Глава Пентагона Хегсет делился планами ударов по хуситам в чате с женой и братом, - The New York Times

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их словам, в тот же день, когда в чат по обсуждению ударов по хуситам добавили журналиста Atlantic, Хегсет обсуждал военную операцию еще и в другом частном чате Signal, в котором участвовали его жена Дженнифер, брат Фил и личный адвокат Тим Паралаторе.

По словам собеседников CNN, эта вторая группа в Signal, в которую Хегсет писал со своего личного телефона, была создана во время утверждения его кандидатуры в Конгрессе, и в ней Хегсет и его ближайшее окружение, более десяти человек, обсуждали все, что связано с этой процедурой.

Но Хегсет продолжил пользоваться этим частным чатом и после утверждения на должность министра и, как утверждают источники, изложил в него подробные планы ударов по йеменским хуситам.

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

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Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.