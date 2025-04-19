Помічника Гегсета звільняють через витік даних у Пентагоні,- Politico

Пентагон звільнив головного помічника міністра оборони Піта Гегсета через скандал із витоком даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета - Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду.

Це відбувається на тлі гучного скандалу із витоком конфіденційної інформації з Пентагону, який спричинив серйозні кадрові потрясіння в оборонному відомстві.

За даними американських ЗМІ, Каспер отримає нову посаду в тому ж відомстві.

Однак його відхід відбувається після того, як одразу кілька наближених до Гегсета чиновників були відправлені у відпустку через розслідування витоків - зокрема, це радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Дарін Сельнік і керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керролл.

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За даними джерел, Керролл і Сельнік планують подати до суду через звільнення, вважаючи його незаконним. У свою чергу, деякі демократи використовують ситуацію як доказ неспроможності Піта Гегсета ефективно керувати оборонним відомством.

Ці кадрові рішення стали кульмінацією тижня кризи в Пентагоні: ситуацію ускладнив витік секретної інформації в месенджері Signal, до якого був причетний сам міністр оборони Піт Гегсет.

Також неоднозначну реакцію викликав недавній візит Ілона Маска у держустанову.

Як зазначають джерела Politico у Пентагоні, конфлікт між Каспером і деякими з відсторонених радників мав особистісний характер.

Водночас у самому оборонному відомстві побоюються, що дестабілізація керівної ланки вплине на управління всією системою.

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"Будівля повністю зруйнована, і це справді впливає на керівництво міністра", - сказав високопоставлений чиновник оборони США.