Трамп "твердо підтримує" Гегсета, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп продовжує довіряти главі Пентагону Піту Гегсету після повідомлень про те, що той ділився військовими планами у Signal.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
"Я розмовляла з ним сьогодні вранці, і він твердо підтримує його", - сказала вона.
За її словами, "весь Пентагон" працює проти Гегсета, оскільки там "є люди, яким подобаються зміни, які намагається запровадити" очільник.
Також Левітт сказала, що у чаті в Signal, де був Гегсет, не обмінювалися секретною інформацією. Водночас вона розкритикувала працівників Пентагону в тому, що ті нібито "зливають" секретну інформацію журналістам.
ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда ціни трошки піднялися через су'ку Байдена. Але трампуша скоро все наладить...
Тіпа бацькіної...