть, що Чубчик його звільняє. Цікаво хто буде? Хоча це не має значення.
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21.04.2025 08:25 Ответить
Чубчик? 👍😁
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21.04.2025 10:28 Ответить
А ви кажете, 95-й квартал...

«Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.

Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.

Тепер світом керують тупі.

Це чесно, тому що тупих набагато більше.

Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.

Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.

Раніше страждали тупі.

Тепер страждають розумні.

Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше.

Світ змінився на краще».
М. Жванецький
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21.04.2025 08:26 Ответить
є чудовий фільм на цю тему, Ідеократія називається: мужика поклали в креокамеру і він ппроснувся в світі ідеотів - точно, який зараз панує
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21.04.2025 08:31 Ответить
А що Ви хотіли? Принцип демократичного централізму - "меншість підкоряється більшості". До речі, більшість у виборчих комісіях, в тому числі і голів, а також агітаторів за Зєлєнского були вчителями різних шкіл. Чому вони вчать своїх учнів - можете здогадатися самі.
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21.04.2025 08:40 Ответить
По-перше, далеко не всі вчителі дебіли. Просто, в силу обставин, в них рефлекторна обітниця мовчання, ще з совіцьких часів.
І ще, вчителі в нашому дебільному суспільстві одна з найбезправніших каст, звідси і...
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21.04.2025 08:43 Ответить
а деякі безправні настільки, що не посилили українську мову викладаючи в українській школі...
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21.04.2025 10:21 Ответить
Нууу, я ж написав не "всі", а "більшість". І навіть в умлвно "безправних" є вибір - бути вірнопідданими, чи чесними.
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21.04.2025 10:21 Ответить
І ще, в народі кажуть: - дитину виховують доки вона поміщається поперек ліжка. Все з сім`ї!
Дитина формується в сім`ї, а решта лиш здобування певної інформації, певних знань, вмінь і навичок. Так що вчителі, в принципі, безсилі кардинально щось змінити. Вроджене дебілом таким і помре...
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21.04.2025 08:46 Ответить
І тому цей старий п@ц почав вилизувати гумову п"яту точку пу?
До якої категорії він себе відніс?
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21.04.2025 09:02 Ответить
Хто, що і кому лиже то є лише іхня справа!
Але ж до дурних то ніяк не дійде... Лише дурень спочатку хоче па-пріколу, а потім верещить, що йому весь світ винен... бо ж така особливість в дурного - в нього ніколи ніяких сумнівів не виникає...
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21.04.2025 09:08 Ответить
Минали століття ... Людство перестало вірить , що зірки - це золоті цвяхи , вбиті у небесне склепіння і полетіло в космос... Однак кількість ідіотів в його рядах продовжувала залишаться незмінною ...



Італійський історик-економіст Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості, і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до певних втрат іншої людини або групи людей, і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості.
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21.04.2025 09:16 Ответить
И что такого,он же не говорил "иранцы тоже люди пусть у них будет ядерное оружие" или " финансирование американской армии это популизм".
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21.04.2025 08:29 Ответить
Дурне оточило себе дурнями але цього не розуміє-бо воно дурне...
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21.04.2025 08:33 Ответить
детский сад, штаньі на подтяжках
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21.04.2025 08:34 Ответить
Якщо звільнять - то адекватного не поставлять - Трамп збирає по собі
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21.04.2025 08:34 Ответить
эра тупих самовпевненних балаболів.
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21.04.2025 08:39 Ответить
У нас квартал у владі, а де трамп ідіотів під себе нашукав? Персонажі схожі.
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21.04.2025 08:41 Ответить
Block 95...
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21.04.2025 08:42 Ответить
Як в анекдоті: трампісти зберігають таємниці групками по 5-7 людей.
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21.04.2025 08:44 Ответить
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21.04.2025 09:14 Ответить
Але ж у всьому винен помічник цього дегенерата і довбой@ба. Не переплутайте.
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21.04.2025 08:47 Ответить
цікаво вони також ці довбні з команди трампа проходили "університетські вишколи" як наші в Трускавці, наприклад десь в Санта-Барбарі???
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21.04.2025 08:59 Ответить
Цитата: Міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Джерело: https://censor.net/ua/n3547853

Так поспішали з новиною, що забули слово добавили.
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21.04.2025 09:01 Ответить
Може слово додали?
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21.04.2025 09:17 Ответить
Ваша правда )
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21.04.2025 09:24 Ответить
Трамп довів Америку до того що холуйські ЗМІ на кшталт Нью-Йорк Таймс почали критикувати владу.
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21.04.2025 09:14 Ответить
У цього алкаріка дружина продюсер . Може їй потрібна тема для ситкому, от ******** чоловік і надав їй секретну інформацію .
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21.04.2025 09:16 Ответить
Просто переплутав вкладинки: до чату з супругою пішли плани про аійськову операцію, а в чат з з трампами-венсами -келогами тільки що побриті муді з надписом -все для тебе . Тому і ніхто про цемі не поніс далі, бо трамп -венс-келог вирішили, що це виключно для них.
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21.04.2025 09:32 Ответить
у такий швидкоспливаючи період трампа , його команді краснових , краща тактика, праці та спілкуван'ю з кремлем , це косити під наївних іді* тів , тому чати, те саме просте і доступне по зливу інфи ,за яку кремль 100% платить цим бикуватим консерваторам ...Амеріканці зробили себе ,як і українці Самі ...
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21.04.2025 09:35 Ответить
...так само як у нас.
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21.04.2025 09:58 Ответить
Довбо(ОЙ)би...
Довбо(ОЙ)би в усьому!
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21.04.2025 10:05 Ответить
але їм є ще куди рости, взірцевий довбо- це будь-який примітивний зебіл, а є ще еталонні.
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21.04.2025 10:32 Ответить
Боже, вбережи Америку від цієї рудої команди!
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21.04.2025 10:29 Ответить
Тоже новиє ліца??
Тотальна некомпетентність + гебешні кроти..
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21.04.2025 10:33 Ответить
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21.04.2025 10:38 Ответить
Чота и у них с адвокатами и нотариуса и нелады...
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21.04.2025 10:47 Ответить
"Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца"
палился гегсет, а доверие к волцу
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21.04.2025 10:50 Ответить
гегсет кращій.
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21.04.2025 11:13 Ответить
в котором участвовали его жена Дженнифер, брат Фил и личный адвокат Тим Паралаторе. Источник: https://censor.net/ru/n3547853
Не помог коту ни брат адвокат, и не справка что кот психопат
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21.04.2025 11:28 Ответить
Мабуть ще одного помічника звільнять.
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21.04.2025 13:21 Ответить
цікаво, як це сплило?
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22.04.2025 00:31 Ответить
 
 