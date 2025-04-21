Трамп "твердо підтримує" Гегсета, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп продовжує довіряти главі Пентагону Піту Гегсету після повідомлень про те, що той ділився військовими планами у Signal.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Я розмовляла з ним сьогодні вранці, і він твердо підтримує його", - сказала вона.

За її словами, "весь Пентагон" працює проти Гегсета, оскільки там "є люди, яким подобаються зміни, які намагається запровадити" очільник.

Також Левітт сказала, що у чаті в Signal, де був Гегсет, не обмінювалися секретною інформацією. Водночас вона розкритикувала працівників Пентагону в тому, що ті нібито "зливають" секретну інформацію журналістам.

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ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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