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Помічника Гегсета звільняють через витік даних у Пентагоні,- Politico

гегсет

Пентагон звільнив головного помічника міністра оборони Піта Гегсета через скандал із витоком даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета - Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду.

Це відбувається на тлі гучного скандалу із витоком конфіденційної інформації з Пентагону, який спричинив серйозні кадрові потрясіння в оборонному відомстві.

За даними американських ЗМІ, Каспер отримає нову посаду в тому ж відомстві.

Однак його відхід відбувається після того, як одразу кілька наближених до Гегсета чиновників були відправлені у відпустку через розслідування витоків - зокрема, це радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Дарін Сельнік і керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керролл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Гегсета може бути причетним до витоків інформації із Пентагону, - Reuters

За даними джерел, Керролл і Сельнік планують подати до суду через звільнення, вважаючи його незаконним. У свою чергу, деякі демократи використовують ситуацію як доказ неспроможності Піта Гегсета ефективно керувати оборонним відомством.

Ці кадрові рішення стали кульмінацією тижня кризи в Пентагоні: ситуацію ускладнив витік секретної інформації в месенджері Signal, до якого був причетний сам міністр оборони Піт Гегсет.

Також неоднозначну реакцію викликав недавній візит Ілона Маска у держустанову.

Як зазначають джерела Politico у Пентагоні, конфлікт між Каспером і деякими з відсторонених радників мав особистісний характер.

Водночас у самому оборонному відомстві побоюються, що дестабілізація керівної ланки вплине на управління всією системою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон проведе розслідування щодо повідомлень Гегсета в Signal, - CNN

"Будівля повністю зруйнована, і це справді впливає на керівництво міністра", - сказав високопоставлений чиновник оборони США.

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Найшли, ****, крайнього...
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19.04.2025 13:01 Відповісти
І я вважаю, що це неправильно. Треба звільнити Трампа, а керування США передати нашрому Зеленому Гетьману. Він врятує світ!
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19.04.2025 13:04 Відповісти
Кричалка така: Зєля Геть-ман! Зєля Геть-ман!...
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19.04.2025 13:31 Відповісти
ман можно пропустити
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19.04.2025 13:55 Відповісти
Перестановка ліжок в мага-команді, а не реальне усунення.

Там самого гегсета треба на пляшку насадити, але цього не зроблять, американцям все подобається, вони і вдруге цих йолопів виберуть, згідно свіжих рейтингів.
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19.04.2025 13:04 Відповісти
Пентагон зруйнований зсередини - завдяки Гегсету - хто ж його туди поставив? - такого продвинутого
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19.04.2025 13:27 Відповісти
Тобто помічник винний що гегсет довбой@б? Ну в принципі нічого дивного. Стрілочник "йде на іншу роботу".
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19.04.2025 13:32 Відповісти
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19.04.2025 13:54 Відповісти
"Будівля повністю зруйнована, і це справді впливає на керівництво міністра" - що за переклад???
Це має звучати так: У Пентагоні повний хаос , і це справді свідчить про стиль керівництва.
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19.04.2025 14:23 Відповісти
 
 