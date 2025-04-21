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Новини Скандал у США через Signal
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Трамп "твердо підтримує" Гегсета, - Білий дім

Листування Гегсета у Signal. Трамп йому довіряє

Президент США Дональд Трамп продовжує довіряти главі Пентагону Піту Гегсету після повідомлень про те, що той ділився військовими планами у Signal.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Я розмовляла з ним сьогодні вранці, і він твердо підтримує його", - сказала вона.

За її словами, "весь Пентагон" працює проти Гегсета, оскільки там "є люди, яким подобаються зміни, які намагається запровадити" очільник.

Також Левітт сказала, що у чаті в Signal, де був Гегсет, не обмінювалися секретною інформацією. Водночас вона розкритикувала працівників Пентагону в тому, що ті нібито "зливають" секретну інформацію журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічника Гегсета звільняють через витік даних у Пентагоні,- Politico

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Читайте: Скандал із Signal: звільнені з Пентагону чиновники кажуть, що їх "очорнили"

Автор: 

США (22840) Трамп Дональд (5635) Гегсет Піт (64) Левітт Керолайн (18)


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Топ коментарі
+9
"Гегсет прийшов зі мною і піде зі мною"
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21.04.2025 17:09
+4
Яке їхало таке здибало.
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21.04.2025 17:10
+1
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21.04.2025 17:08
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21.04.2025 17:08 Відповісти
"Гегсет прийшов зі мною і піде зі мною"
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21.04.2025 17:09 Відповісти
Білети до кабздона ху...ло вже їм придбало
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21.04.2025 17:22 Відповісти
Ну взагалі то я на інше натякаю.Я просто замінив прізвище.Не згадуєш?
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21.04.2025 18:22 Відповісти
чим більше колосників прив'яже до своїх ніг - тим краще.
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21.04.2025 17:09 Відповісти
Та ладно. Реднеки в захваті.
Правда ціни трошки піднялися через су'ку Байдена. Але трампуша скоро все наладить...
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21.04.2025 17:18 Відповісти
це добре що у захваті - не будуть заважати трампу вантажитись колосниками. Щоб навєрняка.
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21.04.2025 17:22 Відповісти
Старий пирдун, хозяїн Білого дому Трампон підтримує всіх, хто вилизує йому тухес.
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21.04.2025 17:09 Відповісти
Яке їхало таке здибало.
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21.04.2025 17:10 Відповісти
в мене теж є сігнал, ей, трампони, доєднайте вже й мене,теж хочу бути в курсах шо робите
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21.04.2025 17:10 Відповісти
Бувші США все більш стають схожі на уютненьку диктатурку.
Тіпа бацькіної...
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21.04.2025 17:14 Відповісти
*****,придивися-трамп з маском на зе з єрмаком дуууже схожі
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22.04.2025 10:07 Відповісти
Хоч би всрався на столі в анальному кабінеті,для Трампона він ґуд ґай)))
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21.04.2025 17:16 Відповісти
Трампон - Друг ху ...ла мій друг, да і що він мог розповісти, я ху....Лу вже все розповів
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21.04.2025 17:20 Відповісти
зеленський твердо підтримує дермака ,( ми про це вже слухали )... з ним прийшов і без нього піде ...бо той чухне раніше і положе болт на 🤡 з його підтримкою ...
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21.04.2025 17:20 Відповісти
Хто кого копіював - зєля трумпа, чи трумп зєлю???🤔
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21.04.2025 17:24 Відповісти
якщо проти Гегсета взявся Пентагон, йому рашистська3,14лотка .а чи то "*****"
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21.04.2025 17:31 Відповісти
трампшизм крокує по США, і світу, на жаль ще мало хто з американців це баче. коли прозріють буде занадто пізно.
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21.04.2025 18:05 Відповісти
От і добре, цей бовдур його і втопить. Ну не сам, а з колекцією таких же запопадливих ідіотів.
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21.04.2025 18:12 Відповісти
 
 